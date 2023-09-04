جدول مباريات وترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
CONMEBOL, World Cup GFXGoal / Getty
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالمكأس العالمالبرازيلالأرجنتينبوليفياالإكوادورأوروغوايباراغوايكولومبيافنزويلاتشيليبيرو

تعرف على جدول مباريات وترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة للمباريات ونظام التصفيات..

كالعادة، تبدأ مبكرًا للغاية رحلة جديدة في أطول سلسلة تصفيات مؤهلة إلى منافسات كأس العالم، مع انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتتنافس 10 منتخبات هي قوام اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" على مقاعد القارة المؤهلة إلى النسخة الأكبر من كأس العالم، والتي تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا.

وتنطلق تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتتواصل على مدار عامين حتى سبتمبر 2025، وبإقامة 18 جولة تشهد 90 مباراة بين المنتخبات المشاركة في التصفيات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي، يستعرض "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بداية من نظام التصفيات، وجدول المباريات والترتيب، والمزيد..

ما هو نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بداية من مونديال 2026 إلى 48 منتخبًا، فقد ارتفع عدد منتخبات أمريكا الجنوبية التي ستحصل على مقعد مباشر للتأهل إلى المونديال إلى 6 منتخبات، فيما سيحصل منتخب على مقعد في الملحق العالمي.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أرسل طلبًا إلى "فيفا" في أغسطس 2022 لعدم تغيير نظام التصفيات في القارة المعمول به منذ 1998، وهو الطلب الذي استجاب له الاتحاد الدولي.

وبذلك، فإن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ستقام بنظام مجموعة واحدة تضم 10 منتخبات تخوض فيما بينها مباريات ذهاب وعودة.

وتتأهل المنتخبات صاحبة أول ستة مراكز في نهاية التصفيات مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما سيحصل المنتخب صاحب المركز السابع على مقعد في الملحق العالمي، الذي يضم منتخبًا من كلٍ من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا وفريقين من الكونكاكاف في الملحق العالمي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

تملك شبكة قنوات "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنك مشاهدة مباريات كافة مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 عبر الشبكة القطرية.

جدول مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
باراجواي - بيروالجمعة 8 سبتمبر 2023،
01:30 مصر والسعودية		-أنطونيو أراندا
كولومبيا - فنزويلاالجمعة 8 سبتمبر 2023،
02:00 مصر والسعودية		-متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز
الأرجنتين - الإكوادورالجمعة 8 سبتمبر 2023،
03:00 مصر والسعودية		-مونومنتال
أوروجواي - تشيليالسبت 9 سبتمبر 2023،
02:00 مصر والسعودية		-سنتيناريو
البرازيل - بوليفياالسبت 9 سبتمبر 2023،
03:45 مصر والسعودية		-مانجويراو

جدول مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
بوليفيا - الأرجنتينالثلاثاء 12 سبتمبر 2023،
23:00 مصر والسعودية		-هيرناندو سيليس
الإكوادور - أوروجوايالأربعاء 13 سبتمبر 2023،
00:00 مصر والسعودية		-استاديو رودريجو باز ديلجادو
فنزويلا - باراجوايالأربعاء 13 سبتمبر 2023،
01:00 مصر والسعودية		-مونومنتال دي ماتورين
تشيلي - كولومبياالأربعاء 13 سبتمبر 2023،
03:30 مصر والسعودية		-مونومنتال دافيد أريانو
بيرو - البرازيلالأربعاء 13 سبتمبر 2023،
05:00 مصر والسعودية		-ملعب ليما الوطني

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

الترتيبالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةأهداف لهأهداف عليهفارق الأهدافالنقاط
1البرازيل00000000
2الأرجنتين00000000
3بوليفيا00000000
4تشيلي00000000
5كولومبيا00000000
6باراجواي00000000
7أوروجواي00000000
8بيرو00000000
9فنزويلا00000000
10الإكوادور0000000-3

*تم خصم 3 نقاط من منتخب الإكوادور بسبب قضية تزوير وثائق ميلاد اللاعب بايرون كاستيلو في تصفيات كأس العالم 2022.