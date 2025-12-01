"احترمت الثقافة السعودية ولكن!" .. العماني صاحب واقعة انفعال نواف العقيدي يكشف الكواليس: ما حدث من المفترض ألا يخرج من لاعب محترف!

كأس العرب قطر 2025 انطلق اليوم الإثنين، فيما يفتتح المنتخبان السعودي والعماني مشوارهما في البطولة غدًا الثلاثاء، بمواجهة بينهما تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.

وقد حضر نواف العقيدي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السعودية وعمان رفقة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، الليلة، لكنه انفعل على الصحفي العماني عبدالله المسروري.

الأزمة بدأت عندما قال الصحفي العماني لنواف العقيدي: "سؤال أيضًا للاعب أو الكابتن الحارس الموجود، أنتم كلاعبون تعيشون ضغوطات وتطمحون لتحقيق إنجاز للكرة السعودية من أجل الحكومة والجماهير، فكيف تتعاملون مع هذه الضغوطات؟!".

عدم ذكر الصحفي عبدالله لاسم نواف العقيدي واكتفائه بقول "الكابتن الحارس الموجود"، أغضبه، ليرد عليه: "أنا اسمي نواف العقيدي، ما عليك زود، لكن أنا بصراحة لم أكن مركزًا وأنت تقول اسمك!".

وأضاف حارس الأخضر: "نحن ندعم قيادتنا في ملف التطور السعودي في الدوري، نحن نضخ المليارات بالفعل، هي ملياراتنا ونضخها أينما نريد، ونحن هدفنا التطور ومواكبة العالم ولذا نقوم بهذا الأمر".

وتابع عن مواجهة الغد: "المنتخب السعودي دومًا ما كان كعبه عالٍ على عُمان، نحن كنا في كأس العالم، وسنشارك في النسخة القادمة، وسنظهر بصورة جيدة في البطولة، وغدًا سترون جميعًا مدى تطور وقوة المنتخب السعودي. مثلما قلت، نحن نتطور وفي كل المجالات وسعداء وفخورون بهذا الأمر".