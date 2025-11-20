صراع الهلال "الخفيّ" وضحية السوشيال ميديا .. أزمات الكبار "خارج الملعب" تمنح أندية الوسط فرصة ذهبية!

موسم كروي جديد بدأ ساخنًا، ليس على أرض الملعب فقط، بل خارجه؛ مناوشات بين الكبار، وأزمات تطارد الإدارات واللاعبين، والتي من شأنها أن تؤثر على أجواء الفرق، أضف عليها فترات التوقف الدولي "المتعددة"، وبطولات المنتخبات التي تقام خلال الموسم، مثل كأس العرب وأمم إفريقيا.

كل هذه الأمور من شأنها أن تبعثر أوراق الدوري السعودي، فبات من الصعب أن تتوقع هوية البطل، وإن حافظ النصر على العلامة الكاملة في أولى ثماني جولات، وهو - ذاته - الذي ودّع كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما تجد الهلال صاحب البداية المتعثرة التي استعاد الطريق مؤخرًا، والأهلي، الذي حقق 4 تعادلات، ثم الاتحاد، حامل اللقب، الذي خسر أمام النصر والهلال والأهلي في الدور الأول.

ولكن، يمكن القول إن النتائج الدراماتيكية ليست فقط عنوان الثماني جولات، في الدوري، بل إن "الأزمات الخارجية" طاردت جميع الفرق، الأمر الذي يجعلنا نتوقع بأن الأندية - خارج الأربعة الكبار - تدخل إطار المنافسة، سواءً في الدوري أو الكأس، هذا الموسم.