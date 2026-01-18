أخبار النصر اليوم | بطولة ساديو ماني "المزيفة" تثير السخرية .. وتراجع سامي الجابر عن هجومه على جورج جيسوس

النصر فاز وجيسوس لم يتعلم الدرس: لا تترك لاعبك يرحل .. والشباب كان يفتقد حمد الله رغم تألق بديله!

عاد النصر لطريق الانتصارات، ورجع الشباب إلى دوامة الهزائم، في مباراة ملحمية، شهدًا فوزًا للعالمي بنتيجة (3-2)، من معقل الأول بارك، في قمة الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الهدف الأول من كلا الفريقين جاء عن طريق الخطأ، حيث سجل سعد بالعبيد ومحمد سيماكان، بالخطأ في الدقيقتين 2 و31، ووسًع النصر الفارق بالهدف الثاني لكينجسلي كومان بالدقيقة 8، فيما تعادل كارلوس جونيور للشباب بالدقيقة 53، قبل أن يوقّع عبد الرحمن غريب على ثالث أهداف الأصفر بالدقيقة 76.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة، ليبدأ لعبة الكراسي الموسيقية مع الأهلي، الذي تراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتربع الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 11 نقطة، في المركز الرابع عشر.

أنقذ الشباب والصلح لم يمنع المطالبات بطرده .. كريستيانو رونالدو بحاجة لإجازة بالفعل ولكن النصر سيتأثر كثيرًا!

وأخيرًا عاد كريستيانو رونالدو ليقود كتيبة النصر لأداء احتفال الفايكنج مع الجماهير، بعد تحقيق انتصار مهم، على حساب الشباب بنتيجة (3-2)، في قمة الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك.

ولعب رونالدو دقائق المباراة كاملة، إلا أنه لم يتمكن من هز شباك الحارس مارسيلو جروهي، لتأتي ثلاثية فريقه عن طريق سعد بالعبيد "بالخطأ في مرماه" وكينجسلي كومان وعبد الرحمن غريب، فيما وقع الشباب على ثنائية بخطأ من محمد سيماكان، وكارلوس جونيور.