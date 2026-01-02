أخبار الهلال اليوم | لاعب الزعيم على أبواب النصر .. "جدل" عبدالإله المالكي وتطورات الميركاتو

اقترب مجلس إدارة نادي النصر، من التوصل إلى اتفاق مع أحد لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ لضمه إلى صفوفه، بشكلٍ رسمي.

هذا اللاعب هو المهاجم الدولي عبدالله الحمدان؛ الذي دخل "الفترة الحرة" من عقده مع الزعيم الهلالي، في يناير الجاري.

وكتبت صحيفة "الرياضية" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "النصر والحمدان يقتربان من اتفاق نهائي؛ لتوقيع عقد بين الطرفين".

وأشرف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي النصر، على تدريب الحمدان في وقتٍ سابق؛ وتحديدًا عندما كان يقود الهلال، في الفترة من صيف 2023 إلى مايو 2025.

بل أن جيسوس أشاد كثيرًا بهذا المهاجم الدولي؛ قائلًا: "لاعب تكتيكي؛ وذو قدرات بدنية قوية".