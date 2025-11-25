هل يغيب عن افتتاح كأس العالم 2026؟ .. "فيفا" يحسم عقوبة كريستيانو رونالدو بعد الطرد التاريخي مع البرتغال

شهدت الدقيقة 59 من عمر مباراة منتخب البرتغال ضد مستضيفه الأيرلندي، في الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، لعبة مشتركة بين الأسطورة كريستيانو رونالدو والمدافع دارا أوشي، داخل منطقة الـ18.

في هذه اللعبة.. سقط أوشي على أرضية الملعب، بعد تلقيه ضربة من رونالدو؛ ليقوم الحكم بإشهار الكارت الأصفر ضد الأسطورة البرتغالية، الذي وجّه إشارات مستفزة إلى المدافع الأيرلندي والجماهير، تدل على بكائهم.

إلا أن الأمر انقلب تمامًا؛ عندما جاء نداء من غرفة تقنية الفيديو "فار" إلى حكم المباراة، بأن تدخل رونالدو على أوشي، يستحق أكثر من الكارت الأصفر.

وبالفعل.. بعد ذهاب الحكم لمشاهدة اللقطة بنفسه عبر شاشة "فار"، عاد وأشهر الكارت الأحمر في وجه رونالدو في الدقيقة 61؛ لتقوم الجماهير الأيرلندية برد الصفعة للأسطورة البرتغالية، حيث ودعته وهو يغادر أرضية الملعب بإشارات البكاء.

ونتيجة لهذا الطرد.. أكد أكثر من مصدر عالمي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيصدر قرارًا بإيقاف رونالدو مباراتين أو ثلاثة؛ بسبب استخدامه "اللعب العنيف"، ضد لاعب الفريق المنافس.

وغاب كريستيانو رونالدو بالفعل عن فوز البرتغال (9-1) ضد أرمينيا، في الجولة السادسة "الأخيرة" من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026؛ ما يعني أن عقوبة المباراة أو الاثنتين الإضافيتين، ستُرحل إلى دور المجموعات من المونديال نفسه.