Omar Al Somah GFX HazmGOAL AR
محمود خالد

"أفضل مهاجم سعودي" .. عمر السومة يفاجئ لاعب النصر ويحبطه في نفس الوقت!

السومة يكشف عن هدفه المُقبل..

"أفضل رقم 9 في السعودية"، حوله كشف عمر السومة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، عن اختياره، بتصريح يحمل مفاجأة ورسالة محبطة ونصيحة في ذات الوقت.

السومة تحدث أيضًا عن عقليته وطموحه في الملاعب، كما أعاد الحديث عن أسباب عدم مشاركته مع منتخب سوريا، في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، فضلًا عن سعادته باللعب في المملكة.

  • الحمدان أفضل لاعب "رقم 9"

    وقال عمر السومة، في تصريح عبر برنامج "في 90"، إن عبد الله الحمدان، مهاجم النصر الحالي، هو أفضل لاعب رقم "9" قادر على إفادة المنتخب السعودي.

    في المقابل، ألمح السومة بأن فرصة الحمدان في المشاركة مع النصر، قليلة، في ظل تواجد نجوم أمثال كريستيانو رونالدو وساديو ماني وكينجسلي كومان، مشيرًا إلى أن الاستمرارية أهم ما يميز مسيرة اللاعب.

    وأضاف "قبل انتقال الحمدان إلى الهلال، كان قد قدم موسمًا خرافيًا مع الشباب، إلا أنه لم يلعب كثيرًا بعد ذلك، وأرى أنه لو كان استمر في الشباب، لكان حقق الكثير".

    ووجه السومة نصيحة إلى عبد الله الحمدان، بقوله "إذا طلب نصيحتي، سأقول له اذهب إلى نادٍ تشارك معه باستمرار".

  • أتمنى اللعب حتى بعد الأربعين

    على غرار رونالدو ومودريتش، أعرب عمر السومة، عن طموحه في الاستمرار بالملاعب حتى بعد سن الأربعين، مضيفًا أن عقليته هي ما أوصله إلى ما حققه في السعودية، بعد توفيق الله ودعاء الوالدين.

    وأضاف السومة أن هناك لاعبين أفضل منه، ولكنه يملك طموحًا كبيرًا، كما أن هناك مواهب غير طبيعية، ولكنها لا تهتم بنفسها، وتعطي انطباعًا بأنهم لا يحبون مهنتهم، مؤكدًا ضرورة ألا يضع اللاعب نهاية لطموحه.

  • Omar Al Somah Syria GFX GOAL ONLYGOAL AR

    لهذا لم أشارك في كأس العرب

    وأبدى عمر السومة، استعداده للعودة من أجل تمثيل منتخب سوريا، في الفترة المرحلة، مؤكدًا أنه لم يتواصل معه أحد للمشاركة في كأس العرب 2025.

    وقال السومة "في كأس العرب، كان هناك سوء تفاهم أو تنسيق، قدموا دعوة أولية لي بين 50 أو 60 لاعبًا، وبعد البطولة، تواصل أحد الإداريين بالمنتخب معي، وسألني بشأن عدم المشاركة، فأخبرته بأنه من الطبيعي أن يتم التنسيق لسفر اللاعب بعد تقديم الدعوة إليه".

    وأضاف السومة أنه لم يعتذر مطلقًا عن الانضمام للمنتخب السوري، مؤكدًا أن ما حدث في كأس العرب، موضوع قد أغلق.

  • يحلم بالسعودية منذ لعبه في الكويت

    من جانبه، أشاد حسين بابا، نجم الكرة البحرينية السابق، بعقلية عمر السومة، منذ أن كانت المواجهة تجمع بينهما في الدوري الكويتي، بين فريقي الكويت والقادسية.

    وأضاف بابا "كنت مكلفًا بمراقبة عمر السومة، هو مهاجم صعب، بإمكانك أن تراقبه 90 دقيقة، لا يفعل فيها شيئًا، ومن كرة واحدة يسجل الهدف".

    وتابع "في الكويت، لم يكن يلعب أساسيًا، كان أغلب الأوقات يشارك بديلًا، ولم يكن ليتذمر أو يعترض، بل يقاتل، ومنذ ذلك الوقت كان طموحه بأن يلعب في الدوري السعودي، والآن بات يملك 325 هدف في مسيرته، ويكفيه شرف اللعب في أقوى دوري في آسيا، وأن يكون هدافه التاريخي".

    في المقابل، وجه بابا نصيحة إلى عمر السومة، بأن يتخذ الوقت المناسب للاعتزال، بعد تصريح اللاعب بالانتظار حتى سن الأربعين، مضيفًا أن السومة إذا ما شعر بأنه لم يعد قادرًا على اللعب، فعليه التوقف".

  • Omar Al Somah Ahli GFXGOAL AR

    ماذا قدم عمر السومة؟

    ويملك عمر السومة تاريخًا كبيرًا في الملاعب السعودية، حيث ساهم في كتابة المجد مع الأهلي، عبر ثماني سنوات، قبل أن ينتقل إلى العربي القطري، ومن ثم العودة إلى المملكة، عبر بوابة العروبة والحزم، وبينهما شارك مع الوداد المغربي في كأس العالم للأندية.

    وبات في رصيد عمر السومة 159 هدف في دوري المحترفين السعودي، ليتربع على عرش الهدافين التاريخيين في المسابقة، بفارق 9 أهداف عن عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب.

    وبخلاف سجل أهدافه، فإن السومة كتب التاريخ مع الأهلي، حيث قاد الراقي لثلاثية دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، خلال عام 2016، وقبلها بطولة كأس ولي العهد في 2015.

    في المقابل، يملك السومة رقمًا سلبيًا في تاريخه مع الأهلي، حيث يعد أحد كتيبة الراقي الذي هبط للمرة الأولى في تاريخه، إلى دوري يلو للدرجة الأولى، خلال موسم 2021-2022، كما عاد للهبوط مجددًا من بوابة العروبة، في الموسم الماضي.

    * سجل السومة 193 هدف و28 تمريرة حاسمة في 239 مباراة مع الأهلي.

    * سجل السومة 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 16 مباراة مع العروبة.

    * سجل السومة 7 أهداف وتمريرة حاسمة - حتى الآن - في 16 مباراة مع الحزم.

