ليست فتنة بين السعودية وعمان | نواف العقيدي "صغير السن كثير المعارك" .. تورط في أزمة مع الكويت وهاجم مسؤولي النصر وجمهور بلده!

"قللوا منا .. فقللنا منهم!" .. حول هذا تدور الأحاديث في الوسط الرياضي السعودي ونظيره العماني على حدٍ سواء بعد الواقعة التي شهدها المؤتمر الصحفي قبل مواجهتهما، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب قطر 2025.

هذا حدث بعد انفعال نواف العقيدي؛ حارس مرمى الصقور الخضر، على الصحفي العماني عبدالله المسروري، على إثر "عدم ذكر اسمه" واكتفائه بقول "الحارس الموجود"، بجانب حديثه عن الضغوطات التي يعاني منها المنتخب السعودي، نظرًا لعدم تحقيق أي لقب منذ سنوات، رغم الإنفاقات المالية الكبرى التي تضخها الحكومة في المجال الرياضي.

لكن ربما ما لا يدركه الجانب العماني أن ما حدث من العقيدي ليس "فتنة" كما يردد البعض، و"لن يفسد للود قضية"، هذا ما يدركه الجمهور السعودي جيدًا في ظل معرفتهم بشخصية حارس مرمى النصر.

نواف العقيدي رغم أنه يبلغ من العمر 25 عامًا فقط إلا أنه صاحب أزمات كبرى، لا توحي بأنه صغير السن لهذه الدرجة، فدعونا نستعرضها في السطور التالية، لعل من يردد "فتنة" يدرك شخصية من يظن أنه يحاول إشعالها!