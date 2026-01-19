Al-Taawoun v Al-Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

مستجدات ميركاتو الهلال: حسم صفقة "جوهرة السعودية".. وعرض لاستعارة سعود عبدالحميد مع خطة بديلة!

الهلال يواصل العمل بقوة في الميركاتو..

شهدت الساعات القليلة الماضية، مستجدات مهمة للغاية في ميركاتو نادي الهلال؛ ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

الهلال ما يزال حيًا في جميع البطولات؛ حيث "يتصدر" دوري روشن السعودي للمحترفين والنخبة الآسيوية، إلى جانب التأهُل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما حسم الزعيم الهلالي 4 صفقات رسمية - حتى الآن -، خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ وهم: "المدافع الإسباني بابلو ماري (فيورنتينا الإيطالي)، ثنائي الخليج مراد هوساوي وريان الدوسري، وجناح التعاون سلطان مندش".

  • الهلال يحسم صفقة "جوهرة السعودية"

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء يوم الإثنين، حسم نادي الهلال صفقة محلية مهمة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

    الصحيفة كشفت عن أن الهلال، توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الفيحاء؛ للتعاقد مع الجناح الشاب صبري دهل، لمدة 5 سنوات قادمة.

    وأشارت الصحيفة إلى أن عقد دهل مع الزعيم الهلالي؛ سيبدأ من الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وليس من الميركاتو الشتوي الحالي.

    دهل يبلغ من العمر 17 سنة، ويجيد في مركز الجناح الأيسر؛ حيث صنع هدفًا خلال 6 مباريات مع فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    • إعلان
  • Al-Taawoun v Al-Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عرض هلالي لـ"استعارة" سعود عبدالحميد

    وعلى جانب آخر.. أعلنت صحيفة "الرياضية" تقديم نادي الهلال، عرضًا إلى ظهير أيمن الفريق الأسبق سعود عبدالحميد؛ للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"، على سبيل الإعارة.

    الصحيفة أوضحت أن عبدالحميد، لم يرد على عرض الهلال للتعاقد معه "معارًا"، حتى وقت كتابة هذا الخبر.

    ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة، أن الهلال غير متفائل بإتمام الصفقة؛ خاصة بعد أن أصبح سعود يشارك بشكلٍ كبير مع نادي لانس الفرنسي، في الفترة الأخيرة.

    ولعب الظهير الأيمن الدولي في صفوف الهلال، في الفترة من يناير 2022 إلى صيف 2024؛ قبل أن ينتقل إلى نادي العاصمة الإيطالية روما، بشكلٍ رسمي.

    ولم يظهر سعود عبدالحميد مع روما كثيرًا، في موسم 2024-2025؛ لينتقل إلى لانس في الميركاتو الصيفي الماضي، ولمدة موسم على سبيل الإعارة.

    ومع لانس.. سجل سعود هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين، خلال 14 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • Simone Inzaghi Al Hilal Getty Image/ Goal AR

    تحديد "بدلاء" سعود عبدالحميد في الهلال

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. أعلنت صحيفة "الرياضية" تحديد نادي الهلال، اسمين محليين في مركز الظهير الأيمن؛ حال فشله في استعارة سعود عبدالحميد، نجم فريق لانس الأول لكرة القدم.

    الاسم الأول هو محمد محرزي، لاعب نادي التعاون البالغ من العمر 23 سنة؛ إلا أن سكري القصيم يرفض فكرة الاستغناء عنه، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    أما الاسم الثاني فهو راضي العتيبي، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم؛ حيث يرحب ناديه بالاستغناء عنه إلى الهلال، وفقًا للصحيفة ذاتها.

    وشددت الصحيفة على أن الاتفاق، اشترط الحصول على 25 مليون ريال سعودي "دفعة واحدة"، مقابل بيع عقد العتيبي؛ الذي يحظى باهتمام نادي القادسية، أيضًا.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 13 انتصارًا مع تعادلين، في 15 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 29.

    * فوز: 24.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 69.

    * أهداف مستقبلة: 26.

0