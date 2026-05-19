Joaquim Viana

مراسل لكرة القدم البرازيلية والأمريكية

أنا كاتب متخصص في كرة القدم الوطنية والدولية. أحب متابعة كل ما يحدث في كل ركن من أركان عالم كرة القدم، ولدي احترام كبير حتى للمناطق الأقل شهرة. أؤمن أن أشهر رياضة في العالم يجب أن تُنظر إليها بعقلانية أكبر قليلًا.

قصتي مع كرة القدم:

في السنوات التي كانت الإنترنت فيها بالكاد موجودة، كان أحد أول وأقوى اتصالاتي مع كرة القدم من خلال ألبومات الملصقات. أول ألبوم أتذكره كان لدوري البرازيل 1998، يليه ألبوم كأس العالم لنفس العام. كان ذلك البحر من المعلومات ساحرًا بالنسبة لي.

تخصصاتي:

جدول مباريات كرة القدم للوسائل الإعلامية

إحصاءات كرة القدم الوطنية والدولية

ذكريتي المفضلة عن كرة القدم:

هدفا رونالدو في نهائي كأس العالم 2002 ضد ألمانيا، والذي منح البرازيل اللقب الخامس، لا يزالان يحركان مشاعري في كل مرة أراهما.

مقالاتي المفضلة:

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