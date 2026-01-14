FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
معتز الجمال

"أنت من طردت نفسك".. ميكروفون الحكم يكشف كواليس "اللحظات الجدلية" في نهائي السوبر الإسباني!

كشف الاتحاد الإسباني عن التسجيلات الصوتية لحكم موقعة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر، مونويرا مونتيرو، موضحاً كواليس القرارات الجدلية في الكلاسيكو.

وأبرزت التسجيلات تبرير الحكم لتمديد الوقت بقاعدة "كل هدف بدقيقة"، وتفاصيل الحوار الساخن الذي أدى لطرد فرينكي دي يونج في كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي

  • برشلونة يخطف السوبر من ريال مدريد

    حسم برشلونة موقعة "الكلاسيكو" النارية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (3-2)، ليحصد لقب السوبر للموسم الثاني على التوالي.

    وشهد الشوط الأول قمة الإثارة في دقائقه الأخيرة، حيث افتتح رافينيا التسجيل للبارسا في الدقيقة 36، قبل أن ينفجر الملعب في الوقت بدل الضائع بثلاثة أهداف متتالية؛ إذ عادل فينيسيوس جونيور النتيجة للملكي (45+2)، ليرد روبرت ليفاندوفسكي سريعاً بهدف التقدم (45+4)، إلا أن البديل جونزالو جارسيا أعاد ريال مدريد للمباراة بهدف التعادل في اللحظات الأخيرة للشوط (45+6).

    وفي الشوط الثاني، عاد النجم البرازيلي رافينيا لينصب نفسه عريساً للنهائي بتسجيله هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز القاتل في الدقيقة 73، مانحاً البلوجرانا لقباً غالياً ومجرداً الريال من فرصة التتويج.

     مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

    • إعلان
  • FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    الحالات الجدلية في السوبر الإسباني

    في مقطع فيديو مدته خمس دقائق و23 ثانية بعنوان "خوسيه لويس مونويرا، صوتيات النهائي"، يستعرض المقطع ما قبل وأثناء الكلاسيكو، حيث يكون حكم الساحة الرئيسي هو الخيط الرابط من خلال صوته أثناء حدوث المجريات. 

    وفي نهائي تمنى فيه مونويرا أن يكون "بدون جدل"، كانت هناك شكاوى من اللاعبين، خاصة بسبب الأهداف الثلاثة التي سُجلت في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وطرد لاعب برشلونة فرينكي دي يونج، وبعض الحالات التي شهدت احتجاجات شديدة مثل تجاهل خطأ ارتُكب ضد لاعب برشلونة لامين يامال تطبيقاً لمبدأ إتاحة الفرصة المفترض.

  • "كل هدف يساوي دقيقة إضافية"

    قدّر مونويرا الوقت بدل الضائع للشوط الأول بثلاث دقائق. هدف فينيسيوس لريال مدريد، الذي عدل النتيجة 1-1 قبل الاستراحة، أدى إلى محادثة كاشفة أخرى بين أعضاء فريق التحكيم. 

    "أبلغهم أنها دقيقة إضافية (واحدة)". ومن غرفة الـ VAR يشيرون "هدف مؤكد". يجيب مونويرا: "ممتاز". ويسأل مونويرا: "يا ديفيد، إذا لم أكن مخطئاً، سنذهب للدقيقة 49، صحيح؟".
    ردوا من الـ VAR: "سأخبرك الآن كم تبقى من الوقت المضاف. الدقيقة؟ 46... كان متبقياً دقيقتان، حسناً؟ منذ أن يلعب الكرة (يستأنف اللعب) هما دقيقتان" (سجل فينيسيوس هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 46 و7 ثوانٍ).

    سجل ليفاندوفسكي هدف التقدم لبرشلونة 2-1. جاء الهدف في الدقيقة 48 و24 ثانية. رودريجو يشتكي لمونويرا لأنه يعتقد أن الوقت قد انتهى. "هل أشرح لك؟ كل هدف بدقيقة إضافية. بما أن 'فيني' سجل، فهي دقيقة إضافية. لقد قلت ذلك للمدربين. والآن نفس الشيء، دقيقة إضافية"، برر مونويرا لمهاجم مدريد. 

    فينيسيوس أيضاً توجه شاكياً للحكم فاتحاً ذراعيه. أوضح الحكم لمجموعة تضم لاعبي مدريد ألفارو كاريراس وفالفيردي: "كل هدف يا 'فيني' بدقيقة إضافية، ولكن بما أنك سجلت، سنذهب إلى أربع دقائق، والآن نفس الشيء، الآن دقيقة أخرى، لقد أبلغت مقاعد البدلاء بنسبة مئة بالمئة". 

    ويُسمع من الطاقم التحكيمي: "لنذهب إلى الدقيقة 50!".

    سجل مدريد التعادل 2-2 في الدقيقة 50 و41 ثانية. يطلب فرينكي دي يونج، قائد برشلونة، تفسيراً من مونويرا. "فرينكي، هل تعلم ماذا حدث؟ كل هدف بدقيقة إضافية. لقد احتسبت ثلاث دقائق. سجل 'فيني'، أصبحت أربعاً، وسجلتم أنتم، دقيقة أخرى، والآن تتبقى دقيقة أخرى".

     مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

  • طرد دي يونج

    يأتي الخطأ الذي تسبب في طرد فرينكي دي يونج بسبب تدخل على كيليان مبابي. صوت الطاقم التحكيمي، بنبرة مرتفعة جداً، يحذر مونويرا: "حمراء! حمراء! لقد ضربه في الساق من الأعلى!". 

    فرينكي يهز رأسه بالنفي. يرد مونويرا: "أنت من قمت بالفعل، أنا أظهرت لك الحمراء، أنت أظهرتها لنفسك". يتحسر دي يونج قائلاً "هيا، هيا!" ويضيف: "لم أدخل بقوة وكانت هناك كرة!". 

    يصر مونويرا: "لقد دخلت بمسامير الحذاء، واضحة جداً!" بينما يقترب حارس مدريد تيبو كورتوا من المحادثة دون أن يتكلم في منطقة خط الوسط. 

    يحسم مونويرا الأمر: "البطاقة الحمراء مؤكدة! فرينكي، إلى الخارج!". وهو المشهد الأخير في الفيديو قبل صافرة النهاية.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    كلاسيكو كسر التعادل

    حسمت المواجهة الكبرى في جدة 'كسر التعادل' لصالح البلوجرانا، ليتفوق في سجل الكلاسيكو خارج إسبانيا (3 بطولات للبارسا مقابل 2 لريال مدريد).

    وبهذا التتويج، أحكم نادي برشلونة قبضته على السجل التاريخي لأبطال كأس السوبر الإسباني، معززاً تربعه على القمة برصيد 16 لقباً (بإضافة نسخة 2026)، إضافة إلى حلوله وصيفاً في 12 مناسبة.

    بينما تجمد رصيد الغريم التقليدي ريال مدريد عند 13 لقباً في المركز الثاني. وتشتد المنافسة في المراكز التالية، حيث يتقاسم أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا المركز الثالث بـ 3 ألقاب لكل منهما، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد لقبين فقط رغم خوضه النهائي 7 مرات (خسر 5 منها). وتضم قائمة الأندية المتوجة بلقب وحيد كلاً من فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.

    وبالنظر إلى السوابق التاريخية، فإن الفريق المنتصر في هذه المباراة سيكون مرشحًا قويًا للظفر بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم، حيث اكتسبت هذه المواجهة أهمية استراتيجية تجاوزت مجرد التتويج بالكأس؛ إذ أصبحت البطولة مؤشراً حقيقياً لمسار الموسم، ورسخت هيمنة برشلونة الحالية.

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر تطبيقها.



0