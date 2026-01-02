الصراع يشتعل .. الهلال والنصر والاتحاد يضغطون على "أحد" والخليج ينتظر التحرك رسمي لبيع مراد هوساوي!

أفادت تقارير إعلامية خلال الفترة الماضية بأن إدارة نادي الخليج حددت رقمًا ماليًا مرتفعًا للموافقة على الاستغناء عن لاعبها مراد هوساوي، حيث جرى تداول أن الحد الأدنى لأي عرض رسمي يجب ألا يقل عن 100 مليون ريال سعودي، في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادي حتى عام 2029.

إلا أن حسين الدبيس، مدير الكرة بنادي الخليج، نفى هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا خلال تصريحاته لبرنامج "في 90" على القناة الرياضية السعودية، أن الحديث عن رقم 100 مليون ريال لا يعدو كونه اجتهادات إعلامية، مشددًا على أن إدارة النادي لم تُحدد أو تُعلن أي أرقام مالية بهذا الشكل.

وأوضح الدبيس في الوقت ذاته أن عدة أندية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع مراد هوساوي، ودخلت بالفعل في مفاوضات مع إدارة الخليج، مشيرًا إلى أن نادي الهلال كان من بين الأندية التي تقدمت بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب.

وعن القيمة العادلة للصفقة، أشار مدير الكرة إلى أن سوق الانتقالات يفرض معاييره الخاصة، موضحًا أن اللاعب السعودي الدولي، الذي يشارك بصفة منتظمة مع المنتخب الأول، تتراوح قيمته عادة ما بين 50 و70 مليون ريال، لافتًا إلى أن مراد هوساوي يمتلك مزايا إضافية، أبرزها صغر سنه البالغ 23 عامًا، واعتماده كعنصر أساسي مع فريقه.

ورغم هذا التوضيح الرسمي من إدارة الخليج، لا تزال بعض المصادر الصحفية تتعامل مع رقم 100 مليون ريال باعتباره السقف الذي قد تطلبه إدارة النادي لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2026، خاصة في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب مؤخرًا مع المنتخب السعودي، ما زاد من قيمته الفنية والتسويقية داخل سوق الانتقالات.