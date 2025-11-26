أخبار النصر اليوم | هدية مؤثرة من رونالدو إلى عائلة جوتا، ووليد الفراج يعود لاستفزاز النصراويين من جديد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل معسكر النصر خلال فترة توقف النشاط المحلي في كرة القدم السعودية الطويلة القادمة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب التي ستنطلق في قطر يوم الأول من ديسمبر القادم.

وأوضحت الرياضية أن إدارة شركة النصر اختارت إمارة أبو ظبي الإماراتية لإقامة معسكر الفريق خلال فترة التوقف التي ستمتد حتى الـ19 من ديسمبر المقبل وقد تمتد لعدة أيام أخرى حال وصول المنتخب الوطني إلى نهائي كأس العرب الذي سيُقام يوم 18 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة من المران بعد انتهاء مباراة اليوم أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي في خامس جولات دوري أبطال آسيا 2، ومن ثم ستكون العودة للتدريبات في الرياض قبل المغادرة إلى أبو ظبي لبدء المعسكر، والذي سيغيب عنه 6 لاعبين سيتواجدون مع الأخضر في قطر، وهم نواف العقيدي، نواف بوشل، عبد الإله العمري، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، وراغد النجار.

الرياضية أشارت إلى أن المعسكر النصراوي سيكون لمدة 5 أيام فقط، من 7 حتى 11 ديسمبر القادم، وسيتخلله مباراة ودية أمام الوحدة الإماراتي على ملعب الأخير في أبو ظبي.