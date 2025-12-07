يعيش العالم العربي حاليًا حالة فريدة من السعادة والاستمتاع الكروي ببطولة كأس العرب فيفا 2025 المقامة في قطر، ولكن النصراويين وجد في البطولة فرصة لإسعاد نجمهم كريستيانو رونالدو والتأكيد على أنه لم يخرج خالي الوفاض من البطولات خلال مسيرته مع الفريق. كيف هذا؟
"هل تغير رأيكم الآن؟" .. كأس العرب وسيلة النصراويين لإسعاد كريستيانو رونالدو!
رحلة رونالدو مع النصر
انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر في سوق الانتقالات الشتوي يناير 2023، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي إثر خلافات كبيرة خرجت للعلن خلال مقابلته الشهيرة المثيرة مع الإعلامي بيرس مورجان.
الهلال كان المبادر بالتفاوض مع رونالدو، حسب عديد المصادر وحديث رئيسه السابق فهد بن نافل، لكن إيقافه عن القيد بسبب قضية محمد كنو قيّد يديه ومنعه من مواصلة الطريق نحو ضم اللاعب، ليتقدم النصر ويحسم الصفقة لصالحه. هذا الأمر نفاه مسلي آل معمر، رئيس النصر السابق، مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ناديه كان البادئ في المفاوضات مع النجم البرتغالي صيف 2022.
عمومًا، رحلة رونالدو مع النصر ازدحمت باللحظات السعيدة والمحبطة، وقد حفلت بالأرقام القياسية، لكن اللاعب لم يستطع الفوز بأي لقب رسمي مع ناديه، إذ خسر جميع البطولات المحلية والقارية التي نافس فيها.
بطولة واحدة فاز بها رونالدو مع النصر، هي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، والتي أقيمت في السعودية صيف 2023 وشهدت فوز النصر على الهلال في النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.
النصراويين يُصرون على أنها بطولة رسمية معترف بها عالميًا، لكن المنافسون يرون أنها مجرد بطولة ودية تحت مظلة الاتحاد العربي لكرة القدم، ورغم اعتراف فريق توثيق البطولات مؤخرًا بالبطولة واعتبارها ضمن بطولات النصر، إلا أن الجدل مازال مستمرًا.
كأس العرب
نالت بطولة كأس العرب في النسخة الماضية التي أقيمت في قطر عام 2021 اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، واعتبرت "البروفة" الأخيرة قبل إقامة كأس العالم 2022 في الدولة الخليجية.
اعتراف الاتحاد الدولي بكأس العرب شهدت تطورًا ملفتًا خلال النسخة الجارية حاليًا في الملاعب القطرية، حيث اعتمد نتائج المباريات ضمن تصنيفه الشهري، كما أقر تجربة تعديله الجديد الخاص باللاعبين المصابين خلال البطولة.
كأس العرب أصبحت خلال السنوات الأخيرة أهم البطولات العربية، وقد باتت تحصد اهتمام الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، ولم تعد مجرد بطولة ودية تخوضها المنتخبات بالفرق الرديفة أو ما دونها.
النسخة الحالية تشهد مشاركة 12 منتخبًا من 16 بالفريق الأول، وعلى رأسها السعودية وقطر والإمارات، فيما اضطرت منتخبات شمال إفريقيا للمشاركة بالفريق الرديف لارتباطها ببطولة كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في المغرب يوم 21 من ديسمبر الجاري.
استغلال نصراوي
الإعلامي محمد الدويش استغل هذه الحالة المحيطة بكأس العرب واعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم بالبطولة لصالح فريقه المفضل، النصر، ونجمه كريستيانو رونالدو.
الصحفي النصراوي رأى أن ما يحدث مع كأس العرب حاليًا هو خير دليل على أن البطولة العربية للأندية المتوج بها النصر صيف 2023 هي بطولة رسمية منظمة من جهة رسمية.
حيث كتب عبر منصة إكس "هل مازالت البطولات التي ينظمّها الاتحاد العربي لكرة القدم ودية ما لها أهمية أم أنّها تكون كذلك فقط إذا فاز فيها النصر؟ توثيق تاريخ كرة القدم السعودية احتسبها للنصر بطولة رسمية لأنّ منظمها جهة رسمية"، ملحقًا حديثه بوسم "كأس العرب 2025".
الاعتراف الرسمي بكأس الملك سلمان للأندية العربية لن يُسعد أي شخص في الدنيا بقدر رونالدو، إذ سيُحتسب اللقب لصالحه وهو ما ينفي صفة "الصفرية" عن رحلته مع الفريق السعودي.
أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر
يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 104 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 117 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.
وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
