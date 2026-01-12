حدد "المتهم الحقيقي".. ريال مدريد يحسم مصير تشابي ألونسو بعد السقوط في كلاسيكو السوبر!

كان يُنظر إلى ألونسو، الذي قاد باير ليفركوزن إلى مجد لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في منصبه السابق، على أنه المرشح المثالي لقيادة ريال مدريد للأمام - نظراً لمعرفته التامة بمتطلبات العمل تحت أضواء "الليجا" الساطعة.

تمكن ألونسو من إنهاء سلسلة خسائر مدريد الأربع المتتالية أمام الغريم التقليدي برشلونة عندما أشرف على فوز حافل بالأحداث في كلاسيكو أكتوبر 2025. ومع ذلك، تعثر الريال أمام نفس المنافس في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

خسر الفريق تلك المواجهة، التي لُعبت في المملكة العربية السعودية، بنتيجة 3-2. سجل فينيسيوس جونيور هدفاً فردياً مذهلاً لـ "البلانكوس"، لكنهم فشلوا في محاولة أخرى للفوز بلقب كبير - بعد أن أطاحوا بجارهم في المدينة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.