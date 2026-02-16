أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | رسالة بين الحماس والإحباط لعبدالله الحمدان .. واعتراف مسؤول أهلاوي بفضل كريستيانو رونالدو عليه
إشادة السومة بعبدالله الحمدان
"أفضل مهاجم سعودي" .. عمر السومة يفاجئ لاعب النصر ويحبطه في نفس الوقت!
"أفضل رقم 9 في السعودية"، حوله كشف عمر السومة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، عن اختياره، بتصريح يحمل مفاجأة ورسالة محبطة ونصيحة في ذات الوقت.
السومة تحدث أيضًا عن عقليته وطموحه في الملاعب، كما أعاد الحديث عن أسباب عدم مشاركته مع منتخب سوريا، في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، فضلًا عن سعادته باللعب في المملكة. (طالع التفاصيل)
اعتراف روي بيدرو بفضل كريستيانو رونالدو عليه
علق البرتغالي روي بيدرو؛ المدير الرياضي للنادي الأهلي، على "إضراب" مواطنه كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، عن المشاركة في بعض المباريات في الفترة الماضية، على إثر غضبه من طريقة إدارة سوق الانتقالات الشتوي 2026 بناديه.
وقال بيدرو، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "أكن احترامًا كبيرًا لرونالدو ولكل لاعب برتغالي في السعودية، لكنني لست مخولًا للحديث عن الطريقة التي اختارها رونالدو للتعبير عن غضبه، هو له أسبابه".
وتابع: "ما يمكنني قوله هو أن الفضل الأول يعود لكريستيانو لوجودنا هنا ولحصولنا على فرصة العمل في السعودية. لقد فتح رونالدو الأبواب أمام كل العالم".
جيسوس يستدعي ستة لاعبين من فريق تحت 21 عامًا
قرر البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، استدعاء ستة لاعبين من فريق النادي تحت 21 عامًا، للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة أركاداج التركمانستاني، المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.
الستة لاعبين هم: عبدالملك الجابر، راكان الغامدي، سعد حقوي، عواد أمان، مبارك البوعينين وحيدر عبدالكريم، بحسب صحيفة "الرياضية".
ملعب كريستيانو رونالدو: السير على خطى برنابيو ومارادونا وكرويف .. وحالة وحيدة تخلد اسمه في تاريخ النصر!
"أطالب بصفتي عضوًا في الجمعية العمومية، أن يُطلق اسم كريستيانو رونالدو على ملعب دار النصر"، هكذا تحدث الإعلامي سعود الصرامي، عن رغبته التي أثارت جدلًا، ليكون السؤال هو "هل يستحق الدون هذا النوع من التكريم؟".
لا يختلف اثنان، حول الدور الكبير الذي قدمه كريستيانو رونالدو، ليس للنصر فقط، التي باتت قمصانه محل طلب من مختلف أنحاء العالم، بفضل الرقم "7"، ولكن للكرة السعودية بشكل عام، حيث كانت صفقة رونالدو بمثابة البوابة التي انتقل منها نجوم العالم إلى المملكة، في صيف 2023.
حديث الصرامي قد يحمل قدرًا كبيرًا من العاطفة، أو التقدير لدور رونالدو، الذي نال مؤازرة من قِبل الجماهير النصراوية، على خلفية "إضرابه" عن المباريات، اعتراضًا على ما ذكرته التقارير بشأن عدم تلقي النصر دعمًا كافيًا لإبرام الصفقات الشتوية، في ظل نشاط الأندية الأخرى، وعلى رأسها الهلال، وتجميد صلاحيات الرئيس التنفيذي جوزيه سيميدو والمدير الرياضي سيماو كوتينيو.
ولكن، هل هذا يكفي لأن يُطلق اسم كريستيانو رونالدو على ملعب النصر؟ الإجابة على هذا السؤال، تجعلنا بحاجة للاطلاع إلى أشهر الملاعب العالمية، التي أطلقت على أسماء أساطير كروية، وما قدموه من أجل نيل هذا التخليد الكروي. (طالع التفاصيل)
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.
وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 7 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد والفتح، في الجولتين 21 و22.
أيضًا.. فاز النصر في 6 مباريات من أصل 6 بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.