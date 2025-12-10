أخبار الهلال اليوم | كالزادا يكشف سبب عمله مع الزعيم .. وسافيتش يفاجئ الجمهور بشأن "شنبه"!

كشف ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، في تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط" عن دوافع انتقاله للعمل مع الفريق السعودي.

وقال كالزادا: "لقد وقّعت مع الهلال لأن الهلال هو أكبر نادٍ في السعودية، كنت محظوظًا بالعمل مع بعض من أكبر الأندية في العالم، لكن عندما جاءت فرصة العمل في السعودية، كنت أعلم جيدًا أن الهلال هو النادي الأقوى والأكثر تأثيرًا هناك".

وأضاف الرئيس التنفيذي للهلال: "كنت واضحًا منذ البداية بأن النادي الوحيد الذي سأغادر مانشستر سيتي من أجله هو الهلال"، مؤكدًا أن قرار الانضمام للفريق السعودي جاء بعد دراسة دقيقة وثقة كبيرة بإمكانات النادي على المستويين الرياضي والإداري.