محمود خالد

"لا يوجد أفضل منه" .. ترامب يكشف مكالمة جديدة من كريستيانو رونالدو للبيت الأبيض!

بعد زيارته مع الوفد السعودي للبيت الأبيض في نوفمبر..

من أمنية لنشر السلام، إلى "صداقة حميمة" لم يتوقعها أحد هذا العام، أعرب عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برسالة جديدة أثنى فيها على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعدما التقى الاثنان في البيت الأبيض، في حدث رفيع المستوى ضم قادة الأعمال العالميين.

وبعد أن وصف دونالد ترامب، ظهور "الدون" في الحدث بأنه "شرف حقيقي"، عاد الرئيس الأمريكي ليكشف عن مكالمة هاتفية أجراها مؤخرًا مع قائد البرتغال.

  • ود متبادل بين ترامب ورونالدو

    طور ترامب ورونالدو علاقة "صداقة" وإعجاب متبادل، بدأت بإعلان كريستيانو عن رغبته في مقابلة رئيس الولايات المتحدة، حيث وصفه بأنه أحد الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في تغيير العالم.

    وتحققت رغبة CR7، خلال الشهر الماضي، عندما حضر رونالدو، كجزء من وفد سعودي، يرأسه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عشاءً في البيت الأبيض، كما عقد اجتماعًا خاصًا مع الرئيس، في زيارة أشاد بها ترامب، واصفًا رونالدو بأنه "شخص استثنائي؛ ليس كرياضي فقط، وإنما كشخص أيضًا".

    وتحدث ترامب مازحًا حول زيارة رونالدو، بقوله إنها أكسبته احترامًا إضافيًا من ابنه "بارون" الذي يعد معجبًا للغاية بكريستيانو. حيث قال الرئيس الأمريكي خلال العشاء، "تعلمون؟ ابني معجب كبير برونالدو، وقد التقى بارون به، وأعتقد أنه يحترم والده أكثر قليلًا الآن، لمجرد أني قدمتك له، لذا، أريد فقط أن أشكركما على حضوركما هنا. إنه شرف حقًا".

    وبدت التفاعلات بين الطرفين إيجابية للغاية، حيث أرفق البيت الأبيض، مقطع فيديو لهما مع تعليق "اثنان من أعظم اللاعبين في التاريخ"، كما قدم ترامب لرونالدو "مفتاحًا ذهبيًا" للبيت الأبيض، وهو تكريم خاص للضيوف المميزين، فيما يُجرى الحديث الآن هو مكالمة هاتفية بين الاثنين.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    مكالمة كريستيانو .. ترامب: لا يوجد أفضل منه

    ونشر دونالد ترامب، على موقع Truth Social، رسالة قائلًا "كريستيانو رونالدو، لاعب كرة القدم العظيم، اتصل بي للتو كي يشكرني على جولته في البيت الأبيض، والمكتب البيضاوي (مكتب العمل الرسمي لرئيس الولايات المتحدة)، يا له من رجل رائع، ليس فقط كرياضي، ولكن كشخص أيضًا. لا يوجد أفضل منه".

  • الدون يتجاهل الانتقادات

    الزيارة التي أجراها النجم البرتغالي صاحب الـ40 عامًا، لحفل العشاء في البيت الأبيض، عرّضته أيضًا للانتقادات، ولكن شقيقتيه إيلما وكاتيا أفيرو دافعتا عن الأخ الأكبر.

    وكتبت إيلما، في قصتها عبر منصة (إنستجرام): "ألم يدرك هؤلاء المهرجون بعد أنه لا يكترث بآرائهم؟ هذا ليس لمن يريده، بل لمن يستطيع التعامل معه. ليس لديهم ما يقولونه غير ذلك، اللعنة عليكم".

    من ناحية أخرى، نشرت كاتيا مقطع فيديو، قالت فيه: "كل ما تطلبه الأمر هو العمل، وهو شيء لم يسمع عنه كثير ممن ينتقدونه إلا من خلال السماع عنه. زيارة إلى البيت الأبيض، وهذا كل شيء. انفجار نووي عاطفي. منافقون. حالة من الهيستيريا الهائلة قد سيطرت لدرجة مرعبة. كأن كريستيانو قد أعلن نهاية العالم".

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كل الطرق تؤدي إلى كأس العالم

    لا يزال كريستيانو رونالدو يواصل تقديم مستويات تهديفية مذهلة مع النصر، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، حيث يظهر ثباتًا ملحوظًا، حتى في هذه المرحلة المتقدمة من مسيرته، حيث سجل 10 أهداف في 9 مباريات فقط، وهو من بين أفضل الهدافين في الدوري السعودي.

    ولا يظهر رونالدو أي علامات حول تباطؤ أدائه، حيث يسعى بنشاط لتحقيق إنجاز الـ1000 هدف في مسيرته، فيما يستعد لخوض مباراة تجريبية أمام الوحدة، في 10 ديسمبر.

    كريستيانو تحدث عن بطولة كأس العالم 2026، بقوله إنها ستكون آخر بطولة كبرى له مع البرتغال، فما هي فرصة لقاء آخر مع ترامب على أكبر مسرح على الإطلاق؛ نهائي كأس العالم؟

    في حديثه الشهر الماضي، قال رونالدو "إذا سألتني (كريستيانو، هل الفوز بكأس العالم حلم؟)، لا إنه ليس حلمًا، الفوز بالمونديال لن يغير شيئًا في اسمي في تاريخ كرة القدم، لن أكذب. الشيء الوحيد الذي أثق فيه هو أني سأستمتع باللحظة. اللحظة هي أهم شيء لدينا".

  • رسالة رونالدو إلى ترامب بعد حفل العشاء

    بعد ساعات من مشاركته في حفل العشاء الرسمي بالبيت الأبيض، توجه كريستيانو رونالدو إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليعبر عن امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "شكراً لك يا سيادة الرئيس على دعوتك والترحيب الحار الذي قدمته أنت والسيدة الأولى لي ولزوجتي المستقبلية جورجينا. لكل منا شيء ذو معنى ليقدمه، وأنا مستعد للقيام بدوري بينما نلهم الأجيال الجديدة لبناء مستقبل تحدده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".

    وخلال الحفل، قدّم رونالدو للرئيس ترامب قميصًا موقعًا يحمل عبارة: "إلى الرئيس دونالد ج. ترامب، اللعب من أجل السلام".

    وأوضح النجم البرتغالي أن الرئيس الأمريكي يُعد من الشخصيات القادرة على إحداث تغيير عالمي، مضيفًا: "إنه أحد أهم الأشخاص، وإذا استطعنا مساعدة بعضنا البعض لتحقيق ذلك، سيكون أمرًا رائعًا. إنه من بين الشخصيات التي أرغب في لقائها لإجراء حديث ودي، سواء هنا أو في الولايات المتحدة. أعلم أنه كان في السعودية مع رئيسنا محمد بن سلمان، وأتمنى أن ألتقي به يومًا ما".

