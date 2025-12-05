بث مباشر: شاهد قرعة كأس العالم 2026

سوف يتم إجراء القرعة وفق النظام المعتمد للبطولة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبًا، رغم أن هوية أربعة متأهلين من الملحق الأوروبي وفريقين من الملحق العالمي بين الاتحادات القارية لن تكون معروفة لحظة إجراء القرعة إذ من المقرر إقامة هذه المباريات الحاسمة في مارس 2026.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ48 إلى أربعة أوعية (مستويات)، يضم كل وعاء 12 منتخبًا.

الوعاء الأول سيشمل الدول الثلاث المستضيفة — الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك — بالإضافة إلى المنتخبات التسعة الأعلى ترتيبًا في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2025 باستثناء المستضيفين.

أما الأوعية الثاني والثالث والرابع فسيتم توزيع بقية المنتخبات عليها وفقًا لترتيبها في التصنيف الدولي.

وبحسب لوائح القرعة، سيتم تشكيل 12 مجموعة من أربع منتخبات عبر اختيار فريق واحد من كل وعاء. وتُطبّق قاعدة الفصل بين منتخبات القارات، بحيث لا يمكن وضع فريقين من الاتحاد القاري ذاته في مجموعة واحدة، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي يُسمح له بوجود منتخبين من قارة أوروبا في المجموعة نفسها نظرًا لعدد المنتخبات الكبير المشارك من القارة.

ولأغراض تنظيمية مرتبطة بالجدول وملاعب البطولة، قام فيفا بتخصيص مواقع المستضيفين مسبقًا داخل بعض المجموعات:

المكسيك أُدرجت في المجموعة الأولى وستلعب مباراة الافتتاح بتاريخ 11 يونيو 2026 على ملعب أزتيكا الشهير.

كندا وُضعت في المجموعة الثانية، وستخوض ثالث مباريات البطولة يوم 12 يونيو.

الولايات المتحدة وُضعت في المجموعة الرابعة، وستلعب رابع مباريات البطولة في اليوم نفسه.

يهدف هذا التوزيع المسبق إلى ضمان وضوح جدول المباريات وتسهيل عمليات التنظيم والبث والتسويق عبر مدن وملاعب الدول الثلاث المستضيفة.