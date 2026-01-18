قررت شركة التخيل الرياضي، وكيل الحارس الدولي نواف العقيدي، الرد بشكل رسمي، على التجاوزات الإعلامية التي تعرض لها نجم النصر، على خلفية مشاركته في مباراة الديربي أمام الهلال.
فاض الكيل .. وكيل نواف العقيدي يقرر التصعيد رسميًا ضد الاتهامات له بعد "الطرد" أمام الهلال!
- Getty Images Sport
طرد العقيدي في مباراة الهلال
وشارك نواف العقيدي "أساسيًا" في ديربي الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، والذي شهد خسارة النصر أمام الهلال بنتيجة (1-3)، على ملعب المملكة أرينا.
العقيدي غادر ملعب المباراة بالبطاقة الحمراء، في الدقيقة 60، بداعي "ضرب" وجه روبن نيفيش، أثناء توجه الأخير لالتقاط الكرة، بعدما سجل سالم الدوسري هدف التعادل للهلال من علامة الجزاء.
وكان طرد نواف العقيدي، بمثابة نقطة التحول في المواجهة، التي شهدت تقدم النصر بهدف كريستيانو رونالدو، قبل أن يرد الهلال بثلاثية حملت توقيع سالم الدوسري وروبن نيفيش من ركلتي جزاء، وبينهما أحرز محمد كنو الهدف الثاني.
وكيل نواف العقيدي يرد على حملات الإساءة
ونشرت شركة التخيل الرياضي، التي يملكها مشعل السفاعي، بيانًا رسميًا، أعلنت فيه عن تكليف شركة للمحاماة، من أجل التحرك رسميًا بالتوجه إلى الجهات المختصّة، من أجل حفظ حقوق نواف العقيدي، بعد رصد شامل لجميع التجاوزات الإعلامية والافتراءات المتكررة التي خرجت عن إطار النقد الرياضي المشروع، سواءً عبر بعض الوسائل الإعلامية أو منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر وكيل العقيدي بأن هناك بعض الحالات التي تجاوزت حدود الرأي إلى الإساءة والتجريح ونشر معلومات غير صحيحة، بما لا يخدم اللاعب أو النادي أو الرياضة السعودية بشكل عام. وعليه، سيتم استكمال الإجراءات النظامية عبر الجهات المختصة لحفظ حقوق موكله.
- Getty Images Sport
كان مهددًا بالشطب
وتابع خروج نواف العقيدي، عددًا من الانتقادات الموجّهة بحق اللاعب الذي أثر خروجه على سير المباراة، فيما تم تداول معلومات تتعلق بأزمة افتعلها حارس النصر عقب الديربي.
وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف نواف العقيدي لمباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.
وفي هذا السياق، أكد الناقد الرياضي أحمد الفهيد، أن نواف العقيدي كان مهددًا بالشطب النهائي والقضاء على مستقبله الرياضي، على خلفية أزمته مع المنتخب السعودي، في معسكر كأس آسيا 2023، ومع ذلك تحركات الجهات الرياضية المختصّة وفكروا في مصلحة اللاعب، خاصة وأنه لا يزال صغيرًا في السن، وتم اعتباره لاعبًا مهمًا ورحمة من المسؤولين، تم التغاضي عن شطبه، والاتفاق على تطبيق العقوبة القصوى تجاهه، سواءً مالية أو إدارية، على حد وصفه.
وطالب الفهيد نواف العقيدي، بترك وسائل التواصل الاجتماعي والمقاطع وسخرية الجماهير، وأن يركز على كرة القدم فقط، وأن يكون لديه انضباط نفسي داخل وخارج الملعب، خاصة وأنه عاد من فترة إيقاف طويل، فأصبح الحارس الأساسي للصقور الخضر وساهم في صعود المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2026.
- Goal AR
أزمة الواتس آب مع سالم الدوسري
وذكر الإعلامي سعود الصرامي، بأن نواف العقيدي، كان غاضبًا بشدة من سالم الدوسري، قائد الهلال، بسبب ما وصفه بقيام الدوسري بالضغط على حكم الديربي، للعودة إلى تقنية الفيديو، قبل العودة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه حارس النصر.
وقال الصرامي إن نواف العقيدي وجه اتهامًا إلى سالم الدوسري بتوريطه أمام جماهير النصر، وتهديد مكانه في تشكيل الفريق، مضيفًا أن حارس الأصفر أبلغ سالم بأن تصرفه غريب ولا يرتقي بقائد المنتخب السعودي، ثم غادر مجموعة (الواتس آب) التي تجمع بين لاعبي الأخضر، بشكل نهائي.
وعلى الفور، علّق مشعل السفاعي، وكيل العقيدي، على هذا الأمر، برسالة قال فيها "أتمنى تحري الدقة بما قاله الأخ سعود الصرامي، معلومة غير صحيحة بتاتًا ولا أساس لها من الصحة".
"نحن متورطون بك"
من جانبه، شن الإعلامي وليد الفراج، هجومًا ضد نواف العقيدي، برسالة قال فيها "عليك أن تعلم أن إمكاناتك ليست عالية، أعلم أن الأمور في عينيك كبيرة، والله كاتب لنا ما عندنا غيرك، نحن متورطون بك، لا تزود في اللعب، لن تكون محمد الدعيع ولا عبد الله الدعيع، ولن تكون كبيرًا في الكرة السعودية.
أنت ظهرت لأن السعودية بها أزمة حراس مرمى، ما عندنا غيرك، وليس لأنك أفضل المواهب. أرجوك لا تشغل بالك خارج الملعب، ولا تثق كثيرًا في إمكاناتك، لأنها ليس عالية بالأساس، فلا تثق كثيرًا بنفسك، لأنك نكبت النصر في مباراتين".
- AFP
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا، فيما استعاد طريق الانتصارات بفوز ملحمي على الشباب (3-2).
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.