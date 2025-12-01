وسط كم التفاعل والانتشار الذي أحدثته واقعة انفعال نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة عمان بالغد، خرج الطرف الآخر من الواقعة الصحفي العماني عبدالله المسروري، للتعليق كاشفًا بعض الكواليس.
"احترمت الثقافة السعودية ولكن!" .. العماني صاحب واقعة انفعال نواف العقيدي يكشف الكواليس: ما حدث من المفترض ألا يخرج من لاعب محترف!
ماذا حدث؟
كأس العرب قطر 2025 انطلق اليوم الإثنين، فيما يفتتح المنتخبان السعودي والعماني مشوارهما في البطولة غدًا الثلاثاء، بمواجهة بينهما تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.
وقد حضر نواف العقيدي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السعودية وعمان رفقة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، الليلة، لكنه انفعل على الصحفي العماني عبدالله المسروري.
الأزمة بدأت عندما قال الصحفي العماني لنواف العقيدي: "سؤال أيضًا للاعب أو الكابتن الحارس الموجود، أنتم كلاعبون تعيشون ضغوطات وتطمحون لتحقيق إنجاز للكرة السعودية من أجل الحكومة والجماهير، فكيف تتعاملون مع هذه الضغوطات؟!".
عدم ذكر الصحفي عبدالله لاسم نواف العقيدي واكتفائه بقول "الكابتن الحارس الموجود"، أغضبه، ليرد عليه: "أنا اسمي نواف العقيدي، ما عليك زود، لكن أنا بصراحة لم أكن مركزًا وأنت تقول اسمك!".
وأضاف حارس الأخضر: "نحن ندعم قيادتنا في ملف التطور السعودي في الدوري، نحن نضخ المليارات بالفعل، هي ملياراتنا ونضخها أينما نريد، ونحن هدفنا التطور ومواكبة العالم ولذا نقوم بهذا الأمر".
وتابع عن مواجهة الغد: "المنتخب السعودي دومًا ما كان كعبه عالٍ على عُمان، نحن كنا في كأس العالم، وسنشارك في النسخة القادمة، وسنظهر بصورة جيدة في البطولة، وغدًا سترون جميعًا مدى تطور وقوة المنتخب السعودي. مثلما قلت، نحن نتطور وفي كل المجالات وسعداء وفخورون بهذا الأمر".
- Getty Images Sport
رد الصحفي العماني: لم يكن تقليلًا من المنتخب السعودي
أمام ما حدث، لم يصمت عبدالله المسروري، مؤكدًا أنه لم يقصد التقليل من المنتخب السعودي بسؤاله، إنما شدد على أن تأهل الأخضر لنهائيات كأس العالم 2026 لم يكن إنجازًا بالفعل مقارنة بتاريخه.
وكتب العماني عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إلى كل جماهير المنتخب السعودي الشقيق، قبل التوضيح على السؤال اللي انطرح في المؤتمر، كنت أتمنى تابعتوا المؤتمر بالكامل وهو موجود في كل القنوات..
"السؤال كان بالمختصر للمدرب والحارس: بعد التطور التي شهدته الكرة السعودية والمليارات التي صرفت من أجل الارتقاء وتطوير الدوري واللاعب السعودي، كيف تتعاملوا مع الضغوطات من الجماهير اللي تنتظر منكم انجاز؟".
واستطرد عبدالله المسروري مستعرضًا إنجازات الأخضر: "الصعود إلى كأس العالم ما هو إنجاز للكرة السعودية.. السعودية صعدت قبل ما يجي رينارد، السعودية كانت تصعد من 4 بطاقات والآن 8 بطاقات صعدت بالملحق، السعودية وصلت دور الـ16 في كأس العالم قبل رينارد، السعودية مع رينارد ما قدر يحصد أضعف بطولة تشارك فيها السعودية اللي هي كأس الخليج، آخر لقب للمنتخب السعودي كان في 2003 وهذا بكل تأكيد يزعل الجمهور السعودي".
في هذا الجزء، وقبل الانتقال لما حدث مع نواف العقيدي، أشاد المسروري برد هيرفي رينارد، موضحًا: "رينارد كان رده واضح وقالها بالحرف التطور اللي صار أثر على المنتخب وأصبح اللاعب السعودي ما يلعب كثير مع زيادة عدد المحترفين إلى 10 لاعبين".
رد المسروري على انفعال نواف العقيدي
بالانتقال للحديث عن انفعال نواف العقيدي على وجه التحديد، فقد استغرب الصحفي العماني عبدالله المسروري رده، مؤكدًا أنه أجرى تقريرًا تفاعليًا مع الجمهور السعودي، وجه خلاله بعض الأسئلة عن المنتخب العماني، فكان ردهم أنهم لا يعرفون لاعبيه، ومع ذلك لم يغضب.
وأكمل: "بالنسبة لسؤالي للحارس .. أنا لم أقلل من شخصه (وهو فعلًا حارس المنتخب)، في المقابل أنا قلت للمدرب (كوتش) ما ذكرت اسمه .. لماذا لم يكن هناك هجوم؟!!.
"للأسف الحارس رده لم يكن عن السؤال، بل راح لمكان بعيد جدًا (وقلل من منتخبنا بالحرف والمفترض هذا ما يخرج من لاعب محترف وسعودي)".
واختتم: "نقطة أخيرة .. أنا لما عملت المقطع هذا بالأمس (مقطع تفاعلي مع الجمهور السعودي)، أغلب الجماهير السعودية ما تعرف اسم لاعب عماني .. كان يقولوا (خبرنا الحارس من اسمه ...)، كل هذا وأنا ما تضايقت بالعكس احترمت ثقافتهم.. الأهم نبقى أخوة ونريد نشوف متعة كروية بكرة".
كواليس آخر مواجهة بين السعودية وعمان
بالحديث عن مواجهة السعودية وعمان، فقد تقابل المنتخبان قبل عام من الآن، وتحديدًا في 31 من ديسمبر 2024، في نصف نهائي كأس الخليج العربي.
وقتها نجح المنتخب العماني في الإطاحة بالأخضر السعودي من البطولة، منتصرًا عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.
لكن العقيدي كان جالسًا على مقاعد البدلاء في تلك المواجهة، حيث حرس عرين السعودية محمد العويس .