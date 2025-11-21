تحدث عبد الرحمن العامر، مقدم برنامج "دورينا غير" عبر الفضائية السعودية، نقلًا عن مصادر خاصة بأن الهلال والاتحاد يدخلان السباق بقوة للفوز بخدمات راغد النجار، قائلًا: "راغد سيدخل الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير 2026، بينما اللاعب لديه عروض جادة من الهلال والاتحاد".

وأضاف: "راغد لديه رغبة كبيرة جدًا إنه يشارك في عدد مباريات كبير بدوري روشن السعودي، لأنه يريد أن يكون دائمًا في الصورة والانضمام إلى معسكرات المنتخب".

وتابع الإعلامي السعودي: راغد النجار لاعب مهم وقدم نفسه في مباريات النصر بصورة طيبة، لذلك ستشهد الفترة الحرة من عقد راغد مع النصر، مفاوضات من قبل إداراتي الهلال والاتحاد من أجل إقناعه بالانتقال إلى أي منهما، وفي نفس الوقت التجديد للعالمي لا يزال خيارًا قائمًا".