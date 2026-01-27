أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | الفتح يحصّن نجمه من رغبة الزعيم.. ومارسيليا يكرر الأمر مع جرينوود!
ماسون جرينوود إلى الهلال؟
يبدو أن العملاق الفرنسي مارسيليا، حسم موقفه نهائيًا من "بيع" عقد نجمه الإنجليزي ماسون جرينوود، إلى نادي الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
وارتبط اسم جرينوود بالانتقال إلى الهلال، في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك وسط رغبة قوية من إدارة الزعيم، في تدعيم الخط الأمامي للفريق الأول.
ساديو ماني يمنع أفراح الهلال!
في واحدة من أكثر المباريات إثارة بالموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، قلص النصر الفارق النقطي بينه وبين الهلال؛ متصدر جدول الترتيب.
العالمي تمكن من اقتناص ثلاث نقاط صعبة من داخل معقله باستاد الأول بارك، منتصرًا على التعاون بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن.
هدف المباراة الوحيد لم يأت بأقدام أي من لاعبي النصر، إنما أحرزه محمد الدوسري؛ لاعب سكري القصيم، برأسية طائشة، سكنت شباك الحارس المتألق البرازيلي مايلسون.
هذا الانتصار رفع رصيد العالمي للنقطة الـ40، ليرتقي لوصافة جدول الترتيب متأخرًا بخمس نقاط فقط عن الهلال "المتصدر". فيما تجمد رصيد سكري القصيم عند 35 نقطة في المركز الخامس.
الفتح يحصَن سعيد باعطية من رغبة الهلال
رفض نادي الفتح الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي الهلال بشأن انتقال مدافعه سعيد باعطية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تقدم مسؤولو الهلال بعرض شفهي من أجل ضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الفتح اعتذرت عن عرض بلغ 8 ملايين ريال للتخلي عن خدمات باعطية، الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، مؤكدة تمسكها باستمراره في الفترة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن عقد اللاعب يمتد حتى صيف عام 2027، ما يعني أنه سيدخل الفترة الحرة في سوق الانتقالات الشتوية التالية في حال عدم تجديد عقده قبل ذلك الموعد.
وكان باعطية قد بدأ مشواره الكروي في صفوف أهلي جدة لفئة تحت 19 عامًا، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى أندية الأنصار ثم جدة، ليستقر في النهاية مع نادي الفتح، حيث أصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق.
وخاض المدافع صاحب الـجبهة اليمنى 19 مباراة مع الفتح في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة.
ويأتي اهتمام الهلال بضم باعطية في إطار رغبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي في تعزيز مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد أن حدد إدارة النادي في وقت سابق هدفها الأول بالتعاقد مع محمد أبو الشامات لاعب القادسية.
وكانت "الرياضية" قد كشفت سابقًا عن تقديم الهلال عرضًا ثانيًا لإدارة القادسية بلغت قيمته 50 مليون ريال من أجل أبو الشامات، إلا أن العرض قوبل بالرفض.
يُذكر أن الهلال يواصل صدارته لجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 45 نقطة، متقدمًا بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر والأهلي، في ظل منافسة قوية على لقب الموسم الحالي.