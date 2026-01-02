"يغادر الهلال مكسور الجناح" .. تلميح عبد الإله المالكي "كرامتك أولًا" يُثير الجدل بشأن مستقبله مع الزعيم!

بدأ لاعب الوسط الدولي مشواره في كرة القدم من بوابة الفئات السنية بنادي الوحدة، حيث تدرج داخل صفوف فرسان مكة قبل أن يحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول في يوليو 2015، معلنًا انطلاقته الرسمية على مستوى الكبار.

وخلال فترته مع الوحدة، خاض اللاعب 63 مباراة في مختلف المسابقات المحلية، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد، إضافة إلى صناعة أربعة أهداف، ليصنع لنفسه اسمًا كأحد لاعبي خط الوسط الواعدين في الكرة السعودية.

وفي صيف عام 2019، انتقل المالكي إلى صفوف نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر، ليبدأ تجربة جديدة استمرت لعامين ونصف، ارتدى خلالها قميص العميد في 72 مباراة رسمية، سجل فيها ثلاثة أهداف، وأسهم بصناعة خمسة أخرى.

ومع حلول شتاء 2022 ودخوله الفترة الحرة من عقده مع الاتحاد، وقّع المالكي عقدًا مبدئيًا مع الهلال، على أن ينضم للفريق مجانًا في صيف العام نفسه، قبل أن تحسم إدارة الزعيم الصفقة بشكل فوري بشراء المدة المتبقية من عقده مقابل 1.65 مليون يورو.

ومنذ انتقاله إلى الهلال، عانى اللاعب من تراجع مشاركاته، حيث لم يظهر سوى في 15 مباراة فقط، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، لتُعد هذه الفترة الأقل من حيث عدد المشاركات طوال مسيرته الاحترافية.

وخلال تلك المرحلة، خرج المالكي معارًا إلى نادي الاتفاق لموسم واحد (2024-2025)، شارك خلاله في 23 مباراة، ساعيًا لاستعادة حساسية المباريات والاستمرارية.

ورغم محدودية مشاركاته مع الهلال، سواء لأسباب فنية أو نتيجة تعرضه لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي، إلا أن اللاعب عايش فترة حافلة بالإنجازات، حيث تُوّج بلقب الدوري السعودي موسم 2023-2024، إضافة إلى الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين في موسمي 2022-2023 و2023-2024.

أما في الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، فقد اقتصرت مشاركات المالكي على أربع مباريات فقط في مختلف المسابقات، بإجمالي 111 دقيقة لعب، دون أن يبدأ أي مباراة أساسيًا، ولم يُكمل مباراة كاملة سوى في مواجهة العدالة ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026.