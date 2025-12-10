sergej milinkovic savic al hilalGetty Images
أحمد رفعت

أخبار الهلال اليوم | كالزادا يكشف سبب عمله مع الزعيم .. وسافيتش يفاجئ الجمهور بشأن "شنبه"!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • FBL-CWC-2025-DRAW-ARRIVALSAFP

    ستيف كالزادا: توقيعي مع الهلال لأنه أكبر نادٍ في السعودية

    كشف ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، في تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط" عن دوافع انتقاله للعمل مع الفريق السعودي.

    وقال كالزادا: "لقد وقّعت مع الهلال لأن الهلال هو أكبر نادٍ في السعودية، كنت محظوظًا بالعمل مع بعض من أكبر الأندية في العالم، لكن عندما جاءت فرصة العمل في السعودية، كنت أعلم جيدًا أن الهلال هو النادي الأقوى والأكثر تأثيرًا هناك".

    وأضاف الرئيس التنفيذي للهلال: "كنت واضحًا منذ البداية بأن النادي الوحيد الذي سأغادر مانشستر سيتي من أجله هو الهلال"، مؤكدًا أن قرار الانضمام للفريق السعودي جاء بعد دراسة دقيقة وثقة كبيرة بإمكانات النادي على المستويين الرياضي والإداري.

    • إعلان
  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    حقيقة تفاوض الهلال مع محمد صلاح

    أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن نادي الهلال لم يُبدِ أي تحرك فعلي نحو التعاقد مع النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في الوقت الحالي.

    ويأتي ذلك بعد الخلاف الذي نشب بين صلاح ومدربه الهولندي آرني سلوت، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية، ما دفع اللاعب للتعبير عن استيائه بشكل علني.

    وأوضحت الصحيفة أن الحديث عن انتقال صلاح إلى الهلال في هذه المرحلة لا يُعد سوى "مضيعة للوقت"، واصفةً تلك الأنباء بأنها مجرد إشاعات بعيدة عن أي مفاوضات رسمية.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    تطورات تمديد عقد نيفيش

    أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ملف تجديد عقد البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الهلال، لا يزال دون أي جديد، حيث تواصل الإدارة انتظار رد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على العرض المقدم له لتجديد عقده.

    وانضم نيفيش إلى صفوف الهلال في صيف 2023، وشارك منذ ذلك الحين في 106 مباريات مع الفريق، سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة، مساهمًا بشكل بارز في صفوف "الزعيم".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • سعود عبد الحميد.. إلى أين؟

    لعبة الدومينو في صفقة سعود عبدالحميد .. الضحايا سيكونون كُثر بالهلال والنصر والاتحاد و"جدل النزاهة يشتعل"!

    يبدو أن الشارع الرياضي السعودي سيكون على موعد مع "حرب ثلاثية" شرسة؛ بسبب الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، نجم نادي روما الإيطالي المُعار إلى لانس الفرنسي.

    سعود البالغ من العمر 26 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ قبل أن ينتقل إلى عملاق الرياض الهلال، في يناير من عام 2022.

    وبعد عامين ونصف.. رحل سعود عن الهلال، ليُحقق حلم الاحتراف الأوروبي؛ حيث انضم إلى روما صيف 2024، دون أن يحصل على دقائق لعب كافية.

  • سافيتش يُعلق على لقب "شنب"

    علق النجم الصربي سيرجي سافيتش على لقب "شنب" الذي أطلقه جمهور ناديه الهلال عليه، وذلك منذ انضمامه للفريق خلال صيف 2023.

    وقال سافيتش خلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الهلال: "أظن الجمهور هم من بدأو يرددونها، اللقب رائع، ولكن الآن قمت بحلقه، ولا يوجد شنب"؟

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 5 انتصارات متتالية في الجولات الخمس الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 22.

    * فوز: 17.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 52.

    * أهداف مستقبلة: 21.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
برايتون crest
برايتون
برايتون
دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال
0