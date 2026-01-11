فيديو | كاد يكسر الكاميرا.. رونسيرو يثور بسبب الكلاسيكو: ريال مدريد لم يستحق الخسارة!

توج برشلونة بطلاً لكأس السوبر الإسباني 2026، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط، وذلك على حساب ريال مدريد للعام الثاني على التوالي.
السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي
حسم برشلونة موقعة "الكلاسيكو" النارية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (3-2).
وشهد الشوط الأول قمة الإثارة في دقائقه الأخيرة، حيث افتتح رافينيا التسجيل للبارسا في الدقيقة 36، قبل أن ينفجر الملعب في الوقت بدل الضائع بثلاثة أهداف متتالية؛ إذ عادل فينيسيوس جونيور النتيجة للملكي (45+2)، ليرد روبرت ليفاندوفسكي سريعاً بهدف التقدم (45+4)، إلا أن البديل جونزالو جارسيا أعاد ريال مدريد للمباراة بهدف التعادل في اللحظات الأخيرة للشوط (45+6).
وفي الشوط الثاني، عاد النجم البرازيلي رافينيا لينصب نفسه عريساً للنهائي بتسجيله هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز القاتل في الدقيقة 73، مانحاً البلوجرانا لقباً غالياً ومجرداً الريال من فرصة التتويج.
في مشهد درامي يعكس حجم الحرقة التي خلفتها خسارة "الكلاسيكو"، انفجر الصحفي المدريدي الشهير توماس رونسيرو غضباً عقب تسجيل رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني، في فيديو انتشر كالنار في الهشيم كاد فيه أن يحطم الكاميرا ويضرب الطاولة من فرط الانفعال.
رونسيرو صب جام غضبه فور تسجيل رافينيا هدف التقدم في الدقيقة (73)، حيث ضرب الطاولة بقدمه وكاد يكسر الكاميرا المثبتة أمامه من شدة الانفعال.
عاش الصحفي العاشق للميرنجي "توماس رونسيرو" ليلة عصيبة تلاعبت بأعصابه، حيث وثقت تغريداته عبر منصة (إكس) "السيناريو الهستيري" الذي شهده الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
البداية كانت مع هدف فينيسيوس جونيور الذي عادل النتيجة (1-1)، حيث لم يتمالك رونسيرو نفسه واصفاً الهدف بأنه "تحفة فنية تستحق أن توضع في إطار (برواز)".
ولم يكد يفيق من نشوة الهدف حتى اشتعل حماسه مجدداً في الدقيقة (45+6) عندما أدرك الشاب جونزالو جارسيا التعادل الثاني (2-2) في لحظات قاتلة، ليصرخ رونسيرو مغرداً: "يا له من جنون.. كم هي عظيمة كرة القدم! جونزالو سفاح حقيقي (Killer)، بوركت يا ابن الأكاديمية".
لكن هذه النشوة تحولت إلى مرارة وحسرة عقب صافرة النهاية، حيث رفض رونسيرو الاعتراف بأحقية برشلونة في اللقب، مغرداً بحرقة: "هزيمة غير مستحقة.. خسرنا بهدف جاء من ارتداد، وكان لدينا فرصتان لفرض ركلات الترجيح"، قبل أن يواسي نفسه وجمهور الملكي بعبارته الختامية: "ريال مدريد مات واقفاً".
حسمت المواجهة الكبرى في جدة 'كسر التعادل' لصالح البلوجرانا، ليتفوق في سجل الكلاسيكو خارج إسبانيا (3 بطولات للبارسا مقابل 2 لريال مدريد).
وبهذا التتويج، أحكم نادي برشلونة قبضته على السجل التاريخي لأبطال كأس السوبر الإسباني، معززاً تربعه على القمة برصيد 16 لقباً (بإضافة نسخة 2026)، إضافة إلى حلوله وصيفاً في 12 مناسبة.
بينما تجمد رصيد الغريم التقليدي ريال مدريد عند 13 لقباً في المركز الثاني. وتشتد المنافسة في المراكز التالية، حيث يتقاسم أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا المركز الثالث بـ 3 ألقاب لكل منهما، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد لقبين فقط رغم خوضه النهائي 7 مرات (خسر 5 منها). وتضم قائمة الأندية المتوجة بلقب وحيد كلاً من فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.
وبالنظر إلى السوابق التاريخية، فإن الفريق المنتصر في هذه المباراة سيكون مرشحًا قويًا للظفر بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم، حيث اكتسبت هذه المواجهة أهمية استراتيجية تجاوزت مجرد التتويج بالكأس؛ إذ أصبحت البطولة مؤشراً حقيقياً لمسار الموسم، ورسخت هيمنة برشلونة الحالية.
تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر تطبيقها.