النصر فاز وجيسوس لم يتعلم الدرس: لا تترك لاعبك يرحل .. والشباب كان يفتقد حمد الله رغم تألق بديله!

مباراة النيران الصديقة..

عاد النصر لطريق الانتصارات، ورجع الشباب إلى دوامة الهزائم، في مباراة ملحمية، شهدًا فوزًا للعالمي بنتيجة (3-2)، من معقل الأول بارك، في قمة الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الهدف الأول من كلا الفريقين جاء عن طريق الخطأ، حيث سجل سعد بالعبيد ومحمد سيماكان، بالخطأ في الدقيقتين 2 و31، ووسًع النصر الفارق بالهدف الثاني لكينجسلي كومان بالدقيقة 8، فيما تعادل كارلوس جونيور للشباب بالدقيقة 53، قبل أن يوقّع عبد الرحمن غريب على ثالث أهداف الأصفر بالدقيقة 76.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة، ليبدأ لعبة الكراسي الموسيقية مع الأهلي، الذي تراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتربع الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 11 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة النصر والشباب في دوري روشن..

    هل يحتاج النصر إلى حارس جديد؟

    هل بات مرمى النصر في أزمة؟ ربما، بين "زعزعة" ثقة نواف العقيدي، الذي ارتكب خطأين مؤثرين أمام القادسية والهلال، وراغد النجار الذي يدرس عروض الرحيل، أو بينتو ماتيوس.

    لنتحدث عن هذا الحارس البرازيلي، الذي اضطر جورج جيسوس للجوء إليه من أجل تعويض إيقاف نواف العقيدي، وسط أنباء بأن جيسوس رفض رحيل بينتو مبكرًا، حيث يتجه نحو جنوى على سبيل الإعارة، وكان ينوي الاستعانة به في ديربي الهلال.

    الجماهير النصراوية لم تنسَ أخطاء بينتو السابقة، إلا أن هفوة خطيرة صنعها البرازيلي أمام الشباب، تجعل جيسوس في مواجهة أزمة حقيقية، بعدما غادر مرماه لإبعاد الكرة، وكاد يانيك كاراسكو أن يستغل خروجه المتهور، بتسديدة أبعدها محمد سيماكان بإنقاذ ولا أروع.

  • FBL-KSA-AL-NASSR-QADSIAHAFP

    نسخة "كاربونية" من أخطاء جيسوس

    عندما تقدم النصر بهدفين في أولى "8" دقائق، توقع الجميع بأن المباراة ستشهد مهرجانًا من الأهداف، في ظل مساعي رونالدو ورفاقه، لإصلاح صورتهم بعد 4 مباريات، حصدوا فيها نقطة واحدة.

    ولكن، يبدو أن جيسوس لا يكف عن أخطائه، التي كلّفته كثيرًا في المباريات الماضية، حيث شاهدنا تقدم الدفاع، وتمريرة طويلة باستغلال فراغ الجبهة الدفاعية اليسرى للنصر، ثم استلام أكثر من رائع لهمام الهمامي، فتمريرة عرضية، فهدف أحرزه سيماكان بالخطأ في مرماه.

    طريقة جيسوس اعتمدت تشكيل جبهة "ثلاثية" يمنى قوية، بتقدم نواف بوشل مع كينجسلي كومان، وتواجد أنجيلو للمساندة، ولكن تقدم الظهيرين كان وبالًا على النصر في الديربي.

    الدليل على ذلك، أن كاراسكو استغل أيضًا تقدم الدفاع، وبتمريرة بينية منح كارلوس جونيور انفرادًا خلف المدافعين، وتسديدة على يسار بينتو.

    مع تقدم الدفاع والأخطاء الفردية، يأتي السؤال "إلى متى تستمر تلك الهفوات؟ حتى وإن توقف نزيف النقاط؟".

  • Al Wehda v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رغم وجود كارلوس .. الشباب يحتاج إلى حمد الله

    لننتقل إلى الجزيرة الأخرى، إلى الشباب، الذي يواصل استفاقته، بعد الفوز على نيوم في الجولة الماضية، ليفاجئ النصر، بأن "الليث" الذي يهرب من حافة الهبوط، قدم مباراة كبيرة، وكان "الند بالند" أمام كتيبة جيسوس، بل وصنع عدة فرص، بعدما اعتمد على أربع نقاط لإيقاف فعالية النصر..

    * البناء من الخلف، والتمريرات الطويلة التي تكسر الخطوط الخلفية.

    * المهارات الفردية، واللعب على المساحات خلف المدافعين.

    * صنع جبهة يمنى قوية بطلها القائد يانيك كاراسكو.

    أضف إلى ذلك، ما أظهره الموهبة الشابة همام الهمامي من مهارات رائعة، وعرضيات خطيرة، ساهمت في صنع الفارق، فضلًا عن تألق ياسين عدلي، الذي تميز في منطقة الـ"بوكس تو بوكس"، وكاد أن يهز شباك النصر، لولا براعة بينتو في إبعاد تسديدته بالدقيقة 50.

    وجاء كارلوس جونيور ليؤكد للشباب، أن فريقه لن يعاني أمام النصر، في غياب الهدّاف عبد الرزاق حمد الله، الذي كانت مشاركته من شأنها أن تُكسب الكثير من الزخم، في ظل مواجهته لفريقه الأسبق، الذي كتب معه نهاية حزينة، إلا أن جونيور أثبت بأنه بإمكان الليث الاعتماد عليه، بعدما سجل الهدف الثاني، وكان على مشارف إحراز الهدف الأول، الذي وضعه سيماكان بالخطأ في مرماه.

    ولكن بشكل عام، فإن الشباب الذي لجأ للتكتل الدفاعي بعد النقص العددي، أثبت بأنه لا يزال بحاجة إلى حمد الله، فهو يحتاج إلى ذلك المهاجم الذي يفتقد لحساسية التهديف والقادر على الإنهاء داخل المنطقة، خاصة وأن هجوم الليث قد يتأثر مع غياب عبد الله معتوق، الذي ارتكب واقعة البصق على الحكم في مباراة التعاون.

  • لاعب الليث يدخل التاريخ من "أضيق" أبوابه

    وبينما كان سعد بالعبيد يتحرك من أجل تشتيت كرة جواو فيليكس العرضية، تسبب في تقدم النصر بهدف خاطئ في مرمى حارس فريقه مارسيلو جروهي.

    هذا الهدف أدخل بالعبيد التاريخ من أضيق أبوابه؛ حيث سجل بالخطأ، أسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين السعودي، بعد مرور 84 ثانية.

  • Al-Nassr v Al-Sadd - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

    نجم النصر يحرج جيسوس .. "أين أنا؟"

    في الوقت الذي بات فيه الحديث عن عروض يتلقاها عبد الرحمن غريب، من أجل الرحيل في الفترة الشتوية، جاء جيسوس ليصرّ على الدفع بالجناح ويسلي على الجانب الأيمن، مع وضع كينجسلي كومان يسارًا، في ظل غياب ساديو ماني.

    ورغم أن ويسلي خرج بصناعة تمريرة حاسمة أمام الشباب، إلا أن البرازيلي قدم مردودًا متوسطًا، بين أدوار دفاعية، وتمريرات بلغت دقتها 82%، بينما خسر الاستحواذ على الكرة "7" مرات.

    ومع خروجه ومشاركة عبد الرحمن غريب، جاء الرد سريعًا لجيسوس، بإحراز الهدف الثالث للنصر، وكأنها رسالة من غريب إلى مدرب النصر، بأنه كان يستحق اللعب أساسيًا، على الأقل في فترة غياب ماني الذي يشارك في كأس أمم إفريقيا.

  • كلمة أخيرة..

    النصر حقق المطلوب، وعاد لطريق الانتصارات، إلا أن الشراسة الهجومية التي بدا عليها العالمي، والذي استفاد أيضًا من طرد فينسنت سييرو، لاعب وسط الشباب، الذي كان بمثابة نقطة تحول في سياق المواجهة، كانت تخلف وراءها أزمة متكررة لجيسوس، ولولا هدف غريب لكانت ظهرت إلى السطح.

    كينجسلي كومان كان نجم المباراة بلا منازع، ليس فقط من باب تسجيل الهدف، بل إن الجناح الفرنسي ساهم دفاعيًا بشكل كبير، وكان يتراجع سريعًا ليقف عائقًا أمام تحركات كاراسكو، بعدما انتقل إلى الجهة اليسرى بدخول عبد الرحمن غريب.

    الشباب يستحق الإشادة أيضًا، وهو الذي يحاول الاستفاقة مع مدربه ألجواسيل، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، إلا أنه قدم مباراة كبيرة أمام النصر، وأثبت معاناة الأصفر في وسط الملعب، ولكنه تأثر كثيرًا بالبطاقة الحمراء، التي بات الليوث معتادين عليها، خاصة وأنه في 4 مباريات فقط، نال 5 بطاقات حمراء.

