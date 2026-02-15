ملعب كريستيانو رونالدو: السير على خطى برنابيو ومارادونا وكرويف .. وحالة وحيدة تخلد اسمه في تاريخ النصر!

"أطالب بصفتي عضوًا في الجمعية العمومية، أن يُطلق اسم كريستيانو رونالدو على ملعب دار النصر"، هكذا تحدث الإعلامي سعود الصرامي، عن رغبته التي أثارت جدلًا، ليكون السؤال هو "هل يستحق الدون هذا النوع من التكريم؟".

لا يختلف اثنان، حول الدور الكبير الذي قدمه كريستيانو رونالدو، ليس للنصر فقط، التي باتت قمصانه محل طلب من مختلف أنحاء العالم، بفضل الرقم "7"، ولكن للكرة السعودية بشكل عام، حيث كانت صفقة رونالدو بمثابة البوابة التي انتقل منها نجوم العالم إلى المملكة، في صيف 2023.

حديث الصرامي قد يحمل قدرًا كبيرًا من العاطفة، أو التقدير لدور رونالدو، الذي نال مؤازرة من قِبل الجماهير النصراوية، على خلفية "إضرابه" عن المباريات، اعتراضًا على ما ذكرته التقارير بشأن عدم تلقي النصر دعمًا كافيًا لإبرام الصفقات الشتوية، في ظل نشاط الأندية الأخرى، وعلى رأسها الهلال، وتجميد صلاحيات الرئيس التنفيذي جوزيه سيميدو والمدير الرياضي سيماو كوتينيو.

ولكن، هل هذا يكفي لأن يُطلق اسم كريستيانو رونالدو على ملعب النصر؟ الإجابة على هذا السؤال، تجعلنا بحاجة للاطلاع إلى أشهر الملاعب العالمية، التي أطلقت على أسماء أساطير كروية، وما قدموه من أجل نيل هذا التخليد الكروي..