روبرت ليفاندوفسكي يضع أهدافًا لتأمين تمديد عقده مع برشلونة على الرغم من تلقيه عرضًا "جيدًا جدًا" للانتقال من فريق شيكاغو فاير في دوري MLS
ليفاندوفسكي يتجه نحو الوكالة الحرة
ومع ذلك، قد لا يكون لليفاندوفسكي دور في اتخاذ القرارات. في الوضع الحالي، سينتهي عقده الحالي في كامب نو في نهاية الموسم. وهذا يعني أن سوق الانتقالات الحرة سيشهد ازدهارًا في الصيف الذي سيشهد نهائيات كأس العالم مرة أخرى.
ينتهي عقد ليفاندوفسكي في 30 يونيو. ويأمل أن يكون قد وصل إلى أعلى المستويات الدولية في ذلك الوقت، حيث تستعد بولندا لمباراة نصف نهائي التصفيات المؤهلة مع النمسا.
في عالم مثالي، سيعود مهاجم بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ السابق إلى برشلونة بمجرد انتهاء التزاماته مع منتخب بلاده. لا تزال هناك فرصة أن يستقر في الولايات المتحدة.
اهتمام من الدوري الأمريكي لكرة القدم والدوري السعودي للمحترفين
تزعم مجلة Sport أن نادي شيكاغو فاير "يكثف جهوده" للتوصل إلى اتفاق مع ليفاندوفسكي، في حين أنفرق الدوري السعودي للمحترفين ذات الإنفاق الكبير "تأمل أن تتغلب عروضها التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات على تردد عائلة اللاعب الدولي البولندي".
أما اللاعب نفسه فيفضل البقاء حيث هو. ماتيوز بوريك، أحد الصحفيين البولنديين الذين يتمتعون بوصول إلى ليفاندوفسكي، يزعم أن المهاجم المخضرم لا يرغب في خوض تحدٍ جديد ويريد إثبات جدارته لبرشلونة.
وقال لموقع Moc Futbolu: "تفتقر لعبة روبرت إلى بعض الإثارة. ضد ليفانتي، لعب 66 دقيقة، ولمس الكرة 18 مرة، وسدد مرتين. عندما غادر الملعب، شتم باللغة البولندية، لأنه لم يكن راضياً عن قرار هانسي فليك".
وأضاف بوريك: "أعتقد أنه يشعر بالارتباك في الوقت الحالي. لقد تلقى عرضًا ماليًا جيدًا جدًا من شيكاغو فاير ويعلم أن عروضًا أخرى ستأتي من السعودية، لكنه يريد البقاء. فقد أنشأت زوجته عدة شركات في برشلونة،
ولديهما منزل جديد، وأطفاله سعداء. إنه يود أن يتلقى عرضًا أو على الأقل رسالة واضحة بأن "اللعبة انتهت".
هدف ليفاندوفسكي في محاولته لتمديد عقده مع برشلونة
لم يستبعد برشلونة طرح شروط جديدة، لكنه يحتاج إلى الاقتناع بأن التمديد سيكون الخيار الأفضل لجميع الأطراف المعنية. سجل ليفاندوفسكي 42 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي، لكنه سجل 13 هدفًا فقط هذا الموسم.
وتابع بوريك حديثه عن أهداف ليفاندوفسكي قائلاً: "يُقال إن روبرت يعتقد أن برشلونة قد يعرض عليه عقداً جديداً إذا سجل 10 أهداف من الآن وحتى نهاية الموسم".
لا يزال هناك ما يكفي من المباريات في موسم 2025-26 ليوسف ليفاندوفسكي يسجل 10 أهداف. لا يزال أمام برشلونة 13 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني للدفاع عن لقب الدوري، كما أنه وصل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
ليس هناك ما يضمن أن ليفاندوفسكي سيظهر بشكل بارز في المباريات المحلية والقارية، حيث غالبًا ما يفضل المدرب هانسي فليك خيارات بديلة في مركز الهجوم.
وقد قال المدرب الألماني عن وضع ليفاندوفسكي: "لقد تحدثنا؛ لم نصل إلى نهاية الموسم بعد، عليه أن يظل مركزًا ويستمتع به. أعلم أنه يريد المزيد من وقت اللعب، لكنه يقوم بعمل جيد وأتمنى أن يستمتع بالوضع الحالي والنادي. الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك ونحن جميعًا نعرف وضع النادي، لكنني مرتاح لأننا نقوم بالأمور بشكل صحيح".
سجل ليفاندوفسكي: الأهداف والألقاب مع برشلونة
انضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونيخ في صيف 2022. سجل 114 هدفًا في 178 مباراة، وساعد البلوغرانا في الفوز بلقبين في الدوري الإسباني. يُتوقع أن يحذو البولندي الخالد حذو البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في التاريخ، بالاستمرار في اللعب حتى بعد بلوغه سن الأربعين، وربما بعد ذلك.
