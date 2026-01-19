مستجدات ميركاتو الهلال: حسم صفقة "جوهرة السعودية".. وعرض لاستعارة سعود عبدالحميد مع خطة بديلة!

شهدت الساعات القليلة الماضية، مستجدات مهمة للغاية في ميركاتو نادي الهلال؛ ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.
الهلال ما يزال حيًا في جميع البطولات؛ حيث "يتصدر" دوري روشن السعودي للمحترفين والنخبة الآسيوية، إلى جانب التأهُل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
كما حسم الزعيم الهلالي 4 صفقات رسمية - حتى الآن -، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ وهم: "المدافع الإسباني بابلو ماري (فيورنتينا الإيطالي)، ثنائي الخليج مراد هوساوي وريان الدوسري، وجناح التعاون سلطان مندش".