"أحد أبناء نيجريرا".. قناة ريال مدريد تفتح النار على حكام نهائي السوبر الإسباني!

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء الغد إلى مدينة جدة، حيث يحتضن ملعب "الإنماء" كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

ويدخل برشلونة اللقاء بصفته المرشح الأوفر حظاً بعد استعراضه القوي بخماسية في شباك بيلباو، حيث يطمح المدرب هانزي فليك لاستغلال هذه الحالة الفنية العالية للثأر من خسارة الدوري وتحقيق أول ألقاب الموسم، موجهًا بذلك ضربة معنوية لغريمه.

في المقابل، يخوض ريال مدريد الاختبار تحت ضغوط كبيرة تحاصر مدربه تشابي ألونسو، فبعد تأهل بشق الأنفس أمام أتلتيكو، يعاني "الميرنجي" من غيابات دفاعية مؤثرة تشمل روديجر وميليتاو، رغم النبأ السار بعودة كيليان مبابي.