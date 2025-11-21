أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، أن عدد لاعبي الفريق المنضمين إلى صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ارتفع هذا الموسم مقارنة بالماضي، مشيرًا إلى أن النصر بات يملك حضورًا أكبر في قائمة الأخضر.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي عقده المدرب، قبل 24 ساعة من مواجهة الخليج المقررة غدٍ السبت على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي: "في الموسم الماضي كان يذهب من النصر أربعة لاعبين مقابل 12 من الهلال، أما اليوم فهناك ستة من النصر وخمسة من الهلال".

وأوضح جيسوس أن اكتمال المجموعة لم يحدث سوى ليومين فقط بعد فترة توقف امتدت 15 يومًا بسبب ارتباط اللاعبين الدوليين، معتبرًا أن هذا الأمر طبيعي بالنسبة للأندية الكبرى التي تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الدوليين، لكنه أشار إلى أن الغياب أثر على رتم الفريق وعاداته.