أقوى من دراما رمضان.. عندما قهر ريال مدريد المستحيل ودمر أحلام الألمان في البرنابيو!

عاد ريال مدريد إلى معقله سانتياجو برنابيو وهو يحمل عبئًا ثقيلًا حيث كان لزامًا عليه الفوز بفارق 4 أهداف نظيفة لضمان بطاقة التأهل.

احتشد عشرات الآلاف من المشجعين في المدرجات لدعم فريقهم الذي دخل المباراة بشراسة هجومية منذ اللحظة الأولى.

لم يمر الكثير من الوقت حتى أشعل المهاجم الأرجنتيني خورخي فالدانو المدرجات بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 5 ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 17.

هذه البداية الصاعقة أصابت لاعبي بوروسيا مونشنجلادباخ بالرعب وجعلت حلم العودة يبدو قابلًا للتحقيق بقوة أمام حماس الجماهير الهستيري.