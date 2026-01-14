"أنت من طردت نفسك".. ميكروفون الحكم يكشف كواليس "اللحظات الجدلية" في نهائي السوبر الإسباني!

قدّر مونويرا الوقت بدل الضائع للشوط الأول بثلاث دقائق. هدف فينيسيوس لريال مدريد، الذي عدل النتيجة 1-1 قبل الاستراحة، أدى إلى محادثة كاشفة أخرى بين أعضاء فريق التحكيم.

"أبلغهم أنها دقيقة إضافية (واحدة)". ومن غرفة الـ VAR يشيرون "هدف مؤكد". يجيب مونويرا: "ممتاز". ويسأل مونويرا: "يا ديفيد، إذا لم أكن مخطئاً، سنذهب للدقيقة 49، صحيح؟".

ردوا من الـ VAR: "سأخبرك الآن كم تبقى من الوقت المضاف. الدقيقة؟ 46... كان متبقياً دقيقتان، حسناً؟ منذ أن يلعب الكرة (يستأنف اللعب) هما دقيقتان" (سجل فينيسيوس هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 46 و7 ثوانٍ).

سجل ليفاندوفسكي هدف التقدم لبرشلونة 2-1. جاء الهدف في الدقيقة 48 و24 ثانية. رودريجو يشتكي لمونويرا لأنه يعتقد أن الوقت قد انتهى. "هل أشرح لك؟ كل هدف بدقيقة إضافية. بما أن 'فيني' سجل، فهي دقيقة إضافية. لقد قلت ذلك للمدربين. والآن نفس الشيء، دقيقة إضافية"، برر مونويرا لمهاجم مدريد.

فينيسيوس أيضاً توجه شاكياً للحكم فاتحاً ذراعيه. أوضح الحكم لمجموعة تضم لاعبي مدريد ألفارو كاريراس وفالفيردي: "كل هدف يا 'فيني' بدقيقة إضافية، ولكن بما أنك سجلت، سنذهب إلى أربع دقائق، والآن نفس الشيء، الآن دقيقة أخرى، لقد أبلغت مقاعد البدلاء بنسبة مئة بالمئة".

ويُسمع من الطاقم التحكيمي: "لنذهب إلى الدقيقة 50!".

سجل مدريد التعادل 2-2 في الدقيقة 50 و41 ثانية. يطلب فرينكي دي يونج، قائد برشلونة، تفسيراً من مونويرا. "فرينكي، هل تعلم ماذا حدث؟ كل هدف بدقيقة إضافية. لقد احتسبت ثلاث دقائق. سجل 'فيني'، أصبحت أربعاً، وسجلتم أنتم، دقيقة أخرى، والآن تتبقى دقيقة أخرى".