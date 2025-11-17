أخبار النصر اليوم | حسم موقف إينيغو مارتينيز من مواجهة الخليج، وبروزوفيتش يُرحب بالعودة إلى أوروبا!

اتخذ جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، قرارًا حاسمًا تجاه الثنائي كينجسلي كومان وأيمن يحيى.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الجهاز الطبي في النادي العاصمي خصص جلسات علاجية في العيادة للاعبين، حيث خضع كل منهما لجلسة استمرت لنحو لساعة ضمن برنامجهما العلاجي والتأهيلي المعد مسبقًا.

وكشفت الصحيفة عن أن المدرب البرتغالي طالب الجهاز الطبي بعدم منح اللاعبين أي راحة، أسوة بزملائهما في الفريق، وتكثيف جلساتهما العلاجية والتأهيلية.

جيسوس كان قد منح اللاعبين راحة من المران اليوم الإثنين، على أن تُستأنف التدريبات يوم غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الخليج في ملعب الأول بارك بالرياض مساء الأحد القادم ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.