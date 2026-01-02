Abdulelah Al-Malki Hilalsocial gfx
"يغادر الهلال مكسور الجناح" .. تلميح عبد الإله المالكي "كرامتك أولًا" يُثير الجدل بشأن مستقبله مع الزعيم!

المالكي يُثير الجدل بشأن اقتراب رحيله عن الهلال

أثار عبد الإله المالكي لاعب وسط نادي الهلال الكثير من الجدل، حول مستقبله مع ناديه، بعد أن خرج بتلميح غريب، علق عليه القانوني خالد الشعلان بتعليق.

المالكي يُعاني من قلة المشاركات مع نادي الهلال خلال الموسم الحالي، في ظل اعتماد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على الصربي سيرجي سافيتش بجانب البرتغالي روبن نيفيش والنجم محمد كنو في خط وسط الفريق.

  • ماذا فعل عبد الإله المالكي؟

    المالكي نشر عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" بصورة له وهو يضحك معلقًا عليها: "كرامتك أولًا، ولك شيء بعدها قابل للتعويض".

    الإعلامي الهلال عبد الرحمن الجماز نشر الصورة، وعلق عليها: "رغبة مشتركة بين المالكي ونادي الهلال في خروج اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية".

    +اللقطة انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث هناك من هاجمه بسبب طريقة المالكي في التعبير عن الرغبة في الرحيل، وهناك من تعاطف معه بسبب قلة مشاركاته.

  • "يُغادر بيت الهلال مكسور الجناح"

    ولم يفوت الإعلامي محمد البكيري الفرصة، ليُعلق على اقتراب رحيل المالكي عن الهلال، مُتذكرًا رحيله عن الاتحاد في صفقة انتقال حر، رافضًا تمديد عقده مع النمور.

    وكتب البكري: "غدر بنادي الاتحاد الذي صنع صيته ورفع قيمته الكروية، بعد أن رفض التجديد بحجة (ظروف عائلية) تفرض عليه الانتقال إلى العاصمة، وهو قد اتفق مع الهلال عام 2022".

    وأضاف: "ثم ماذا؟ شتاء 2026، يُغادر بيت الهلال مكسور الجناح، لا صيت ولا قيمة كروية إضافية، والحجة (إلا كرامتي)! عجبي".

    وكان المالكي أحد عناصر الاتحاد الأساسية، ولكنه رفض تمديد عقده مع العميد، مفضّلًا الانتقال في صفقة انتقال حر إلى نادي الهلال، الذي لم يُشارك معه بسبب كثرة الإصابات.

  • "الوضع بالهلال ليس بجديد"

    من جانبه علق القانوني خالد الشعلان على ما نشره المالكي، مؤكدًا على أن ما قام به اللاعب ليس مفاجئًا بالنسبة له ولا لأي شخص، بما يدور داخل الهلال.

    وكتب الشعلان: "الوضع بالهلال ليس بجديد .. فلا تتعجبوا أو تسألوا".

    يأتي ذلك تعليقًا على ما تردد خلال الساعات الماضية عن اقتراب عبد الإله المالكي من الرحيل عن صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

  • المالكي وحكايته مع الرباط الصليبي

    بدأ لاعب الوسط الدولي مشواره في كرة القدم من بوابة الفئات السنية بنادي الوحدة، حيث تدرج داخل صفوف فرسان مكة قبل أن يحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول في يوليو 2015، معلنًا انطلاقته الرسمية على مستوى الكبار.

    وخلال فترته مع الوحدة، خاض اللاعب 63 مباراة في مختلف المسابقات المحلية، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد، إضافة إلى صناعة أربعة أهداف، ليصنع لنفسه اسمًا كأحد لاعبي خط الوسط الواعدين في الكرة السعودية.

    وفي صيف عام 2019، انتقل المالكي إلى صفوف نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر، ليبدأ تجربة جديدة استمرت لعامين ونصف، ارتدى خلالها قميص العميد في 72 مباراة رسمية، سجل فيها ثلاثة أهداف، وأسهم بصناعة خمسة أخرى.

    ومع حلول شتاء 2022 ودخوله الفترة الحرة من عقده مع الاتحاد، وقّع المالكي عقدًا مبدئيًا مع الهلال، على أن ينضم للفريق مجانًا في صيف العام نفسه، قبل أن تحسم إدارة الزعيم الصفقة بشكل فوري بشراء المدة المتبقية من عقده مقابل 1.65 مليون يورو.

    ومنذ انتقاله إلى الهلال، عانى اللاعب من تراجع مشاركاته، حيث لم يظهر سوى في 15 مباراة فقط، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، لتُعد هذه الفترة الأقل من حيث عدد المشاركات طوال مسيرته الاحترافية.

    وخلال تلك المرحلة، خرج المالكي معارًا إلى نادي الاتفاق لموسم واحد (2024-2025)، شارك خلاله في 23 مباراة، ساعيًا لاستعادة حساسية المباريات والاستمرارية.

    ورغم محدودية مشاركاته مع الهلال، سواء لأسباب فنية أو نتيجة تعرضه لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي، إلا أن اللاعب عايش فترة حافلة بالإنجازات، حيث تُوّج بلقب الدوري السعودي موسم 2023-2024، إضافة إلى الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين في موسمي 2022-2023 و2023-2024.

    أما في الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، فقد اقتصرت مشاركات المالكي على أربع مباريات فقط في مختلف المسابقات، بإجمالي 111 دقيقة لعب، دون أن يبدأ أي مباراة أساسيًا، ولم يُكمل مباراة كاملة سوى في مواجهة العدالة ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026.

