أخبار النصر اليوم | سخرية من تعليق عبدالله الماجد على الفوز أمام أركاداج .. وصفقة برشلونية محتملة
أخبار مواجهة أركاداج
جيسوس يحصد الثمار أمام أركاداج: الهلال قد يندم على "نسخة عبدالله الحمدان الصفراء".. والنصر يحرج الكرة الآسيوية
لا يهم هل شارك بالأسماء الأساسية أم البديلة؛ فلا يزال نادي النصر بقيادة مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس، يستعرض قوته في مسابقة دوري أبطال آسيا "2".
النصر لم يجد صعوبة في ترويض طموح نادي أركاداج التركمانستاني؛ حيث فاز عليه (1-0) في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، وذلك بكتيبة من اللاعبين البدلاء.
هدف النصر الوحيد في المباراة؛ جاء بواسطة المهاجم الدولي السعودي عبدالله الحمدان، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.
سبب قهري منعه! .. كشف سر غياب نواف العقيدي عن قائمة النصر أمام أركاداج
"أين نواف العقيدي؟!" .. سؤال يتردد بقوة في الوسط الجماهيري النصراوي منذ إعلان النصر لقائمة مواجهة أركاداج التركمانستاني بالأمس، حتى أتى سعد السبيعي؛ المسؤول النصراوي السابق، بالرد.
سخرية من عبدالله الماجد بعد تعليقه على الانتصار أمام أركاداج
سخر المحامي النصراوي خالد الشعلان من عبدالله الماجد؛ رئيس نادي النصر، بعد التغريدة التي كتبها تعليقًا على انتصار العالمي الليلة أمام أركاداج التركمانستاني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.
الماجد كتب عقب الفوز بهدف نظيف، سجله الوافد الجديد عبدالله الحمدان: "فوز خارج الأرض، أكد فيه الفريق على وجود خيارات بديلة على مستوى كبير من الكفاءة الفنية، وهذا الأمر سينعكس إيجاباً على التدوير في بعض المباريات".
وأضاف: "النصر كبير كعادته، يبحث عن الفوز داخل الأرض أو خارجه، لأن ثقافة الانتصارات مبدأ ثابت".
من جانبه، سخر الشعلان من حديث الماجد عن تحقيق النصر فوزًا خارج الديار، مذكرًا إياه بحديثه السابق عن عدم عمله بمفاوضات شركة النصر مع عبدالله الحمدان، وتأكيده عدم حاجة الفريق لخدماته.
الشعلان كتب: "صاحب الهدف (عبدالله الحمدان)، لم تكن تعلم عن تسجيله بالنصر. والآن تصف لنا الكلمات وتُذكرنا بالنصر، وأن الفوز خارج أرضه!!، يا رجل كنت أتوقع المباراة في ملعب الملز. شكرًا للتذكير. الله يخلف علينا، أقولها من القلب ليتك لم تُغرد".
مكاسب رونالدو .. وخلافاته مع كريم بنزيما
كش ملك: كريستيانو رونالدو يتخلص من "المنبوذين".. ويتحوّل إلى "زعيم نقابة الضعفاء" في النصر
في "الأول بارك"، لا تُقاس المسافات بالأمتار فقط؛ بل بمدى القرب من دائرة قرار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض نادي النصر.
رونالدو لم يعد مجرد لاعب في تشكيل النصر، أو استشاري يتم أخذ رأيه في بعض الأمور فقط؛ بل تحوّل إلى أن يكون "الرقم الصعب" في معادلة النادي الإدارية.
وبينما تُسجِل قدميه الهدف تلو الآخر، على أرضية المستطيل الأخضر؛ يتصاعد نفوذ رونالدو خلف الكواليس، ليعيد رسم الهيكل الإداري والرياضي لقلعة العالمي.
مثل الجليد والنار: "إشارة النصر الساخرة" تعيد جدل علاقة كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.. بين الصداقة الزائفة والتكهُنات الخاطئة
في تاريخ كرة القدم، هُناك ثنائيات تُفهم بمجرد النظر؛ وكأنها "روح واحدة" في جسدين مختلفين.
ولمدة 9 سنوات كاملة، لم يستطع عاشق كرة القدم أن يجزم: "هل ثنائية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما ينطبق عليها الوصف سالف الذكر؟!".
رونالدو وبنزيما تزاملا في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018؛ قبل أن يرحل الأسطورة البرتغالية إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي والنصر السعودي.
وتشاء الأقدار أن يلتقي الثنائي كمتنافسين بعد ذلك، في الملاعب السعودية؛ وذلك عندما انضم بنزيما إلى نادي الاتحاد صيف 2023، ثم عملاق الرياض الهلال في يناير 2026.
وأثناء تزاملهما في ريال مدريد؛ كنا نشعُر في بعض الأحيان أن رونالدو وبنزيما "ثنائيًا كرويًا مُتجانسًا"، وفي أوقاتٍ أخرى جاءنا شعور أنه هُناك "جفاء بارد" بينهما خلف الكواليس.
والآن.. دعونا نقف عند بعض المواقف التي جعلتنا نحتار بين الشعورين سابقًا؛ مع ربطها بحادثة جديدة وقعت بينهما، في الملاعب السعودية.
جدل بديل السكيت .. وصفقة برشلونية محتملة
من تغريدة نجمه السابق المحذوفة عن سقوط الزعيم إلى كذبة "بديل السكيت هلالي" ..النصر "ضحية" الأوهام والشائعات!
كالماء الراكد الذي يتأثر بمجرد حجر صغير يُلقى به .. هذا هو الوسط الرياضي النصراوي الذي يثور فجأة لمجرد نبأ هنا أو هناك، دون حتى تحري الدقة به؛ فالمبدأ الدائم للجمهور هو "نثور الآن ونتحرى فيما بعد"!
العالمي داخل المستطيل الأخضر بقيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس يصارع الأمواج الخارجية، وبدأ سلسلة انتصارات جديدة في آخر سبع مباريات بدوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2، آخرها الفوز الليلة أمام أركاداج التركمستاني بهدف نظيف في دور الـ16 بالبطولة القارية.
أما خارج الملعب، فالوضع مرتبك للغاية، الجميع "يتمصدر" على جماهيره، ويعيشهم الوهم، ثم تكون الاستفاقة على واقع كئيب ينعكس فيما بعد على نتائجه داخل المستطيل الأخضر.
صفقة ترانزيت: نجم برشلونة مُجبر على الرحيل!.. بيئة الأهلي "الأنسب" والنصر سيستقبله بـ"أذرع مفتوحة"
لم يعد صخب "ميركاتو" دوري روشن السعودي للمحترفين، يكتفي باستقطاب النجوم الذين اقتربت مسيرتهم من النهاية؛ وإنما باتت البوصلة تتجه نحو المواهب الشابة، أيضًا.
وفي قلب هذا المشهد؛ يبرز اسم النجم الإسباني الشاب مارك كاسادو، متوسط ميدان فريق برشلونة الأول لكرة القدم.
كاسادو يجد نفسه الآن أمام مفترق طرق حاسم، في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد قلة عدد الدقائق التي يتحصل عليها، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وحسب صحيفة "آس" الإسبانية؛ فإن اللاعب البالغ من العمر 22 سنة، منفتح على الانضمام إلى الملاعب السعودية في الصيف القادم.
انفتاح كاسادو على الانتقال إلى الملاعب السعودية؛ يأتي على الرغم من أن أولويته تظل البقاء في برشلونة، مع تمسك المدير الفني الألماني هانزي فليك به.
ورغم هذه الأولوية، مع تمسك فليك به؛ سنستعرض الأسباب التي قد تقود كاسادو إلى دوري روشن السعودي، مع النادي المناسب له وغيرها من الأمور المهمة..
نظرًا للصعوبات .. رابطة الدوري السعودي تدرس التخلي عن نظرية "عكس المرآة" في جدولة المباريات
تدرس رابطة الدوري السعودي للمحترفين تغيير نظام جدولة مباريات دوري روشن في الموسم المقبل (2026-2027)، بخلاف ما هو معتمد في الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)