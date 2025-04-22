رسميًا | "لم تعد 17 للنصر" .. العالمي يثير الجدل بعدد ألقابه في الدوري السعودي والأهلي يعلنها: "انتهت الحكاية"

بدأ الإعلان عن ألقاب الأندية بشكلٍ رسمي أخيرًا..

بدأت أندية المملكة المختلفة في إعلان عدد ألقابها؛ وذلك بعد اعتماد فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، مساء أمس الثلاثاء، البطولات الرسمية لكل نادٍ.

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فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية اعتمد عدد البطولات الرسمية لكل نادٍ؛ ولكنه رفض الإعلان عنها بشكل رسمي؛ تاركًا هذه المسؤولية للأندية نفسها.

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وتم تحذير جميع أندية السعودية، من الإساءة إلى أي نادٍ آخر أو الدخول في مقارنات؛ عند إعلان كل منهم، عدد بطولاته الرسمية.