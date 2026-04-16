"حلمت بهذا كثيرًا" .. كيف حقق ليونيل ميسي قدره في كأس العالم 2022 ومنح الأرجنتين النهاية المثالية؟

في شتاء عام 2022، وتحت أضواء قطر، وصل ليونيل ميسي أخيرًا إلى اللحظة التي تخيلها طوال حياته. بعد سنوات من الضغط والانكسار والفرص الضائعة، ارتقى قائد الأرجنتين فوق التوقعات على أعظم مسرح في كرة القدم ليمنح بلاده النهاية المثالية — ويُكمل قدره الشخصي.

هذه القصة، المبنية على التحقيق الذي كتبه رايان تولميتش، هي إحدى حلقات برنامج Icons — بودكاست GOAL الذي يعيد زيارة آخر عشر نسخ من كأس العالم من خلال اللحظات والشخصيات والجدل التي صنعتها، ويعيد روح كل بطولة إلى الحياة بصورة حية.

في وسط الدوحة، يوجد سوق يُدعى سوق واقف. خلال كأس العالم 2022، كان التجول في هذا المكان أشبه بحلم حمى. لقد كان أحد المعالم الفريدة التي أصبحت، بالنسبة للكثيرين، رمزًا لأول كأس عالم عربي في تاريخ الفيفا.

كان في السوق كل شيء تقريبًا: تذكارات كأس العالم، تحف محلية، طعام، جولات بالجمال، موسيقى، رقص. كان السياح من مختلف أنحاء العالم يركلون الكرات في الساحات. وكان بإمكان المشجعين شراء غترة، غطاء رأس، لفريقهم المحلي، بينما كان إبهام ذهبي عملاق يشكل نقطة تجمع لمن يحاولون شق طريقهم وسط الزحام.

ومع تقدم كأس العالم، خصوصًا خلال ساعات النهار، كان يمكن العثور على ألوان كل دولة مشاركة متناثرة في الأزقة والساحات. غطى المشجعون المغاربة الشوارع مع تقدم منتخبهم في مسيرة تاريخية. رفع مشجعو اليابان لافتات تكشف كل ما ضحوا به من أجل القيام بالرحلة. وكان الكنديون يستمتعون بأول كأس عالم لهم منذ جيل كامل، مستحمين بحرارة الشمس القطرية.

لكن في الليل؟ كانت الألوان تتلاشى إلى شيء أكثر رتابة. كانت الشوارع والأزقة تُغلق عادة بينما يتحول السوق إلى بحر هائج من الأزرق والأبيض. وفي تلك الليالي، كنت تسمع كلمة واحدة تتردد من أميال بعيدة:

"Muchachos!"

الأغنية، التي تُسمى أحيانًا "أرض دييغو وليونيل"، اجتاحت قطر. في ذلك الشتاء، تدفق المشجعون الأرجنتينيون بأعداد هائلة ليشهدوا ما كان الكثيرون يأملون أن يكون لحظة فارقة في تاريخ بلادهم. وطوال ذلك الوقت، كانوا يغنون. كانوا يغنون عن دييغو مارادونا، الذي توفي قبل ذلك بعامين. وكانوا يغنون عن البرازيل، ساخرين من منافسيهم بسبب فوزهم الأخير بكوبا أميركا.

لكن أكثر من أي شيء آخر، كانوا يغنون عن ليونيل ميسي.

كان الآلاف يتجمعون في سوق واقف من أجل البانديرازو، وهو استعراض ضخم للدعم للمنتخب الوطني. كانت تلك الليالي تجمعات لدعم ميسي، الذي ربما للمرة الأولى كان يشعر أن بلاده بأكملها تقف خلفه. ونحن جميعًا نعرف ما الذي حدث بعد ذلك.

تحول البانديرازو في النهاية إلى احتفال بالكأس، بعدما فازت الأرجنتين بكأس العالم وأصبح ميسي أكثر أيقونية من أي وقت مضى — إن كان ذلك ممكنًا أصلًا. وخلال تلك الأسابيع في قطر، رسخ ميسي مكانته الأسطورية وأصبح أقرب إلى العملاق منه إلى الإنسان. لقد جسّد كلمات الأغاني في الأسواق والملاعب والمطاعم، التي كانت تُغنى مرارًا وتكرارًا.

"يا رفاق، نحن متحمسون من جديد"، هكذا تُترجم الكلمات. "أريد الفوز بالثالثة، أريد أن أكون بطل العالم! ودييغو، في السماء، يمكننا أن نراه، مع دون دييغو ولا توتا، يشجعان ليونيل!"

وبتشجيع الجماهير، فاز ميسي وزملاؤه بكأس العالم الثالثة. وقدّمت الأرجنتين سببًا جديدًا للحماس. وحققوا ذلك عبر واحدة من أكثر مسيرات البطولات إثارة يمكن تخيلها، وانتهت بما يُعد ربما أعظم مباراة في تاريخ اللعبة.

في ذلك الشتاء، تحولت قطر إلى الأزرق والأبيض بينما غيّر ميسي وأتباعه شكل كرة القدم إلى الأبد.

بداية غير مبشرة

Getty Images

هذه ليست قصة كمال أو شيء قريب منه. فقد بدأت كأس العالم 2022 للأرجنتين بشكل صادم إلى أقصى حد ممكن. ولفترة من الوقت، بدا أن الرحلة إلى قطر ستكون قصيرة للغاية.

وُضعت الأرجنتين في المجموعة الثالثة، ودخلت المنافسات في اليوم الثالث من البطولة. وكانت البداية أمام السعودية. مباراة يمكن التحكم بها على الورق على الأقل، وتمنح الأرجنتين فرصة للدخول التدريجي في البطولة قبل مواجهة تحديات أصعب.

لفهم أجواء تلك المباراة، يجب فهم الديناميكيات. فالأرجنتين، أكثر من أي منتخب أوروبي أو أميركي جنوبي آخر، جاءت بأعداد كبيرة من المشجعين. وكان جمهورها يفوق جماهير الخصوم في كل مباراة تقريبًا. لكن ليس في ذلك اليوم في ملعب لوسيل. فقد حضرت السعودية، مثل بقية دول المنطقة المشاركة في البطولة، بأعداد كبيرة أيضًا.

بدأت الأمور بشكل جيد للأرجنتين، التي كانت المرشحة الكبرى للفوز. سجل ميسي هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، ليبدأ البطولة بالقدم الصحيحة. ومع بقاء آلام 2014 و2018 في الأذهان، بدا ذلك مؤشرًا مبكرًا على أن الأمور قد تكون مختلفة هذه المرة، وأن الأرجنتين قادرة على التحدي.

لكن في ذلك اليوم تحديدًا، لم تكن كذلك. سجل صالح الشهري بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني ليصدم الأرجنتينيين. وبعد خمس دقائق فقط، دخلت الكرة الشباك مرة أخرى عبر سالم الدوسري. انتهت المباراة 2-1. لم يكن ذلك مجرد خيبة أمل — بل كان ذهولًا كاملًا.

وقال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بعد المباراة: "لا خيار أمامنا سوى النهوض والمضي قدمًا. لا يجب أن نحلل أكثر من ذلك. اليوم يوم حزين، لكن علينا أن نرفع رؤوسنا ونواصل الطريق. قبل المباراة جعلونا المرشحين للفوز، لكن في كأس العالم يمكن أن تحدث هذه الأشياء".

كان الوقت حرفيًا وقت كسر العظم أو النجاة بالنسبة لعمالقة كرة القدم، وكان ميسي يعرف ذلك.

وقال ميسي: "إنها لحظة يجب أن نكون فيها أكثر اتحادًا من أي وقت مضى. لم نتوقع هذا، لكن الأمر يقع على عاتقنا".

كان التاريخ واضحًا بشأن ما تحتاجه الأرجنتين بعد ذلك. فبشكل عام، يحقق متصدر المجموعات في كأس العالم حوالي سبع نقاط في المتوسط، بينما يحقق أصحاب المركز الثاني نحو خمس نقاط. ومع تبقي ست نقاط فقط متاحة، وضعت الأرجنتين نفسها في موقف حرج، إذ باتت بحاجة لتحقيق نتائج أمام المكسيك وبولندا، اللتين كانتا تُعدان الأصعب في المجموعة.

اختفى هامش الخطأ، وبدأ الذعر يتسلل مع بداية البطولة نفسها.

ميسي يجر الفريق معه

Getty Images

مع مرور الوقت في الشوط الثاني، كان يمكن الشعور بالتوتر في لوسيل. كانت المباراة بين الأرجنتين والمكسيك تحمل في طياتها تاريخًا من العداوة. ومع تقدم اللقاء، لم يعد أي من ذلك مهمًا. أصبح الأمر مسألة بقاء.

في منتصف الشوط الثاني، كان التعادل السلبي 0-0 يسيطر على النتيجة. وبعد فوز بولندا على السعودية في وقت سابق من اليوم، كان الطرفان يعلمان حجم الرهان. التعادل سيجعل الأمور معقدة. الفوز؟ سيمنحهما فرصة. فمن سيتقدم؟ خمن.

عند الدقيقة 64، وجد ميسي الحل، وجاء الحل من العدم تقريبًا. بدا كل شيء بلا خطورة وهو يتحرك نحو وسط الملعب، ثم فجأة أصبحت الكرة عند قدميه. ومن هناك، في لمح البصر، كانت في الشباك — وانطلقت الأرجنتين في الركض والاحتفال بهدف غيّر مسار البطولة.

ومع بقاء دقائق قليلة، أعلن أحد أصغر نجوم البطولة نفسه للعالم. ومع الحاجة إلى هدف لحسم الفوز، قدم إنزو فرنانديز ذلك الهدف، ليؤكد نفسه حاضرًا ومستقبلًا لوسط ميدان الأرجنتين. انتهت المباراة 2-0، وحصلت الأرجنتين على ثلاث نقاط أعادتها إلى الطريق الصحيح.

وقال ميسي: "لقد أزيح حمل كبير عن أكتافنا. نشعر بالطمأنينة، وعاد كل شيء إلى أيدينا من جديد".

وفي ختام دور المجموعات أمام بولندا، تقدم اللاعبون الداعمون للمشهد. سجل أليكسيس ماك أليستر وجوليان ألفاريز هدفين في الشوط الثاني، ليؤكدا صدارة الأرجنتين غير المتوقعة للمجموعة. لقد نجوا من الخطر، وربما قسوا أنفسهم للمعارك المقبلة.

الأدوار الإقصائية العنيفة

Getty Images

كانت هناك مباريات أفضل في تاريخ كأس العالم من مباراة الأرجنتين وهولندا، لكن القليل منها كان أكثر أحداثًا منها.

بعد إقصاء أستراليا في دور الـ16، واجهت الأرجنتين عملاقًا أوروبيًا. وما حدث كان 120 دقيقة من الفوضى الخالصة. أهداف متأخرة، اشتباكات جماعية، استفزازات شخصية، وركلات ترجيح مجنونة — المباراة احتوت على كل شيء.

وبعدها أُطلق عليها لقب "معركة لوسيل".

وعلى جانبي مشادة الدقيقة 88 التي اندلعت بعد أن ركل لياندرو باريديس الكرة مباشرة نحو دكة البدلاء الهولندية، قُدمت كرة قدم جميلة أيضًا. سجل ناهويل مولينا في الدقيقة 35 للأرجنتين، وأضاف ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

لكن الهولنديين عادوا بقوة، حيث أظهر العملاق فوت فيغهورست لمسة فنية ليسجل هدفين متأخرين، أحدهما في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع. لم تحسم الأشواط الإضافية شيئًا، فذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح، وهناك تفوقت الأرجنتين على هولندا.

لم تهدأ التوترات بعد صافرة النهاية، إذ هاجم ميسي فيغهورست بجملته الشهيرة "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟" قبل أن يوجه سهامه إلى المدرب الهولندي لويس فان غال. وكان فان غال قد انتقد ميسي والأرجنتين سابقًا، وقال بشكل واضح إن ميسي ليس لاعب فريق. في ذلك اليوم، ضحك ميسي وفريقه أخيرًا، ورد الأرجنتيني الهادئ بطريقته غير المعتادة.

وقال ميسي: "أشعر بعدم الاحترام من فان غال بعد تصريحاته قبل المباراة، وبعض اللاعبين الهولنديين تحدثوا كثيرًا خلال اللقاء".

وأضاف الحارس إيميليانو مارتينيز: "سمعت فان جال يقول: لدينا أفضلية في ركلات الترجيح، وإذا وصلنا إليها سنفوز. أعتقد أنه يحتاج إلى أن يغلق فمه".

حتى بعد أشهر، بقيت الضغينة، إذ اتهم فان جال، الذي استقال بعد المباراة، الفيفا بتثبيت المباراة لصالح الأرجنتين. لكن كل ما كان يهم الأرجنتين هو أنها تأهلت.

فوز 3-0 على كرواتيا وصيفة نسخة 2018 في نصف النهائي مهّد لموعد مع القدر. ميسي ضد مبابي، الأرجنتين ضد فرنسا — أكبر مباراة بأكبر نجوم وعلى أكبر مسرح.

نهائي يفوق كل النهائيات

Getty Images

نادراً ما تفي النهائيات بالتوقعات. وغالبًا ما تكون مباريات حذرة ومملة بين فريقين يخشيان الخسارة، خصوصًا في كأس العالم. لكن هذا لم يكن حال الأرجنتين وفرنسا. فقد قدما مباراة كلاسيكية.

كان هناك هدف مبكر من ركلة جزاء لميسي، ثم هدف أنخيل دي ماريا. وكان هناك رد كيليان مبابي الشهير بتسجيله هدفين مع اقتراب نهاية الوقت. ثم هدف ميسي في الدقيقة 108، ثم رد مبابي في الدقيقة 118.

ومن ينسى تصدي مارتينيز البطولي أمام راندال كولو مواني، الذي ربما كان أعظم تصدٍ في تاريخ اللعبة؟ لقد كانت معركة حقيقية على اللقب، جمعت ماضي كرة القدم بحاضرها ومستقبلها — من أجل حق السيطرة على الحاضر.

وفي النهاية، لم يُحسم الأمر بواسطة ميسي أو مبابي، إذ سجلا ركلتيهما في ركلات الترجيح. بل حسمه اللاعبون الآخرون. فقد تقدم لاعبو ميسي بثبات، وكأنهم مدفوعون برغبتهم في الفوز من أجل قائدهم. أما لاعبو مبابي، فتراجعوا وأهدروا ركلتين متتاليتين، ليمنحوا الأرجنتين طريقًا واضحًا للنصر.

اندفع لاعبو الألبيسيليستي للأمام، وكان مونتييل هو الرجل الذي وُضع في موقع البطل غير المتوقع ليحسم كأس العالم الثالثة للأرجنتين. وقبل تلك الركلة، شوهد ميسي وهو يهمس لنفسه: "قد يكون اليوم يا جدتي". وكان كثيرون في المدرجات ينظرون إلى السماء.

بعضهم كان يستدعي روح مارادونا. وآخرون كانوا يتذكرون أقارب وأصدقاء رحلوا. وبالنسبة للكثيرين، اختُزل عمر كامل من الذكريات في لحظة واحدة وركلة واحدة. وكانت ركلة مونتييل مثالية. انطلقت الكرة مباشرة إلى الشباك، ومع دخولها، سقط ميسي على ركبتيه.

لقد استُجيبت الدعوات، ليس فقط لميسي، بل لملايين حول العالم.

الإرث الخالد

Getty Images

سيُتذكر كأس العالم 2022 لأسباب كثيرة، وبالطبع فإن إرث البطولة معقد إلى حد ما. نعم، كانت، مثل معظم نسخ كأس العالم، لحظة وحدة. وكانت حدثًا غير مسبوق للعالم العربي، الذي استقبل اللعبة الجميلة في المنطقة. ولن ينسى كثيرون مسيرة المغرب وصوت الجماهير الهادر. إنها صورة خالدة.

لكن هذه لم تكن بطولة بلا جدل. فقد طغت قضايا حقوق الإنسان على ما كان — على الأقل داخل الملعب — بطولة رائعة. وشاب عملية التصويت لاستضافة البطولة اتهامات بالرشوة، كما أدت أعداد وفيات العمال المهاجرين خلال بناء الملاعب إلى احتجاجات واسعة على قرار الفيفا بإقامة البطولة — التي أُجلت لاحقًا إلى نهاية العام بسبب الحرارة — في قطر.

وسيجد البعض قصص نجاح في أماكن أخرى. فقد سُجل عدد أهداف (172) أكثر من أي كأس عالم سابقة. ووفقًا للفيفا، حضر المباريات 3.4 مليون شخص، وكانت دورة السنوات الأربع حتى 2022 الأكثر ربحًا على الإطلاق، محققة 7.5 مليار دولار. ووصف إنفانتينو البطولة لاحقًا بأنها "الأفضل في التاريخ" بسبب "القوة الفريدة والمتماسكة التي أظهرتها هذه النسخة من كأس العالم".

لكن من منظور كروي بحت، هناك لحظة واحدة حاسمة. جاءت بعد لحظات من نهاية المباراة، عندما حقق أحد أعظم لاعبي اللعبة حلمه أخيرًا. كان ميسي قد حقق تقريبًا كل شيء يمكن تحقيقه، لكن عندما أمسك بكأس العالم، بدا أن كل شيء آخر اختفى.

في تلك اللحظة، اكتمل إرثه. وفي تلك اللحظة، فعل ميسي أخيرًا ما كان يسعى إليه دائمًا: أن يجعل بلاده فخورة به.

ولم تكن الأرجنتين وحدها من احتفلت بذلك. فقد كان ميسي منذ زمن طويل شخصية محورية في اللعبة، تجاوزت كرة القدم نفسها. وبأدائه في قطر، أصبح — على نحو يكاد يكون مستحيلًا — شيئًا أكبر من ذلك. وهو يرفع الكأس وخلفه الألعاب النارية، أصبح أقرب إلى بطل شعبي منه إلى لاعب، وأقرب إلى رمز منه إلى رياضي. كان أمره لا يقبل الجدل.

وقال ميسي: "حلمت بهذا كثيرًا". "لا أصدق ذلك".

واستمرت الاحتفالات بينما تحرك لاعبو الأرجنتين في كل أرجاء الملعب. وكان سيرخيو أجويرو، أحد أقرب أصدقاء ميسي وأكثر زملائه ثقة، حاضرًا في الاحتفال رغم غيابه عن البطولة. فقد أنهت مشكلة في القلب مسيرته، لكنها لم تمنعه من مشاركة هذه اللحظة من الفرح.

وكان أجويرو هو من حمل ميسي على كتفيه وقدمه لجماهير الأرجنتين. وهناك جلس ميسي، وكأس العالم بين يديه، مبتسمًا من الأذن إلى الأذن. وخلال ذلك كله، كانت أغنية تتردد.

"Muchachos"، كان المشجعون يغنون مرارًا وتكرارًا.

"يا رفاق، نحن متحمسون من جديد"، جاء الصوت الجماعي العالي. "أريد الفوز بالثالثة، أريد أن أكون بطل العالم! ودييغو، في السماء، يمكننا أن نراه، مع دون دييغو ولا توتا، يشجعان ليونيل!"



