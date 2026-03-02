مدى تأثر كل نادٍ في الدوري الممتاز للسيدات بخسارة لاعبات بسبب المشاركة في كأس آسيا - مرتبة

سيكون التأثير مختلفًا في الدوريات المختلفة. على سبيل المثال، كانت الفرق في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية (NWSL)، حيث تعد باربرا باندا من زامبيا وتيموا تشاوينغا من ملاوي من أكبر النجمات، هي الأكثر تأثرًا بكأس الأمم الأفريقية، وكذلك كان الحال بالنسبة لليون وباريس سان جيرمان، الفريقين الأقوى في فرنسا. ومع ذلك، يبدو الآن أن البطولة ستؤجل في وقت قصير للغاية، على الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي حتى الآن.

في إنجلترا، من ناحية أخرى، كانت كأس آسيا هي التي ستؤثر بشكل أكبر على الدوري الممتاز للسيدات. ولم يثبت ذلك بشكل أوضح من إعلان تشكيلة اليابان للبطولة، التي تضم 16 لاعبة من أندية الدوري الممتاز للسيدات. ولم تكن أستراليا بعيدة عن هذا الرقم، حيث ضمت 12 لاعبة. من ناحية أخرى، كان من المقرر أن تضم كأس الأمم الأفريقية ست لاعبات فقط من الدوري الممتاز للسيدات.

إذن، ما هي الأندية الإنجليزية التي ستتأثر أكثر بكأس آسيا؟ ومن هي الأندية الأفضل استعدادًا للتعامل مع غياب اللاعبات الأساسيات؟ ستفقد جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية (WSL) 12 لاعبة خلال شهر مارس الذي سيكون حافلًا بالتشويق، وقد صنّفت GOAL جميع الأندية بناءً على من ستواجه صعوبة أكبر في التعامل مع هذه الحالة...