Pablo MariGetty
أحمد رفعت

أخبار الهلال اليوم | مصير صفقة هوساوي بعد رفض المالكي للخليج .. وتطور جديد بشأن بابلو ماري

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 10 يناير 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • murad hawsawi Al-Khaleejsocial gfx

    الكشف عن مصير صفقة مراد هوساوي بعد رفض المالكي الخليج

    كشفت صحيفة "اليوم" أن عدم انتقال عبد الإله المالكي، لاعب وسط نادي الهلال، إلى صفوف الخليج خلال فترة الانتقالات الحالية جاء بناءً على رغبة اللاعب نفسه، وليس بسبب أي ارتباط بصفقة انتقال مراد هوساوي إلى الفريق الهلالي.

    وأوضحت الصحيفة أن المالكي لم يُبدِ موافقة على فكرة الانتقال إلى الخليج، وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات الخاصة بهذه الصفقة، في حين أن إجراءات ضم مراد هوساوي تسير بشكل منفصل تمامًا ودون أي تأثير من هذا الملف.

    وجاء هذا التوضيح في ظل ما تردد خلال الساعات الماضية من تقارير ربطت بين الصفقتين، واعتبرت أن تعثر انتقال المالكي قد يكون رد فعل على انتقال هوساوي إلى الهلال، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع.

    وشددت الصحيفة على أن إدارة الهلال تتعامل مع كل صفقة وفق تقييم فني وإداري مستقل، يعتمد على احتياجات الفريق وخطط الجهاز الفني، إلى جانب رغبة اللاعب وجاهزيته، دون الدخول في صفقات تبادلية أو اشتراطات غير مباشرة.

  • ACF Fiorentina v SK Sigma Olomouc - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    تطور جديد بشأن صفقة بابلو ماري

    أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي الهلال توصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع المدافع الإسباني بابلو ماري، لاعب فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

    وأوضح رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الصفقة تمت بالفعل، وأن المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي سيحصل على مدافع جديد بدءًا من الأسبوع المقبل لتعزيز الخط الخلفي للفريق.

    وأشار رومانو إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو مليوني يورو شاملة الحوافز الإضافية، لافتًا إلى أن الاتفاق تم مع نادي فيورنتينا، في انتظار خضوع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الـ48 ساعة المقبلة تمهيدًا لإتمام انتقاله بشكل رسمي.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال يستعيد خدمات الحربي أمام النصر في الديربي

    تلقى الهلال دفعة معنوية بعد تأكد سلامة الظهير الأيسر متعب الحربي من الإصابة العضلية التي شعر بها خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة الحزم في الجولة الماضية، والتي انتهت بفوز "الزعيم" بثلاثية نظيفة.

    وكان المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي قد اضطر لإشراك ناصر الدوسري في مركز الظهير الأيسر بدلًا من الحربي خلال تلك المباراة، إلا أن الفحوص الطبية أثبتت عدم وجود إصابة خطيرة، ما يفتح الباب أمام عودته لقائمة الفريق أمام النصر.

    ويخوض الهلال الديربي وهو في صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 35 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ما يزيد من أهمية المباراة في سباق المنافسة على اللقب خلال الموسم الجاري.

    ردًا على صفعة كانسيلو .. إنتر يغلق الباب أمام رحيل نجميه إلى الهلال

    المفاوضات توقفت بين الهلال وإنتر

    المدافع السعودي المخضرم يسعى وراء مقعد مع المنتخب في كأس العالم 2026


  • موسم الهلال 2025-26

    رغم انطلاقة متذبذبة للهلال مع بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق سرعان ما استعاد هيبته وفرض نفسه كأحد أبرز المنافسين محليًا وقاريًا تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما دخل مرحلة من الثبات الفني والنتائج القوية في مختلف البطولات.

    الهلال واصل زحفه في دوري روشن السعودي، وتمكن بعد مرور 13 جولة من اعتلاء الصدارة مستفيدًا من فوزه على ضمك بهدفين دون رد، إلى جانب تعثر منافسه النصر بالخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقلب الأزرق موازين الترتيب لصالحه.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة مقابل 31 نقطة للنصر، بعد أن حقق 11 فوزًا وتعادلين دون أي خسارة، ليبقى الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، في مؤشر واضح على صلابته واستقراره الفني.

    وعلى الصعيد القاري، يواصل الهلال كتابة مشوار مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول ست جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس تفوقه الجماعي والانضباط التكتيكي، وكان آخر انتصاراته فوزًا ثمينًا على الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل خارج أرضه.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد ضمن الأزرق مقعده في الدور نصف النهائي بعد عبوره الفتح برباعية مقابل هدف في دور الثمانية، ليضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في المربع الذهبي، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب الإنماء في جدة.

    ولم تكن بداية إنزاجي مع الهلال تقليدية، إذ تسلم المهمة من بوابة كأس العالم للأندية خلال صيف العام الجاري، ونجح في قيادة الفريق إلى الدور ربع النهائي، محققًا نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي أمام ريال مدريد والانتصار الكبير على مانشستر سيتي، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم المحلي والقاري.

