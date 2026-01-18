أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | بطولة ساديو ماني "المزيفة" تثير السخرية .. وتراجع سامي الجابر عن هجومه على جورج جيسوس
أحداث مواجهة النصر والشباب
النصر فاز وجيسوس لم يتعلم الدرس: لا تترك لاعبك يرحل .. والشباب كان يفتقد حمد الله رغم تألق بديله!
عاد النصر لطريق الانتصارات، ورجع الشباب إلى دوامة الهزائم، في مباراة ملحمية، شهدًا فوزًا للعالمي بنتيجة (3-2)، من معقل الأول بارك، في قمة الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
الهدف الأول من كلا الفريقين جاء عن طريق الخطأ، حيث سجل سعد بالعبيد ومحمد سيماكان، بالخطأ في الدقيقتين 2 و31، ووسًع النصر الفارق بالهدف الثاني لكينجسلي كومان بالدقيقة 8، فيما تعادل كارلوس جونيور للشباب بالدقيقة 53، قبل أن يوقّع عبد الرحمن غريب على ثالث أهداف الأصفر بالدقيقة 76.
ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة، ليبدأ لعبة الكراسي الموسيقية مع الأهلي، الذي تراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتربع الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 11 نقطة، في المركز الرابع عشر.
أنقذ الشباب والصلح لم يمنع المطالبات بطرده .. كريستيانو رونالدو بحاجة لإجازة بالفعل ولكن النصر سيتأثر كثيرًا!
وأخيرًا عاد كريستيانو رونالدو ليقود كتيبة النصر لأداء احتفال الفايكنج مع الجماهير، بعد تحقيق انتصار مهم، على حساب الشباب بنتيجة (3-2)، في قمة الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك.
ولعب رونالدو دقائق المباراة كاملة، إلا أنه لم يتمكن من هز شباك الحارس مارسيلو جروهي، لتأتي ثلاثية فريقه عن طريق سعد بالعبيد "بالخطأ في مرماه" وكينجسلي كومان وعبد الرحمن غريب، فيما وقع الشباب على ثنائية بخطأ من محمد سيماكان، وكارلوس جونيور.
- Getty Images Sport
رونالدو مهدد بالإيقاف .. وسخرية صفقة الهلال الجديدة من النصر
بحجة "ضرب" حارس الشباب .. خبير تحكيمي يرد على مطالبات طرد رونالدو: "كان يستحق هذا القرار"!
أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لقطة جدلية، في مواجهة الشباب، التي شهدت عودة الأصفر إلى طريق الانتصارات في دوري روشن السعودي.
مراد هوساوي وعائلته بعد التوقيع للهلال .. بدأ المهمة باستفزاز النصر والاتحاد، و"نصراوي" حوّل وجهته!
في إطار الاحتفال بالانتقال إلى نادٍ كبير بحجم الهلال، وقع لاعب الوسط مراد هوساوي وعائلته – ربما عن غير قصد – في خطأ استفزاز الأندية التي كانت راغبة في ضمه، على رأسها النصر والاتحاد.
صاحب الـ24 عامًا خطف الأنظار إليه بما يقدمه مع الخليج منذ صيف 2024، وزاد الاهتمام به بعد تألقه أكثر في الموسم الجاري 2025-2026.
هذا دفع عدد من الأندية للصراع على ضمه، منها الهلال، النصر والاتحاد، والصراع كان على أشده بين الثنائي الأول تحديدًا أكثر من العميد.
لكن في الأخير نجح مسؤولو القلعة الزرقاء في حسم الصفقة لناديهم، ليوقع مراد هوساوي عقود انتقاله إلى الهلال حتى عام 2031.
"بطولة ساديو ماني المزيفة" تثير سخرية الجمهور
قبل مشاركة النجم السنغالي ساديو ماني؛ محترف النصر، مع منتخب بلاده في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، اليوم الأحد، أمام نظيره المغربي، عمدت صحيفة "الرياضية"، لرصد البطولات التي حققها أسد التيرانجا في مسيرته.
الصحيفة أوضحت أن ماني حصد ألقاب دوري أبطال أوروبا (2019)، السوبر الأوروبي (2019)، كأس العالم للأندية (2019)، كأس أمم إفريقيا (2021)، كأس الرابطة الإنجليزية (2022)، كأس إنجلترا (2022)، السوبر الألماني (2022)، والبطولة العربية (2023).
لكن ما أثار الجدل في تقرير "الرياضية" هو زعمها أن ساديو ماني توج بكأس السوبر السعودي مع النصر عام 2023، وهو ما لم يحدث، إذ لم يتوج اللاعب بأي بطولة رسمية مع العالمي باستثناء البطولة العربية للأندية.
تلك المزاعم دفعت عدد من الجماهير للسخرية، خاصةً الهلاليين كون ناديهم من حقق السوبر عام 2023.
رد جيسوس على الهلال .. و"ازدواجية معايير" سامي الجابر
حسم مستقبل غريب .. جورج جيسوس يرد على تصريح "القوة السياسية" بعد تصعيد الهلال!
قرر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حسم الجدل الدائر خلال الأيام الماضية، حول تصريحه بشأن "نفوذ" الهلال السياسية، والذي دفع إدارة الزعيم لإصدار بيان رسمي بشأنه.
سيموني إنزاجي ورطه وجورج جيسوس هز صورته أكثر .. سامي الجابر بين "ازدواجية المعايير" و"تخبط العمل الإعلامي"!
بين عشية وضحاها تتغير الكثير من الأشياء، لكن تغيير الآراء ليس بهذه الدرجة من السهولة، فكيف الحال إن خرجنا بتصريحات متناقضة في فترة زمنية قصيرة؟ .. من حق الجميع أن يتساءل وقتها عن الوضع!
هذا ما وقع به سامي الجابر؛ أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، بعدما دخل مؤخرًا وتحديدًا الموسم الجاري في مجال النقد الرياضي والتحليل الفني.
الجابر تورط في اتهامات من البعض بـ"انفصال الشخصية"، على خلفية تصريحاته تجاه الثنائي الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للزعيم، والبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر.