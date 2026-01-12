حدد "المتهم الحقيقي".. ريال مدريد يحسم مصير تشابي ألونسو بعد السقوط في كلاسيكو السوبر!

تجرع ريال مدريد الآن طعم الهزيمة في خمس من آخر ست مواجهات له مع برشلونة، وهذا ليس سجلاً يروق للرئيس فلورنتينو بيريز ومجلس إدارة النادي.
تحمل المدرب سلسلة من فوزين فقط في ثماني مباريات بين 4 نوفمبر و10 ديسمبر، مما أدى إلى ظهور حديث أولي عن تغيير في الدكة الفنية. عاد هذا الحديث عقب انتكاسة أخرى أمام برشلونة، لكن يُزعم أن ريال مدريد مستعد للتحلي بالصبر قبل استخدام "فأس الإقالة".
يقول الصحفي خوسيه فيليكس دياز في تقرير لصحيفة "آس": "على الرغم من الهزيمة أمام برشلونة، فإن وظيفة المدرب ليست في خطر. إنه وقت للتحليل وإيجاد حلول لمشاكل الفريق".
وأضاف: "كأس السوبر وأداء ريال مدريد فيه يبقيان على وظيفة تشابي ألونسو حية. في النادي، الهزائم لا تُقوي الفريق. أبداً، لكن الهزيمة في جدة أمام برشلونة بقيادة فليك تمنح مدرب باير ليفركوزن السابق فرصة للبقاء على رأس القيادة".
وزاد: "لم يكن هناك إنذار نهائي، لأنه كما كنا نقول لعدة أسابيع، الأمر كله يتعلق بالشعور العام، وعلى هذا النحو، فإن أداء ريال مدريد في نهائي أول لقب للموسم يفتح الباب أمام تحسن الأداء، بدلاً من توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى المدرب".