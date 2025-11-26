أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | هدية مؤثرة من رونالدو إلى عائلة جوتا، ووليد الفراج يعود لاستفزاز النصراويين من جديد
تفاصيل معسكر النصر خلال التوقف
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل معسكر النصر خلال فترة توقف النشاط المحلي في كرة القدم السعودية الطويلة القادمة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب التي ستنطلق في قطر يوم الأول من ديسمبر القادم.
وأوضحت الرياضية أن إدارة شركة النصر اختارت إمارة أبو ظبي الإماراتية لإقامة معسكر الفريق خلال فترة التوقف التي ستمتد حتى الـ19 من ديسمبر المقبل وقد تمتد لعدة أيام أخرى حال وصول المنتخب الوطني إلى نهائي كأس العرب الذي سيُقام يوم 18 من نفس الشهر.
ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة من المران بعد انتهاء مباراة اليوم أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي في خامس جولات دوري أبطال آسيا 2، ومن ثم ستكون العودة للتدريبات في الرياض قبل المغادرة إلى أبو ظبي لبدء المعسكر، والذي سيغيب عنه 6 لاعبين سيتواجدون مع الأخضر في قطر، وهم نواف العقيدي، نواف بوشل، عبد الإله العمري، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، وراغد النجار.
الرياضية أشارت إلى أن المعسكر النصراوي سيكون لمدة 5 أيام فقط، من 7 حتى 11 ديسمبر القادم، وسيتخلله مباراة ودية أمام الوحدة الإماراتي على ملعب الأخير في أبو ظبي.
وليد الفراج يعود لاستفزاز النصراويين من جديد!
نجم النصر سجل هدفًا مذهلًا في مرمى الخليج
أخبار كريستيانو رونالدو
لم ينسه في ذكرى سعيدة.. كريستيانو رونالدو يرسل هدية "مؤثرة" لعائلة ديوجو جوتا!
واصل كريستيانو رونالدو تكريم الراحل ديوجو جوتا بعد إرسال هدية خاصة لعائلته وزملائه في الفريق البرتغالي للاحتفال بتتويجهم بلقب دوري الأمم 2025.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأول بارك بالرياض.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
15- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.