"ليس الوقت المناسب" - ديكو يكشف عن مستجدات غامضة بشأن سعي برشلونة لضم جوليان ألفاريز

على أرض الملعب، يواجه برشلونة تحديًا صعبًا بعد خسارته الثقيلة 4-0 أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الملك. ومع ذلك، لا يزال ديكو متفائلًا بفرص فريقه في تحقيق عودة مذهلة في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

"هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل. الأمر صعب. علينا أن نقبل أن النتيجة 4-0 صعبة. لم نتوقع ذلك. لقد أظهر هذا الفريق بالفعل أنه قادر على تجاوز اللحظات الصعبة. نحن في منتصف الطريق فقط"، أضاف قبل أن يتطلع إلى المواجهات المحتملة في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان أو نيوكاسل يونايتد.

وقال: "إنهما فريقان مختلفان. باريس سان جيرمان فريق رائع، يضم لاعبين من المستوى العالي، يلعبون كرة قدم جميلة... لديهم جودة عالية. لكن كل فريق له تحدياته ونقاط قوته المختلفة. لا يمكننا الاختيار. لكن يمكننا القتال للتغلب على هذه المباراة".