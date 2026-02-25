Goal.com
مباشر
WSL Asian Cup AFCON GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

ترجمه

مدى تأثر كل نادٍ في الدوري الممتاز للسيدات بخسارة لاعبات بسبب المشاركة في كأس آسيا وكأس الأمم الأفريقية - الترتيب

تبدأ كأس آسيا للسيدات في 1 مارس، لتنطلق بذلك شهرًا سيشهد إقامة اثنين من أهم البطولات الكبرى في كرة القدم النسائية، حيث تنطلق كأس الأمم الأفريقية في 17 مارس بعد عودتها إلى موعدها الربيعي بعد نسختين متتاليتين في الصيف. وهذا يعني أن بطولتين قاريتين مثيرتين ستُحسمان على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، لكن التأثير الذي ستحدثه هاتان البطولتان على مسابقات الأندية المستمرة سيكون مثيرًا أيضًا، حيث ستودع فرق كرة القدم النسائية بعضًا من أفضل لاعباتها لعدة أسابيع.

سيكون التأثير مختلفًا في الدوريات المختلفة. على سبيل المثال، تعد باربرا باندا من زامبيا وتيموا تشاوينغا من ملاوي من أكبر النجوم في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL)، لكن كلاهما ستغيبان عن الجولات الأولى من الموسم الجديد في الولايات المتحدة، حيث من المرجح أن يكون لمشاركة اللاعبات في كأس الأمم الأفريقية تأثير أكبر على هذا الدوري مقارنة بكأس آسيا. القصة مشابهة في فرنسا، حيث سيودع ليون، متصدر الدوري، مؤقتًا الجناح النجم تابيثا تشاوينغا، شقيقة تيموا، بينما يستعد باريس سان جيرمان لفقدان ما يصل إلى أربع لاعبات رئيسيات في النصف الثاني من مارس.

في إنجلترا، من المتوقع أن يكون لكأس آسيا التأثير الأكبر على الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات. ولم يثبت ذلك بشكل أوضح من إعلان تشكيلة اليابان للبطولة، التي تضم 16 لاعبة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات. ولم تكن أستراليا بعيدة عن هذا الرقم، حيث ضمت 12 لاعبة. من ناحية أخرى، ستضم كأس الأمم الأفريقية ست لاعبات فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، إذا تم اختيار جميع اللاعبات الست من الدول الأفريقية المؤهلة.

إذن، ما هي الأندية الإنجليزية التي ستتأثر أكثر بالبطولات التي ستقام هذا الشهر؟ ومن هي الأندية الأفضل استعدادًا للتعامل مع غياب اللاعبات الأساسيات؟ ستفقد جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات (WSL) لاعبات خلال شهر مارس الذي سيكون حافلًا بالتشويق، وقد صنّفت GOAL جميع الفرق بناءً على من ستواجه صعوبة أكبر في التعامل مع هذه الحالة...

  • Maya Hijikata Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    12أستون فيلا

    عدد الغائبين: 1 - مايا هيجيكاتا (اليابان)

    سيخسر أستون فيلا لاعبة واحدة فقط في كأس آسيا وكأس الأمم الأفريقية هذا الشهر، حيث ستنضم لاعبة الوسط الشابة المبدعة مايا هيجيكاتا إلى المنتخب الياباني. بعد أن غابت عن معظم النصف الأول من الموسم بسبب الإصابة، عقب انتقالها في الصيف من طوكيو فيردي بيليزا، قدمت اللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا أداءً جيدًا مع الفريق مؤخرًا، حيث شاركت في جميع مباريات فيلا السبع الأخيرة في الدوري.

    من المؤكد أن فريق ناتاليا أرويو سيفتقد إبداعها، لكنه يمتلك ما يكفي من اللاعبين للتعامل مع غيابها، خاصة مع عودة لاعبين آخرين من الإصابة.

    • إعلان
  • Hinata Miyazawa Man Utd Women 2025-26Getty Images

    11مانشستر يونايتد

    عدد الغائبين: 1 - هيناتا ميازاوا (اليابان)

    سيكون مانشستر يونايتد حزينًا لفقدان هيناتا ميازاوا هذا الشهر، حيث كان لاعب خط الوسط الياباني استثنائيًا مع الشياطين الحمر هذا الموسم. ومع ذلك، من حيث الأرقام، فإن يونايتد هو أحد أقل الفرق تأثرًا في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي (WSL) ولا ينبغي أن يواجه مشكلة كبيرة في تعويض ميازاوا في وسط الملعب.

    قدمت اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا أداءً مثيرًا للإعجاب بشكل مستمر هذا الموسم ولعبت كل دقيقة في دوري WSL، وهو ما لم تحققه سوى الكابتن مايا لو تيسييه ضمن فريق مانشستر يونايتد. لن يكون من السهل على أي لاعبة أن تحل محلها في التشكيلة، ولكن بين سيمي أوجو، ليزا نالسوند، جوليا زيجيوتي أولمي، جيس بارك، ودومينيك يانسن إذا لزم الأمر، يجب أن يتمكن المدرب مارك سكينر من إيجاد التركيبة اللازمة في خط الوسط للتعامل مع هذا الوضع.

  • Emily van Egmond Leicester City women 2025-26Getty Images

    10ليستر سيتي

    عدد الغائبات: 1 - إميلي فان إيغموند (أستراليا)

    من المرجح أن يخسر ليستر لاعبة واحدة فقط في مارس، حيث أن روزيلا أياني لم تعد مفضلة في منتخب المغرب مؤخرًا، بعد أن واجهت صعوبة في الحصول على وقت لعب كافٍ مع فريق الثعالب هذا الموسم. ومع ذلك، فإن تلك اللاعبة هي إميلي فان إيغموند، واحدة من أكثر لاعبات ليستر خبرة، وبالتالي واحدة من أهم لاعبات الفريق عندما يتعلق الأمر بمحاولة رفع النادي من قاع جدول الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) وإبعاده عن خطر الهبوط.

    ليست قيادة فان إيغموند هي فقط ما سيفتقده ليستر. فقد لعبت لاعبة الوسط رابع أكبر عدد من الدقائق في الدوري للنادي هذا الموسم، وهي واحدة من أربع لاعبات فقط في الفريق ساهمت في أكثر من هدف واحد بشكل مباشر، وذلك بفضل قدرتها على صنع الفارق من خلال أدوار متنوعة. ستفتقد الثعالب بشدة هذه الأسترالية النشيطة في الوقت الذي تخوض فيه بعض المباريات التي لا بد من الفوز فيها.

  • Saki Kumagai London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9لندن سيتي ليونيسز

    عدد الغائبات: 2 - ساكي كوماغاي (اليابان)، ألانا كينيدي (أستراليا)

    سيخسر لندن سيتي ليونيس اثنتين من لاعباته الأكثر خبرة خلال كأس آسيا، حيث ستغادر ساكي كوماغاي لتمثيل اليابان، بينما ستلعب ألانا كينيدي مع البلد المضيف أستراليا. ومع ذلك، وبفضل العمق الذي تم بناؤه في تشكيلة الفريق الذي صعد حديثًا، من المفترض أن يكون هذا الفريق من أقل الفرق تأثرًا بالغيابات خلال شهر مارس.

    ستكون كوماغاي خسارة كبيرة بشكل خاص. فالفائزة خمس مرات بدوري أبطال أوروبا شاركت في 14 مباراة من أصل 16 مباراة لندن سيتي في الدوري حتى الآن هذا الموسم، وقدمت أداءً ثابتًا في قلب خط الوسط. لكن هذا الفريق لديه خيارات كافية في تلك المنطقة من الملعب للتعامل مع غيابها لبضع مباريات.

    من ناحية أخرى، لم تشارك كينيدي سوى في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي للسيدات هذا الموسم، لكن ثلاثاً منها كانت في آخر أربع مباريات، حيث أعجب المدرب الجديد إيدر مايستري بوضوح باللاعبة الأسترالية في الدفاع. ومع ذلك، مع العمق المتاح، من المفترض أن يكون لندن سيتي على ما يرام.

    ومما يزيد من الأسباب التي تدعو إلى عدم القلق بشأن أداء فريق Lionesses في مارس هو حقيقة أن اللاعبة النيجيرية الدولية روفيات إيموران لا تزال غير محبوبة في فريق Super Falcons، على الرغم من بعض الأداء المثير للإعجاب هذا الموسم. وبالتالي، يبدو أن المدافعة الشابة الموهوبة ستبقى في إنجلترا خلال كأس الأمم الأفريقية، وقد تساعد تعدد مواهبها ناديها في التعامل مع غياب كل من كوماغاي وكينيدي.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    8مانشستر سيتي

    عدد الغائبات: 4 - أياكا ياماشيتا، أوا فوجينو، يوي هاسيغاوا (جميعهن من اليابان)، ماري فاولر (أستراليا)

    يمكن تقييم تأثير كأس آسيا على فريق مانشستر سيتي للسيدات بطريقة مشابهة لتقييم تأثير كأس الأمم الأفريقية على فريق الرجال في وقت سابق من هذا العام: على الرغم من أن جودة اللاعبات اللواتي يفقدهن مانشستر سيتي ربما تكون أعلى من أي نادٍ آخر في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي (WSL)، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الفريق سيتأثر بشدة بغيابهن.

    في يناير، وقع مانشستر سيتي مع النجمة الأمريكية سام كوفي، واحدة من أفضل لاعبات خط الوسط في العالم. وهذا يعني أن مركز يوي هاسيغاوا أصبح مغطى بشكل استثنائي. قد تكون خيارا كيتينغ متقلبة في بعض الأحيان كحارسة مرمى شابة يُطلب منها اللعب بأسلوبها الخاص، لكنها لا تزال توفر دعماً جيداً للحارسة المغادرة أياكا ياماشيتا. في الوقت نفسه، كانت أوابا فوجينو تتردد على الفريق هذا الموسم بسبب الإصابات، وقد تعامل سيتي مع ذلك، وينطبق الأمر نفسه على ماري فاولر، المهاجمة الأسترالية التي عادت مؤخراً من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

    فريق سيتي ليس بأي حال من الأحوال الأقوى في دوري WSL، لذا هناك بالتأكيد قلق بشأن رحيل أربع لاعبات لعدة أسابيع، خاصة إذا تعرضت لاعبات أخريات لإصابات. لكن فريق أندري جيجلرتز يتصدر جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط مع بقاء ست مباريات فقط في الدوري. حتى لو واجه الفريق بعض الصعوبات هذا الشهر، فمن الناحية العامة، سيكون على ما يرام.

  • Manchester United v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    7تشيلسي

    عدد الغائبات: 2 - إيلي كاربنتر، سام كير (كلاهما من أستراليا)

    سيتوقف تأثير الأسابيع القليلة المقبلة في تشيلسي إلى حد كبير على مدى توفر اللاعبات الأخريات في الفريق. على الورق، ستحل لوسي برونز محل إيلي كاربنتر في مركز الظهير الأيمن، في حين يمكن لكل من آجي بيفر-جونز وكاتارينا ماكاريو ومايرا راميريز أن تلعب دور المهاجمة المركزية الذي أضعفه غياب سام كير. لكن في الأسابيع الأخيرة، لم تكن أي من هؤلاء اللاعبات الأربع في حالة بدنية جيدة.

    عادت برونز من غياب دام عدة أسابيع في وقت سابق من هذا الشهر، مما شكل دفعة قوية للبلوز، لا سيما في ظل رحيل كاربنتر الوشيك، بينما تعود بييفر-جونز ببطء إلى لياقتها الكاملة بعد إصابة في الكاحل. ومع ذلك، لا يوجد جدول زمني لعودة ماكاريو أو راميريز، ويبدو أن وجود تلك المهاجمة المركزية على أرض الملعب أمر مهم لتوازن هجوم تشيلسي.

    قد يفترض المرء أن البلوز سيكونون على ما يرام، حيث لا يزال لديهم فريق كبير وموهوب يعود ببطء إلى كامل لياقته. ومع ذلك، بالنظر إلى الإصابات التي عانى منها فريق سونيا بومباستور حتى الآن هذا الموسم، فإنه من غير الآمن المراهنة على بقاء اللاعبين في حالة بدنية جيدة طوال شهر مارس لتقليل تأثير رحيل اللاعبين.

    بشكل عام، سيكونون في وضع أفضل من معظم الفرق، لكنهم سيتأثرون بشكل سلبي أكثر من بعض أكبر منافسيهم على مراكز دوري أبطال أوروبا.

  • Fuka Nagano Liverpool Women 2025-26Getty Images

    6ليفربول

    عدد الغائبات: 2 - فوكا ناغانو، ريسا شيميزو (كلاهما من اليابان)

    ليفربول لا يفقد عددًا كبيرًا من اللاعبات مثل بعض منافسيه في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي، لكنه يفقد لاعبتين مهمتين للغاية.

    لعبت فوكا ناغانو دقائق أكثر من أي لاعبة أخرى في صفوف الريدز في الدوري هذا الموسم، وأثارت إعجاب الجميع منذ وصولها إلى إنجلترا بفضل أدائها الثابت في خط الوسط. من ناحية أخرى، كانت ريسا شيميزو لاعبة موثوقة في مركز الظهير الأيمن منذ عودتها من الإصابة في بداية عام 2026، في فترة تزامنت مع تحسن كبير في نتائج الفريق المهدد بالهبوط.

    كان ليفربول نشطًا للغاية في يناير وحسّن عمق التشكيلة ليكون في وضع أفضل للتعامل مع هذه الحالة مقارنة ببداية الموسم. كما تراجعت الإصابات بعد أن أثرت بشكل كبير على الفريق في النصف الأول من الموسم. كل ذلك سيساعد، لكن الجودة التي قدمتها ناغانو وشيميزو ستظل مفقودة بشدة.

  • Steph Catley Arsenal Women 2025-26Getty Images

    5أرسنال

    عدد الغائبات: 3 - ستيف كاتلي، كيتلين فورد، كيرا كوني-كروس (جميعهن من أستراليا)

    سيكون أرسنال هو الأكثر تضرراً من بين "الأربعة الكبار" في الدوري الإنجليزي للسيدات، وهو الذي يجد نفسه في مطاردة المنافسة على مراكز دوري أبطال أوروبا، حيث يتأخر بفارق أربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث بعد تأجيل مباراتين، في انتظار فرصة لعب المباريات المؤجلة.

    وذلك لأن أرسنال سيخسر ستيف كاتلي، لاعبة قلب الدفاع القوية طوال الموسم، وكيتلين فورد، التي كانت في أفضل حالاتها مؤخرًا، بالإضافة إلى كيرا كوني-كروس التي ستشارك في كأس آسيا. لم تكن الأخيرة شخصية رئيسية في الأسابيع الأخيرة بعد عودتها إلى وطنها وسط الأخبار المروعة عن تشخيص إصابة والدتها بالسرطان، لكنها لاعبة من الطراز الرفيع وستفتقدها الفريق في خط الوسط.

    لا يمتلك آرسنال تشكيلة عميقة للغاية. إصابة كاتي ريد في الرباط الصليبي الأمامي تعني أن هناك خيارًا أقل في مركز الدفاع، وعلى الرغم من أن عودة ليا ويليامسون مؤخرًا هي خبر سار، إلا أنها لا تزال تعمل على استعادة لياقتها البدنية بعد فترة من الغياب. على الجانبين، تضاف رحيل فورد إلى إصابةبيث ميد بكسر دقيق في ساقها، مع عودة كلوي كيلي مؤخرًا بعد غياب طويل.

    يوجد عدد كافٍ من اللاعبات في تشكيلة أرسنال اللواتي يتمتعن بالمرونة والقدرة على التكيف لتعويض ثلاث خسائر مهمة، ولكن قد يكون الأمر صعبًا بعض الشيء على فريق الغانرز في بعض الأحيان - ولا يملك الفريق مجالًا كبيرًا للخطأ في السباق على المشاركة في البطولات الأوروبية.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    4برايتون

    عدد الغائبات: 4 - موكي مينامي، كيكو سيكي (كلاهما من اليابان)، تشارليز رول (أستراليا)، تشياماكا ننادوزي (نيجيريا)

    سيخسر برايتون أربعة من أفضل لاعبيه وأكثرهم ثباتًا في الموسم 2025-26 خلال هذا الشهر. وأبرزهم سيكون رحيل تشياماكا ننادوزي مؤقتًا، حارسة المرمى الأساسية للفريق وواحدة من أفضل حارسات المرمى في العالم، وهو ما أثبتته مع نيجيريا على وجه الخصوص. صوفي باغالي، التي شاركت مؤخرًا في معسكرات إنجلترا، هي على الأقل بديلة قوية.

    ومما يزيد من القلق في خط الدفاع رحيل مويكا مينامي وتشارليز رول للمشاركة في كأس آسيا، كما أن سيغالز ستفتقد أيضًا هدافتها كيكو سيكي، التي سجلت ستة أهداف في الدوري الإنجليزي للسيدات هذا الموسم، مما يجعلها في المركز الخامس في سباق الحذاء الذهبي. بشكل عام، سيكون هذا الشهر صعبًا على برايتون.

    ومع ذلك، ستبقى فوكا تسونودا، بعد أن فشلت في الانضمام إلى منتخب اليابان الذي يشهد منافسة شديدة، ويأمل النادي أن تتمكن لاعبة الوسط الشابة من الاستفادة من أدائها الواعد مؤخرًا وتقديم أداء أفضل في غياب زميلاتها.

  • Katrina Gorry West Ham Women 2025-26Getty Images

    3وست هام

    عدد الغائبين: 3 - كاترينا جوري (أستراليا)، ريكو أويكي (اليابان)، إينيس بيلومو (الجزائر)

    استبعاد يو إندو من تشكيلة اليابان في كأس آسيا يحد من تأثير هذه البطولات الكبرى القادمة على وست هام، لكن الفريق اللندني لا يزال على وشك خسارة بعض اللاعبات الأساسيات. إينيس بيلومو، التي ستمثل الجزائر في كأس الأمم الأفريقية، تعتبر أكثر لاعبة احتياطية، لكن كاترينا غوري وريكو أويكي تعتبران لاعبتين مهمتين للغاية لهذا الفريق.

    غوري هي قائدة وست هام، وقد كانت لاعبة ثابتة ومهمة في هذا الفريق منذ انضمامها إلى النادي قبل عامين. أما أوكي، فهي صاحبة أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في فريق هامرز، وتأتي في المرتبة الثانية بعد شيكيرا مارتينيز، أفضل هدافة الفريق، من حيث المشاركة المباشرة في الأهداف. ومن الجدير بالذكر أن هاتين اللاعبتين من بين أفضل أربع لاعبات في هذا الفريق من حيث عدد الدقائق التي لعبتاها في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي.

    المدربة الجديدة ريتا غوارينو لديها خيارات لتعويض غوري وأويكي، خاصة بعد فترة انتقالات يناير الحافلة، لكن رحيلهما سيترك فراغًا كبيرًا في فريق يواجه صراعًا شديدًا للبقاء في الدوري. ووضع الفريق الحرج في الموسم الحالي يزيد من صعوبة المهمة.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    2توتنهام

    عدد الغائبين: 3 - كلير هانت (أستراليا)، توكو كوجا، مايكا هامانو (كلاهما من اليابان)

    هناك فرق في الدوري الإنجليزي للسيدات ستفقد هذا الشهر عددًا من اللاعبات أكبر من توتنهام، ولكن نظرًا لأن توتنهام سيخسر كلا لاعبيه الأساسيين في مركز قلب الدفاع خلال كأس آسيا، فليس هناك الكثير من الفرق التي ستتأثر سلبًا أكثر منه. ستكون توكو كوجا لاعبة أساسية في المنتخب الياباني، وستلعب كلير هانت دورًا مشابهًا في المنتخب الأسترالي المضيف، وسيتعين على مارتن هو أن يجد طريقة لتعديل تشكيلة فريقه توتنهام.

    لم يبدأ فريق شمال لندن سوى مرة واحدة في الدوري هذا الموسم بثنائي قلب الدفاع غير كوجا وهانت، عندما تم اختيار مولي بارتريب للفوز على أستون فيلا. في كل المباريات الأخرى، في موسم كان رائعًا لفريق احتل المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي للسيدات الموسم الماضي، كان كوجا وهانت عنصرين أساسيين في قلب الدفاع. ستكون بارتريب خيارًا قويًا لأحد مراكز قلب الدفاع، ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما سيفعله هو أيضًا.

    علاوة على ذلك، هناك رحيل مايكا هامانو، لاعبة الوسط الهجومية الشابة المعارّة من تشيلسي والتي ستنضم إلى منتخب اليابان. هذا أمر كان توتنهام على دراية به تمامًا عند التعاقد مع المهاجمة في يناير، لكنه يضعف الفريق أكثر، حتى لو كان ذلك في منطقة الملعب التي يتمتع فيها الفريق بتوافر أكبر.

    لن تغادر تشارلي غرانت، التي خاضت 38 مباراة دولية مع أستراليا، مع منتخبها الوطني لأنها عادت للتو إلى التدريبات الكاملة بعد تعرضها لإصابة في نوفمبر. ستوفر المدافعة على الأقل دفعة ضرورية للفريق في غياب لاعبين آخرين في الأسابيع المقبلة، حتى لو كانت تشعر بخيبة أمل لعدم مشاركتها في كأس آسيا.

  • Honoka Hayashi Everton Women 2025-26Getty Images

    1إيفرتون

    عدد الغائبين: 4 - ريون إيشيكاوا، هونوكا هاياشي، هيكارو كيتاغاوا (جميعهم من اليابان)، كلير ويلر (أستراليا)

    قبل انطلاق موسم 2025-26، كان الجميع يعلم أن إيفرتون سيتأثر بشدة في مارس. وقع توفيز مع ثلاثة لاعبين دوليين يابانيين في الصيف، مما رفع العدد الإجمالي للاعبين الذين قد يغيبون عن كأس آسيا إلى ستة، مع احتمال مشاركة توني باين في كأس الأمم الأفريقية مع نيجيريا. في النهاية، يبدو أن النادي سيخسر أربعة فقط من هؤلاء اللاعبين السبعة، على الرغم من أنه لا يوجد فريق آخر في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي سيخسر أكثر من ذلك.

    ما يجعل حالة إيفرتون أكثر خطورة من غيره هو أنه لا يمتلك العمق الكافي للتعامل مع هذا العدد الكبير من الغائبين، خاصة أنه يعاني بالفعل من قائمة إصابات طويلة. أضف إلى ذلك أهمية اللاعبات اللواتي سيغبن عن الفريق - مثل كلير ويلر وهونوكا هاياشي، اللتين تحتلان المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي من حيث عدد الدقائق التي لعبتاها مع إيفرتون في الدوري هذا الموسم - وستكون هذه فترة صعبة على الفريق.

    لحسن حظ توفيز، لم يتم اختيار يوكا موميكي، وهي لاعبة أخرى مهمة في الفريق، للعب مع اليابان، بينما لا تزال ماز باتشيكو تنتظر جواز سفرها الفلبيني، لذا لا يمكنها اللعب مع المنتخب الوطني بعد. في غضون ذلك، يبدو أن باين ستبقى مع توفيز بسبب إصابة أبعدتها عن الملاعب لأكثر من شهر. ويأمل إيفرتون أن تعود في وقت ما خلال الأسابيع المقبلة لتعطي دفعة ضرورية وتساعد في إبعاد النادي عن منطقة الهبوط المخيفة.

0