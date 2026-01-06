مفاجأة في مران برشلونة.. فيروس يضرب لامين يامال قبل ساعات من موقعة بيلباو!

أثارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية حالة من الترقب في أروقة برشلونة قبل ساعات من مواجهة نصف نهائي السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو في جدة، وذلك بعد الكشف عن غياب النجم الشاب لامين يامال عن التدريبات الجماعية الختامية للفريق.

ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإن السر وراء عدم ظهور يامال على العشب يعود لمعاناته من آثار فيروس معوي منذ أيام، مما تركه ضعيفاً بعض الشيء، ولهذا السبب تم إراحته في حصة التدريب اليوم، ما استدعى اكتفاءه بأداء تمارين محددة داخل الصالة الرياضية بعيداً عن زملائه.

ولفتت إلى أن التدريب الأول لهذا العام، مساء يوم 1 يناير، كان قد شهد غياب يامال بالفعل عن الحصة التدريبية بسبب حالة من الشعور العام بالتوعك.