مفاجأة صادمة .. اتحاد الكرة السعودي قد يتدخل لسحب "بطولات دوري" من النصر!

فصل جديد من أزمة ألقاب نادي النصر..

يبدو أن جدل عدد ألقاب أندية المملكة المختلفة سيتواصل؛ حتى بعد إنهاء فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، عمله بشكلٍ رسمي.

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فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية اعتمد البطولات الرسمية لكل نادٍ، مساء أمس الثلاثاء؛ ولكنه رفض الإعلان عنها، تاركًا هذه المسؤولية إلى الأندية نفسها.

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وتم تحذير أندية السعودية المختلفة من ارتكاب أي تجاوز، سواء بإعلان أرقام غير حقيقية أو الإساءة للمنافسين؛ وذلك خلال الإعلان عن عدد الألقاب؛ وإلا ستكون عرضة للعقوبات.