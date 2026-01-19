مستجدات ميركاتو الهلال: حسم صفقة "جوهرة السعودية".. وعرض لاستعارة سعود عبدالحميد مع خطة بديلة!

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء يوم الإثنين، حسم نادي الهلال صفقة محلية مهمة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

الصحيفة كشفت عن أن الهلال، توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الفيحاء؛ للتعاقد مع الجناح الشاب صبري دهل، لمدة 5 سنوات قادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد دهل مع الزعيم الهلالي؛ سيبدأ من الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وليس من الميركاتو الشتوي الحالي.

دهل يبلغ من العمر 17 سنة، ويجيد في مركز الجناح الأيسر؛ حيث صنع هدفًا خلال 6 مباريات مع فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.