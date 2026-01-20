ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق من كواليس الصفقات، تصريحات المسؤولين، واستعدادات المباريات.
أخبار الهلال اليوم | نور يكشف سر فشل خطف صفقة الزعيم .. وموقف جوهرة الفيحاء!
حسم صفقة "جوهرة السعودية" وموعد انضمامه
أكدت تقارير صحفية حسم إدارة الهلال لصفقة محلية واعدة، بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الفيحاء للتعاقد مع الجناح الشاب صبري دهل (17 عاماً).
ووفقاً لصحيفة "الرياضية"، فإن عقد "دهل" سيمتد لـ 5 سنوات، لكنه لن يرتدي القميص الأزرق في الشتوية الحالية، بل سيبدأ مشواره مع الزعيم انطلاقاً من الموسم الجديد 2026-2027.
المزيد من هنا
عرض استعارة سعود عبدالحميد .. والخطة "ب" جاهزة
كشفت التقارير عن تحرك هلالي مفاجئ لاستعادة الظهير الأيمن سعود عبدالحميد من لانس الفرنسي على سبيل الإعارة في يناير الحالي، إلا أن التشاؤم يسود الموقف نظراً لمشاركة اللاعب بانتظام مع فريقه الفرنسي مؤخراً.
ووضعت الإدارة خيارات بديلة حال فشل عودة سعود، أبرزها راضي العتيبي لاعب الاتفاق الذي اشترط ناديه 25 مليون ريال "كاش" للتخلي عنه، بينما رفض التعاون التفريط في الخيار الآخر محمد محرزي.
المزيد من هنا
محمد نور: بحثت عن رقم هوساوي لخطفه .. والاتحاد ضم "شقيقه"!
فجّر محمد نور، أسطورة الاتحاد، مفاجأة بشأن صفقة انتقال مراد هوساوي للهلال، مؤكداً أنه حاول شخصياً التدخل لتحويل مسار اللاعب للعميد.
وقال نور في تصريحات تليفزيونية: "كنت أبحث عن رقم هوساوي لإقناعه بالاتحاد، لكن سرعة الهلال حسمت الأمور". وأضاف ساخراً ومثيراً للجدل: "أعتقد أن الاتحاد تعاقد مع شقيق اللاعب بدلاً منه".
ترقب لإصابة كوليبالي .. وراحة إجبارية لبونو
يترقب الجهاز الطبي للهلال وصول المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لإجراء فحوصات عاجلة، بعد إصابته الأخيرة مع منتخب السنغال.
وفي سياق متصل، يدرس المدرب سيموني إنزاجي إراحة الحارس ياسين بونو المتوج بجائزة أفضل حارس في البطولة عن مواجهة الفيحاء القادمة، نظراً للإجهاد الكبير بعد وصول أسود الأطلس للنهائي.
جدل حول "مكانة" سالم الدوسري .. واللقب يقترب
خطر يهدد التورنيدو: حذر محمد نور قائد الهلال سالم الدوسري من فقدان مركزه الأساسي بسبب تراجع مستواه، وهو ما رفضه محمد الدعيع قاطعاً، واصفاً سالم بـ"الأسطورة التي لا تمس".
توقعات البطل: تراجع نور عن ترشيحاته السابقة، مؤكداً أن الهلال بات الأقرب لحسم لقب دوري روشن هذا الموسم بعد تعثر النصر واتساع الفارق النقطي.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 13 انتصارًا مع تعادلين، في 15 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:
* مباريات: 29.
* فوز: 24.
* تعادل: 4.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 69.
* أهداف مستقبلة: 26.