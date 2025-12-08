"لا يوجد أفضل منه" .. ترامب يكشف مكالمة جديدة من كريستيانو رونالدو للبيت الأبيض!

طور ترامب ورونالدو علاقة "صداقة" وإعجاب متبادل، بدأت بإعلان كريستيانو عن رغبته في مقابلة رئيس الولايات المتحدة، حيث وصفه بأنه أحد الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في تغيير العالم.

وتحققت رغبة CR7، خلال الشهر الماضي، عندما حضر رونالدو، كجزء من وفد سعودي، يرأسه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عشاءً في البيت الأبيض، كما عقد اجتماعًا خاصًا مع الرئيس، في زيارة أشاد بها ترامب، واصفًا رونالدو بأنه "شخص استثنائي؛ ليس كرياضي فقط، وإنما كشخص أيضًا".

وتحدث ترامب مازحًا حول زيارة رونالدو، بقوله إنها أكسبته احترامًا إضافيًا من ابنه "بارون" الذي يعد معجبًا للغاية بكريستيانو. حيث قال الرئيس الأمريكي خلال العشاء، "تعلمون؟ ابني معجب كبير برونالدو، وقد التقى بارون به، وأعتقد أنه يحترم والده أكثر قليلًا الآن، لمجرد أني قدمتك له، لذا، أريد فقط أن أشكركما على حضوركما هنا. إنه شرف حقًا".

وبدت التفاعلات بين الطرفين إيجابية للغاية، حيث أرفق البيت الأبيض، مقطع فيديو لهما مع تعليق "اثنان من أعظم اللاعبين في التاريخ"، كما قدم ترامب لرونالدو "مفتاحًا ذهبيًا" للبيت الأبيض، وهو تكريم خاص للضيوف المميزين، فيما يُجرى الحديث الآن هو مكالمة هاتفية بين الاثنين.