أحمد فرهود

لعبة الدومينو في صفقة سعود عبدالحميد .. الضحايا سيكونون كُثر بالهلال والنصر والاتحاد و"جدل النزاهة يشتعل"!

مستقبل سعود عبدالحميد لغز يُحير الشارع الرياضي السعودي..

يبدو أن الشارع الرياضي السعودي سيكون على موعد مع "حرب ثلاثية" شرسة؛ بسبب الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، نجم نادي روما الإيطالي المُعار إلى لانس الفرنسي.

سعود البالغ من العمر 26 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ قبل أن ينتقل إلى عملاق الرياض الهلال، في يناير من عام 2022.

وبعد عامين ونصف.. رحل سعود عن الهلال، ليُحقق حلم الاحتراف الأوروبي؛ حيث انضم إلى روما صيف 2024، دون أن يحصل على دقائق لعب كافية.

عدم حصوله على دقائق اللعب الكافية، مع فريق العاصمة الإيطالية؛ دفع الظهير الأيمن الدولي للرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي إلى لانس، ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

لكن.. سعود عبدالحميد لم يستطع حجز "مقعد أساسي" في تشكيل لانس أيضًا، حيث يُشارك لدقائق قليلة للغاية في المباريات أو يظل حبيسًا لدكة البدلاء طوال الـ90 دقيقة؛ وهو ما فتح الحديث عن عودته إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، من جديد.

ومع تزايد الأنباء عن عودة سعود إلى دوري روشن السعودي مجددًا؛ أبدت 3 أندية اهتمامها الكبير بالتعاقد معه، وهي "الهلال، النصر والاتحاد".

وأصبح كل إعلامي أو ناقد رياضي محسوب على أحد هذه الأندية - سالفة الذكر -، يرى أن فريقه هو الأحق بالصفقة؛ والتي قد يتم حسمها في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، أو الصيف القادم في أسوأ الأحوال.

ونحن من ناحيتنا سنستعرض ما يُمكن تسميته بـ"لعبة الدومينو"، في صفقة سعود المثيرة للجدل؛ وذلك في ظل صراع الأندية الثلاثة "الهلال، النصر والاتحاد"، للتوقيع مع اللاعب.. 

    الهلال وصفقة سعود عبدالحميد.. بين التعويض عن الظلم والأسماء المُستفيدة

    يرى أنصار نادي الهلال، سواء كانوا جماهير أو إعلاميين، أن عملاق الرياض هو الأحق بصفقة الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد؛ إذا قرر اللاعب العودة إلى دوري روشن السعودي، وذلك للأسباب الآتية:

    * أولًا: الهلال لم يكن ينوي الاستغناء عن اللاعب صيف 2024؛ لولا الضغوطات التي مُرِست عليه، بحجة مصلحة الكرة السعودية.

    * ثانيًا: اللاعب رحل عن الهلال بمبلغ مالي قليل للغاية؛ حيث قُدِرت صفقة انتقاله إلى فريق العاصمة الإيطالية روما، بـ2.5 مليون يورو فقط.

    * ثالثًا: رحيل اللاعب أضر بالهلال كثيرًا؛ وذلك قبل العديد من المشاركات الآسيوية والعالمية، المهمة.

    ولذلك.. شدد أنصار الزعيم الهلالي على أن انتقال عبدالحميد، إلى أي نادٍ سعودي آخر غير ناديهم؛ سيكون فيه الكثير من الظلم، بل ويثير الشكوك حتى حول عدم نزاهة المنافسة.

    وبالفعل.. وجدنا بعض الإعلاميين مثل فهد الروقي، يُناشد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" في الساعات الماضية، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بفتح تحقيق شامل في صفقة سعود؛ وذلك منذ سحبه من الهلال بحجة مصلحة الكرة السعودية، إلى إمكانية عودته من بوابة فريق آخر وبمبلغ ضخم.

    المهم.. إذا افترضنا أن رغبة الهلاليين تحققت، وعاد اللاعب إلى صفوف فريقهم مجددًا؛ فهُنا سنكون أمام أحد سيناريوهين على الأغلب، على النحو التالي:

    * أولًا: سعود لن يتحسن حاله مثلما كان في فترة الاحتراف الأوروبي؛ وذلك بالجلوس بديلًا في الهلال، للظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

    * ثانيًا: استغناء الهلال عن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو مع الاعتماد على سعود أساسيًا؛ وهُنا سيكون المستفيدين هما البرازيلي ماركوس ليوناردو والأوروجوياني داروين نونيز.

    ويواجه الهلال أزمة كبيرة قبل الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ حيث سيكون عليه رفع اسم أحد أجانبه من القائمة المحلية، من أجل إعادة تسجيل كانسيلو مجددًا - عقب شفائه من الإصابة -.

    ويأتي على رأس المرشحين لرفع أسمائهم من قائمة الفريق الهلالي المحلية، كل من ليوناردو ونونيز؛ لذلك.. فإن التعاقد مع سعود قد يجعل الزعيم يستغنى عن كانسيلو أساسًا، وبقاء الثنائي البرازيلي والأوروجوياني.

    الاتحاد وصفقة سعود عبدالحميد.. بين العودة إلى أحضان النادي الأم والضحايا

    على جانب آخر.. يرى أنصار عملاق جدة الاتحاد أن ناديهم، هو الوجهة الأنسب للظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، إذا قرر العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك للعديد من الأسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: الاتحاد هو نادي طفولة سعود؛ وبالتالي يُعتبر الأحق بالحصول على اللاعب، عند عودته إلى الملاعب السعودية.

    * ثانيًا: سعود تعرض لمعاملة سيئة من جماهير الهلال - بعد رحيله إلى فريق العاصمة الإيطالية روما -؛ ومن هُنا لا يستحق الزعيم الحصول على اللاعب، مرة أخرى.  

    * ثالثًا: سعود نفسه شعر بخطأ الرحيل عن الاتحاد يناير 2022 - عندما انتقل إلى الهلال -؛ ومن هُنا يستحق فرصة جديدة، بالعودة لنادي طفولته.

    ورغم كل ذلك.. لا نستطيع أن نتغافل أو ننسى أيضًا، أن الأيام الأخيرة لسعود مع نادي الاتحاد، قبل الانتقال إلى الزعيم الهلالي يناير 2022؛ شهدت الكثير من الخلافات والأزمات، بين الطرفين.

    ومثل الهلال.. إذا افترضنا أن أُمنية أنصار الاتحاد تحققت، وعاد عبدالحميد إلى السعودية من بوابة ناديهم؛ فإنه سيكون هُناك عدة سيناريوهات، على النحو التالي:

    * أولًا: الاستغناء عن الظهير الأيمن مهند الشنقيطي؛ مع الاعتماد على سعود كـ"لاعب أساسي"، على أن يكون بديله أحمد الجليدان.

    * ثانيًا: الاستغناء عن الجليدان، مع الاعتماد على سعود كـ"لاعب أساسي" والشنقيطي كـ"بديل"؛ لكن وقتها سيتم خسارة الأموال الضخمة التي تم دفعها للتعاقد مع الأول، في صيف 2025.

    * ثالثًا: إبقاء الشنقيطي والجليدان حتى بعد التعاقد مع سعود؛ إلا أن ذلك قد يُسبب أزمة في غرفة الملابس، بسبب عدم حصول البعض على دقائق لعب كافية.

    أي أنه لابد أن يكون هُناك ضحايا لصفقة سعود؛ إذا حسمها الاتحاد بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    النصر وصفقة سعود عبدالحميد.. بين ضغط جورج جيسوس وتغييرات المراكز

    أخيرًا.. يرى أنصار نادي النصر أن العالمي، هو الأحق للحصول على صفقة الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد؛ إذا قرر العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تواجد البرتغالي جورج جيسوس، على رأس القيادة الفنية لنادي النصر؛ حيث تألق سعود معه بشكلٍ كبير، عندما عملا معًا في الهلال.

    * ثانيًا: تألق سعود مع جيسوس، في صفوف الفريق النصراوي؛ سيكون له فائدة كبيرة جدًا للكرة السعودية، قبل كأس العالم 2026.

    * ثالثًا: النصر هو النادي الوحيد من بين الكبار، الذي يُعاني على مستوى الظهير الأيمن؛ وبالتالي سيضمن مشاركة سعودي بشكلٍ أساسي ومستمر، في المباريات المختلفة.

     وبالفعل.. أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهشبول أن جيسوس يضغط بشدة، من أجل حسم صفقة سعود للنصر، في الميركاتو الشتوي القادم؛ بينما أعرب الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن ثقته، بأن اللاعب سينضم إلى العالمي وليس أي نادٍ سعودي آخر.

    ولا ننسى أيضًا أن سعود غيّر وكالته مؤخرًا، من أحمد المعلم إلى شركة "التخيل"؛ وهي مملوكة لمشعل السفاعي، الذي سبق وعمل كمدير لإدارة الاستثمار في نادي النصر.

    وكالعادة.. ستكون هُناك بعض السيناريوهات، إذا انضم سعود إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، مثلما يتمنى أنصار هذا العملاق العاصمي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تثبيت اللاعب نواف بوشل كـ"ظهير أيسر" بشكلٍ دائم؛ بدلًا من مركزه الأساسي على الطرف الأيمن.

    * ثانيًا: بدء تهميش الظهير الأيمن المخضرم سلطان الغنام؛ وذلك لأن سعود سيسيطر على هذا المركز بعد التعاقد معه.

    لكن لن تكون هُناك خسائر كبيرة للنصراويين؛ حيث أن بوشل أثبت تألقًا كبيرًا بمركز الظهير الأيسر، كما أن الغنام بدأ يفقد بريقه السابق ويظهر على فترات فقط.

    كلمة أخيرة.. سعود عبدالحميد قد يفاجئنا بقرار غير متوقع في مسيرته الكروية!

    وفي النهاية.. دعونا نقول بإننا قد نجد قرار مختلف تمامًا من الظهير الدولي سعود عبدالحميد، نجم نادي روما الإيطالي المُعار إلى لانس الفرنسي، بشأن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة.

    نعم.. سعود قد يقرر استمرار مغامرته في الملاعب الأوروبية، وعدم العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين الآن؛ على أمل تحقيق النجاح في تجربته الاحترافية، التي بدأت صيف 2024.

    أيضًا.. قد يُفاجئنا سعود بالعودة إلى السعودية من بوابة نادٍ غير متوقع؛ بعيدًا تمامًا عن الثلاثي "الهلال، النصر والاتحاد"، سالف الذكر.

    مثلًا.. جمهور الأهلي كان يضغط بشدة للتعاقد مع سعود، لذلك قد نجد اللاعب ينضم إلى هذا النادي؛ بالإضافة إلى أنه قيل بإن الأندية ذات القوة المالية في السعودية، مستعدة لإغراء الظهير الأيمن الدولي لخطفه.

    أبرز هذه الأندية؛ هي القادسية ونيوم اللذين قد يحدثا المفاجأة الكبيرة، حيث قد ينجح أحدهما في خطف سعود بشكلٍ رسمي.

    والمفاجآت أمر وارد جدًا في عالم الساحرة المستديرة، وخاصة في سوق انتقالات اللاعبين؛ الذي أصبح يتحكم فيه العديد من العوامل، بعيدًا عن أُمنيات الجماهير.

