مفاجأة في مران برشلونة.. فيروس يضرب لامين يامال قبل ساعات من موقعة بيلباو!

رغم هذا الغياب المفاجئ، نقلت الصحيفة تطمينات من داخل النادي تؤكد أن الحالة ليست خطيرة، وأن تواجد يامال في قائمة المباراة غداً أمر متوقع ولا تدعو حالته للقلق، مشيرة إلى أنه تعرض لوعكة مماثلة مطلع هذا العام.
وأوضحت أن المدرب هانز فليك لم يتمكن من توضيح الموقف إعلامياً؛ لأن مؤتمره الصحفي سبق موعد المران، في وقت شهدت التدريبات مشاركة المدافع رونالد أراوخو، الذي سيقرر فليك مصيره النهائي عقب جلسة خاصة معه.
أما بقية اللاعبين الذين سافروا إلى السعودية ضمن قائمة "البلوجرانا"، فقد شاركوا بالفعل في حصة التدريب، بمن فيهم رونالد أراوخو. وقال المدرب إنه ينوي إجراء محادثة مع الأوروجوياني لتقرير ما إذا كان سيدخل القائمة لمباراة الغد، رغم أنه قبل التدريب لم يكن يخطط لاستخدامه.