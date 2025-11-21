في البداية تحدث الفراج عن ركلة الجزاء "المثيرة للجدل" التي احتسبت للنصر أمام الفيحاء، مما دفع المتابعون للرد على البرنامج من خلال التغريدات، وفقًا لانتمائهم، وهو أيضًا ما انعكس على ردود الناقدين الرياضيين عبد العزيز الزلال وهاني الداود.

وعلق الداود، قائلًا: "كوليبالي لم يُطرد أمام الاتحاد ثم طرد في المباراة التي تليها أمام الشباب، وفي نفس الوقت الزلال لا يتعامل مع دوري روشن السعودي وإنما دوري النصر السعودي، لذلك يتحدث عن التحكيم والعوامل الخارجية".

ورد الزلال: قائلًا: "النصر لديه لاعب اسمه ساديو ماني دخل موسوعة جينيس، بعدما استمر لمدة 18 جولة مهددًا بالإيقاف ورغم ذلك لم يتلق إنذارًا واحدًا"، في إشارة إلى المجاملات التحكيمية للنصر ولاعبيه.