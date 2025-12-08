أخبار النصر اليوم | تحديد موعد انضمام النجعي والجابر للتدريبات الجماعية، وكأس العرب وسيلة النصراويين لإسعاد رونالدو!

كشف الصحفي علي العنزي عن موعد عودة عبدالملك الجابر للتدريبات الجماعية مع النصر.

الجابر كان قد انضم للنصر بداية الموسم الجاري لكنه لم يلعب معه أي دقيقة نتيجة إصابته في الركبة مع انطلاق المعسكر الإعدادي الصيفي للفريق، وقد خضع لعملية جراحية في غضروف الركبة أبعدته عن اللعب حتى الآن.

العنزي أوضح أن الجهاز الطبي للنصر حدد يوم 20 ديسمبر الجاري موعدًا لعودة اللاعب السعودي للتدريبات الجماعية مع الفريق.