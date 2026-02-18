أخبار الهلال اليوم | موقف مالكوم من كلاسيكو الاتحاد .. وسر تفوق الزعيم في الدعم على النصر رغم تساويهما

أكدت صحيفة "الميدان الرياضي" اقتراب الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا من الدخول ضمن قائمة الهلال في كلاسيكو الاتحاد، المقرر له 21 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

صاحب الـ28 عامًا كان قد تعرض للإصابة أمام الاتفاق في الجولة الـ22 من دوري روشن، ما أبعده عن مواجهة الوحدة الإماراتي الأخيرة، ضمن الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضحت "الميدان الرياضي" أن حالة مالكوم في تحسن واقترب من الشفاء التام، بعد إصابة بسيطة في الركبة.