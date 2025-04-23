فريق التوثيق يحسم الجدل رسميًا .. حقيقة إعلان النصر "أرقامًا غير حقيقية" عن عدد ألقابه في الدوري السعودي

جدل كبير وتشكيكات بسبب عدد ألقاب النصر في الدوري..

أثار نادي النصر الجدل، في الساعات القليلة الماضية؛ بعدما أعلن بشكلٍ رسمي، عن عدد ألقابه في مسابقة الدوري السعودي بـ"مختلف المسميات".

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إعلان النصر جاء بعد أن أنهى فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية "عمله"؛ وذلك باعتماده عدد البطولات الرسمية لكل نادٍ.

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فريق مشروع التوثيق اعتمد البطولات الرسمية لكل نادٍ، ولكنه رفض الإعلان عنها، تاركًا هذه المسؤولية إلى الأندية نفسها؛ مع تحذيرها من أي تجاوز، سواء بإعلان أرقام غير حقيقية أو الإساءة للمنافسين.

وأي مخالفة لهذه التعليمات والتحذيرات؛ تعني تعرض النادي لعقوبات شديدة، من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.