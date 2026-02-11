أخبار النصر اليوم | سخرية من تعليق عبدالله الماجد على الفوز أمام أركاداج .. وصفقة برشلونية محتملة

جيسوس يحصد الثمار أمام أركاداج: الهلال قد يندم على "نسخة عبدالله الحمدان الصفراء".. والنصر يحرج الكرة الآسيوية

لا يهم هل شارك بالأسماء الأساسية أم البديلة؛ فلا يزال نادي النصر بقيادة مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس، يستعرض قوته في مسابقة دوري أبطال آسيا "2".

النصر لم يجد صعوبة في ترويض طموح نادي أركاداج التركمانستاني؛ حيث فاز عليه (1-0) في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، وذلك بكتيبة من اللاعبين البدلاء.

هدف النصر الوحيد في المباراة؛ جاء بواسطة المهاجم الدولي السعودي عبدالله الحمدان، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

سبب قهري منعه! .. كشف سر غياب نواف العقيدي عن قائمة النصر أمام أركاداج

"أين نواف العقيدي؟!" .. سؤال يتردد بقوة في الوسط الجماهيري النصراوي منذ إعلان النصر لقائمة مواجهة أركاداج التركمانستاني بالأمس، حتى أتى سعد السبيعي؛ المسؤول النصراوي السابق، بالرد.