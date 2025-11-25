Cristiano RonaldoGetty Images
هل يغيب عن افتتاح كأس العالم 2026؟ .. "فيفا" يحسم عقوبة كريستيانو رونالدو بعد الطرد التاريخي مع البرتغال

انتهاء جدل غياب كريستيانو رونالدو عن انطلاق كأس العالم..

حسمت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبتها ضد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، على خلفية واقعته مع المدافع دارا أوشي، في المباراة التي جمعت بين منتخبي البرتغال وأيرلندا.

منتخب البرتغال سقط (0-2) ضد نظيره الأيرلندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك في مباراة شهدت طرد رونالدو، في الدقيقة 61.

  • كيف تعرض كريستيانو رونالدو لـ"الطرد" ضد أيرلندا؟

    شهدت الدقيقة 59 من عمر مباراة منتخب البرتغال ضد مستضيفه الأيرلندي، في الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، لعبة مشتركة بين الأسطورة كريستيانو رونالدو والمدافع دارا أوشي، داخل منطقة الـ18.

    في هذه اللعبة.. سقط أوشي على أرضية الملعب، بعد تلقيه ضربة من رونالدو؛ ليقوم الحكم بإشهار الكارت الأصفر ضد الأسطورة البرتغالية، الذي وجّه إشارات مستفزة إلى المدافع الأيرلندي والجماهير، تدل على بكائهم.

    إلا أن الأمر انقلب تمامًا؛ عندما جاء نداء من غرفة تقنية الفيديو "فار" إلى حكم المباراة، بأن تدخل رونالدو على أوشي، يستحق أكثر من الكارت الأصفر.

    وبالفعل.. بعد ذهاب الحكم لمشاهدة اللقطة بنفسه عبر شاشة "فار"، عاد وأشهر الكارت الأحمر في وجه رونالدو في الدقيقة 61؛ لتقوم الجماهير الأيرلندية برد الصفعة للأسطورة البرتغالية، حيث ودعته وهو يغادر أرضية الملعب بإشارات البكاء.

    ونتيجة لهذا الطرد.. أكد أكثر من مصدر عالمي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيصدر قرارًا بإيقاف رونالدو مباراتين أو ثلاثة؛ بسبب استخدامه "اللعب العنيف"، ضد لاعب الفريق المنافس.

    وغاب كريستيانو رونالدو بالفعل عن فوز البرتغال (9-1) ضد أرمينيا، في الجولة السادسة "الأخيرة" من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026؛ ما يعني أن عقوبة المباراة أو الاثنتين الإضافيتين، ستُرحل إلى دور المجموعات من المونديال نفسه.

    "فيفا" يحسم قراره في عقوبة كريستيانو رونالدو بعد الطرد

    وفي هذا السياق.. أعلنت وكالة "لوسا" مساء اليوم الثلاثاء، أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قررت معاقبة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ بالإيقاف 3 مباريات على خلفية واقعته مع المدافع الأيرلندي دارا أوشي، في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

    الوكالة البرتغالية الشهيرة أشارت إلى أن رونالدو، نفذ عقوبة الإيقاف لمدة مباراة بالفعل؛ وذلك بعدما غاب عن لقاء منتخب بلاده ضد أرمينيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات.

    وكشفت الوكالة عن أن "فيفا"؛ قرر تعليق عقوبة الإيقاف لمباراتين إضافيتين ضد الأسطورة البرتغالية، والاكتفاء بغيابه عن لقاء أرمينيا فقط.

    وبالتالي.. تأكد مشاركة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ منذ المباراة الافتتاحية لـ"البحارة" ببطولة كأس العالم 2026، بشكلٍ طبيعي للغاية - حسب الرؤية الفنية بالطبع -.

    سبب تعليق "عقوبة المباراتين" ضد كريستيانو رونالدو

    واستكمالًا لخبرها.. تحدثت وكالة "لوسا" عن السبب الذي دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لتعليق عقوبة المباراتين الإضافيتين ضد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر.

    وأوضحت الوكالة أن "فيفا" قرر تعليق العقوبة؛ بسبب حُسن سلوك رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، حيث تحصل على "أول طرد" في تاريخه مع المنتخب البرتغالي بعد 226 مباراة دولية.

    وستُطبق عقوبة الإيقاف لمباراتين إضافيتين - التي تم تعليقها -؛ وذلك إذا كرر الأسطورة البرتغالية "سلوكه العنيف" مرة أخرى، في أي مباراة دولية مع منتخب بلاده.

    تاريخ كريستيانو رونالدو مع "الكروت الحمراء" طوال مسيرته

    المثير في الأمر أن طرد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، في مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد أيرلندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ صُنِف على أنه حدث تاريخي بالفعل.

    ويعتبر هذا الطرد؛ هو الأول في تاريخ رونالدو مع منتخب البرتغال، وذلك في المباراة رقم 226 دوليًا.

    ولعب رونالدو 225 مباراة دولية سابقة مع المنتخب البرتغالي، قبل مواجهة أيرلندا؛ تحصل خلالها على 32 كارت أصفر، ولكنه لم يطرد أبدًا.

    إلا أنه في الحقيقة.. تاريخ الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، مليئًا بالكروت الحمراء سواء المباشرة أو بإنذارين؛ وذلك مع الأندية التي مثّلها، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

    * تاريخ كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء:

    - ريال مدريد: 6 كروت حمراء في 438 مباراة رسمية.

    - مانشستر يونايتد: 4 كروت حمراء في 346 مباراة رسمية.

    - يوفنتوس: كارت أحمر واحد في 134 مباراة رسمية.

    - النصر: كارت أحمر واحد في 117 مباراة رسمية.

    أي أن الأسطورة البرتغالية طرد 12 مرة طوال مسيرته مع الأندية؛ وتحديدًا ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس والنصر.