لعبة الدومينو في صفقة سعود عبدالحميد .. الضحايا سيكونون كُثر بالهلال والنصر والاتحاد و"جدل النزاهة يشتعل"!

يبدو أن الشارع الرياضي السعودي سيكون على موعد مع "حرب ثلاثية" شرسة؛ بسبب الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، نجم نادي روما الإيطالي المُعار إلى لانس الفرنسي.

سعود البالغ من العمر 26 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ قبل أن ينتقل إلى عملاق الرياض الهلال، في يناير من عام 2022.

وبعد عامين ونصف.. رحل سعود عن الهلال، ليُحقق حلم الاحتراف الأوروبي؛ حيث انضم إلى روما صيف 2024، دون أن يحصل على دقائق لعب كافية.

عدم حصوله على دقائق اللعب الكافية، مع فريق العاصمة الإيطالية؛ دفع الظهير الأيمن الدولي للرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي إلى لانس، ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

لكن.. سعود عبدالحميد لم يستطع حجز "مقعد أساسي" في تشكيل لانس أيضًا، حيث يُشارك لدقائق قليلة للغاية في المباريات أو يظل حبيسًا لدكة البدلاء طوال الـ90 دقيقة؛ وهو ما فتح الحديث عن عودته إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، من جديد.

ومع تزايد الأنباء عن عودة سعود إلى دوري روشن السعودي مجددًا؛ أبدت 3 أندية اهتمامها الكبير بالتعاقد معه، وهي "الهلال، النصر والاتحاد".

وأصبح كل إعلامي أو ناقد رياضي محسوب على أحد هذه الأندية - سالفة الذكر -، يرى أن فريقه هو الأحق بالصفقة؛ والتي قد يتم حسمها في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، أو الصيف القادم في أسوأ الأحوال.

ونحن من ناحيتنا سنستعرض ما يُمكن تسميته بـ"لعبة الدومينو"، في صفقة سعود المثيرة للجدل؛ وذلك في ظل صراع الأندية الثلاثة "الهلال، النصر والاتحاد"، للتوقيع مع اللاعب..