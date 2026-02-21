كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين DC United و Philadelphia Union في الدوري الأمريكي لكرة القدم: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

بالنسبة لعام 2026، يشمل اشتراك Apple TV القياسي الآن إمكانية الوصول إلى جميع مباريات MLS في العديد من المناطق، مما يلغي الحاجة إلى إضافة "Season Pass" منفصلة. تحقق من تطبيق Apple TV المحلي للحصول على تفاصيل إقليمية محددة.

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي أو، بدلاً من ذلك، تحقق من دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

تشكل هذه المواجهة في المؤتمر الشرقي "حقبة جديدة" حاسمة لفريق D.C. United الذي يستضيف منافسه I-95 في المباراة الافتتاحية لموسم 2026. الرهانات لا يمكن أن تكون أعلى من ذلك: يصل فريق Philadelphia Union بصفته الفائز بلقب Supporters' Shield لعام 2025، بعد أن هيمن على هذه المباراة مؤخرًا بنتيجة مذهلة بلغت 13-0 في مجموع النقاط في آخر ثلاث مباريات. ومع ذلك، فقد خضع فريق Black-and-Red لتغيير كامل في هويته تحت قيادة المدرب الجديد رينيه ويلر، والذي توج بتوقيع لويس مونتيانو الذي حطم الرقم القياسي، واقتناء تاي باريبو الذي، في تقلب مكتوب من القدر، يظهر لأول مرة مع D.C. ضد فريق Union نفسه الذي قاده في التسجيل الموسم الماضي. بينما يسعى فيلادلفيا إلى الحفاظ على سيطرته على المنافسة بعد فوزه الساحق 5-0 في كأس الأبطال في منتصف الأسبوع، فإن دي سي يونايتد يائس لإثبات أن إصلاحاته في فترة ما بين المواسم قد سدت الفجوة أخيرًا.

موعد انطلاق مباراة دي سي يونايتد ضد فيلادلفيا يونيون

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي Audi Field

ستبدأ مباراة اليوم بين دي سي يونايتد وفيلادلفيا يونيون في 22 فبراير 2026، الساعة 00:30.

أخبار الفريق والتشكيلات

التشكيلات المحتملة دي سي يونايتد ضد فيلادلفيا يونيون التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ريني ويلير التشكيل المتوقع البدلاء المدرب برادلي كارنيل

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

يدخل نادي D.C. United موسم 2026 بشكل مختلف تمامًا، مدفوعًا بإصلاحات جذرية في فترة ما بين المواسم تحت قيادة المدير الفني الجديد رينيه ويلر. الخبر الرئيسي هو بلا شك تاي باريبو، الذي يبدو أنه سيطارد ناديه السابق مباشرة بعد انتقاله المثير للانتباه من فيلادلفيا مقابل 4.6 مليون دولار. من المرجح أن يقود الهجوم إلى جانب لاعب النادي الأغلى في التاريخ لويس مونتيانو، ليشكلا ثنائي هجومي يأمل مشجعو دي سي يونايتد أن يمحو أخيرًا ذكرى معاناة الفريق الهجومية العام الماضي. ومع ذلك، فإن الفريق الأسود والأحمر لا يخلو من العقبات؛ فسيتعين عليه خوض المباراة الافتتاحية بدون لاعب الدفاع لوكاس بارتليت، الذي لا يزال مصابًا في ركبته، بينما يقضي اللاعب الشاب ماتاي أكينمبوني عقوبة الإيقاف المتبقية من موسم 2025.

يصل فريق فيلادلفيا يونيون إلى ملعب أودي فيلد بثقة الفائزين بلقب درع الداعمين، على الرغم من أنهم يواجهون بالفعل متطلبات بدنية صعبة في بطولة CONCACAF Champions Cup. في حين أن الفريق في قمة أدائه بعد فوزه الساحق 5-0 في مباراة منتصف الأسبوع في البطولة القارية، يواجه المدير الفني برادلي كارنيل بعض الألغاز التكتيكية التي يجب حلها بسبب الغياب الطويل لقوين سوليفان. على الجانب المشرق، فإن فلسفة الاتحاد التي تضع "الشباب أولاً" في أوجها، حيث من المتوقع أن يلعب كافان سوليفانوناثان هارييل البالغان من العمر 16 عامًا أدوارًا أكبر هذا الموسم. مع استراحة أندريه بليك واستعداده لاستئناف عمله بين القائمين، يتطلع فيلادلفيا إلى إثبات أن التناغم بين لاعبيه ونظامه الراسخ يمكن أن يتغلب على تشكيلة واشنطن الجديدة باهظة الثمن.

النموذج

سجل المواجهات المباشرة

الترتيب

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة DC United و Philadelphia Union اليوم

NordVPN

التنزيل والتثبيت: قم بالتسجيل في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (اطلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. اتصل بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي تعرض عليه المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي). امسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث المتصفح للتأكد من أن التغيير ساري المفعول. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة المباراة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تستحق أن تُشاهد على الشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على التلفزيون: