ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد ونتائج مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة، كذلك جدول ترتيب المجموعات ونظام التصفيات...

تتجه أنظار جميع المتابعين والمشجعين في آسيا للتصفيات الأبرز في القارة، والمؤهلة لأهم بطولة على مستوى العالم وهي كأس العالم 2026، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

لا تقتصر التصفيات على التأهل للمونديال فقط، بل تدمج معها التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027 في السعودية.

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد ونتائج مباريات تصفيات كأس العالم 2026 لقارة آسيا والقنوات الناقلة، كذلك ترتيب المجموعات لكل دور ونظام التصفية.

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 آسيا؟

سيتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا إلى أربعة أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول سيشارك به 20 منتخبًا وهم الأقل تصنيفًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيتم توزيع الـ 20 منتخبًا على 10 مباريات بنظام الذهاب والإياب، في شهر أكتوبر 2023، ويتأهل الفائز إلى الدور الثاني.

وفي الدور الثاني سيشارك أعلي 26 منتخبًا في تصنيف فيفا، بالإضافة إلى المتأهلين من الدور الأول، سيتم تقسيمهم على 9 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وستكون مواجهات المجموعات في الفترة من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يتأهلون إلى كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، سيتم إجراء قرعة في عام 2024 سيتم توزيع فيها الـ 18 منتخبًا المتأهلين إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026، بينما يشارك أصحاب المركزين الثالث والرابع في الدور الرابع من التصفيات.

وفي الدور الرابع، كما ذكرنا سابقًا سيشارك به أصحاب المركزين الثالث والرابع من الدور الثالث، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

وستقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتين الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.

جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا

الدور الموعد الدور الأول أكتوبر 2023 الدور الثاني من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024 الدور الثالث لم يتحدد بعد الدور الرابع لم يتحدد بعد

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2026 آسيا؟

لا توجد قناة محددة في الشرق الأوسط تنقل جميع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، وتحدد القنوات الناقلة قبل كل مباراة وعادة ما تكون المباراة التابعة للمنتخب المستضيف.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2026 آسيا - الدور الثاني

المجموعة الأولى:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الهند 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الكويت 0 0 0 0 0 0 0 0 4 (أفغانستان - منغوليا) 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 اليابان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سوريا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كوريا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 (مينامار - ماكاو) 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الصين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 تايلاند 0 0 0 0 0 0 0 0 4 (سنغافورة - جوام) 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 عمان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 قرغيزستان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ماليزيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 (الصين تايبية - تيمور الشرقية) 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إيران 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أوزبكستان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 تركمانستان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 (هونج كونج - بوتان) 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فيتنام 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الفلبين 0 0 0 0 0 0 0 0 4 (إندونيسيا - بروناي) 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الأردن 0 0 0 0 0 0 0 0 3 طاجيكستان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 (كمبوديا - باكستان) 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0 2 البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 (اليمن - سريلانكا) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 (نيبال - لاوس) 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فلسطين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 لبنان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 (المالديف - بنجلاديش) 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2026 آسيا - الدور الأول