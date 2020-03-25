كتب | كريم رزق

حارس ميلان السابق يتذكر الماضي
فكرة مجنونة للصعود للبريميرليج
تأهل تاريخي للروخيبلانكوس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
الأفضل والأسوأ في ديربي لندن
مدرب توتنهام السابق يشيد بطريقة تدريب المدير الفني الجديد للبرسا
تشيلسي يعود إلى عادته القديمة في إعارة لاعبيه الشباب..هل يندم مستقبلاً؟
فرنسا كانت قد ضمنت التأهل إلى يورو 2020 وتعد أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب
ساري غادر تشيلسي بعد موسم واحد في ستامفورد بريدج ليعود إلى إيطاليا مدرباً جديداً ليوفنتوس
انتقال هازارد إلى ريال مدريد هو بمثابة بداية تكوين جالاكتيكوس جديد في ريال مدريد
نهائي الدوري الأوروبي بصبغة ديربي لندني بين تشيلسي وآرسنال في باكو الآذرية
البريميرليج، كأس الاتحاد وكأس الرابطة المحترفة هي من شكلت ثلاثية مانشستر سيتي التاريخية
ثلاثية محلية؟ الجناح البرتغالي مازال متعطشاً لمزيد من الألقاب مع مانشستر سيتي
الجناح الإنجليزي يعيش أفضل مواسم مسيرته بعد مساهماته الكبيرة في الثلاثية المحلية لمانشستر سيتي
قائد مانشستر سيتي فخور بسيطرة فريقه المحلية المطلقة في الموسم الحالي
جريزمان المتوج بكأس العالم مع الديوك الفرنسية يسعى لتحديات جديدة في مسيرته
ريمونتادا أخرى تقصي رفاق ميسي من دوري أبطال أوروبا
ريمونتادا ليفربول تبخر أحلام ميسي في عودة الكأس ذات الأذنين إلى كامب نو
الأهلي يستقبل صن دانز غداً في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة بخماسية نظيفة في الذهاب، هل من عودة؟
قطر بطلة آسيا 2019
المهاجم القطري يواصل التحليق عالياً في السماء الآسيوية